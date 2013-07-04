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Павел Сиваков надевает белую майку после 13 этапа Джиро д’Италия-2019

Павел Сиваков финиширует десятке лучших на 13-м этапе Джиро д’Италия-2019, Тео Геоган Харт покидает гонку после падения

 

 

 

  21-летний российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков удержался в группе генеральщиков на этапе с финишем в подъём 1-й категории. Большую часть финального подъёма проехал с Приможем Рогличем (Jumbo-Visma) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), отстав от них лишь на последних сотнях метров. Финишировав через 3:33 после победителя этапа Ильнура Закарина, Павел Сиваков на 45 секунд опередил в классификации лучшего молодого гонщика Мигеля Лопеса (Astana), и надел белую майку лидера, а также поднялся на 9-е место в генеральной классификации.

 

 

  Но для команды INEOS 13-й этап принёс не только хорошие новости. В начале этапа Тео Геоган Харт был вынужден сойти с гонки после падения. Рентген показал, что у 24-летнего британского гонщика перелом правой ключицы. На следующей неделе ему предстоит операция, которую проведут в Манчестере.

 

  Врач команды, Иньиго Сарреги: «Переднее колесо Тео ушло из-под него, он упал на правое плечо. У него перелом правой ключицы, завтра он летит домой, а на следующей неделе ему проведут операцию».

 

 

  Павел Сиваков: «На самом деле я не атаковал Роглича и Нибали. Так как они следили друг за другом, я воспользовался возможностью ускользнуть, потому что понимал, что должен идти своей скоростью. Финальный подъём я поехал как разделку. В конце не смотрел на них, когда они догнали меня, а просто продолжал ехать свою собственную гонку, ни на кого не обращая внимания.

 

  Белая майка – это потрясающе. Будет трудно её сохранить. Лопесу немного не повезло на финальном подъёме из-за проблемы с велосипедом, а он выглядел очень сильным. Думаю, с ним мне будет сложно бороться, потому что он сражается не просто за белую майку, а за Джиро, и гонка ещё далеко не закончена. Будет борьба, но я сделаю всё, что в моих силах».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды INEOS: «Фантастический день. В отрыв уехал Эдди Данбар, что не планировалось изначально, но было очень выгодно. Ему просто надо было сидеть за ребятами в отрыве. У подножия последнего подъёма у нас было четверо гонщиков, старшему из которых, Себастьяну Энао, было 25 лет. Такое выступление команды вдохновляет на будущее.

 

  Павел находился впереди с Нибали и Рогличем, продолжал ехать своей скоростью. Снимаю шляпу перед Иваном Сосой, который помог Павлу вернуться после того, как он был сброшен Нибали и Рогличем в начале финального подъёма.

 

Мы гордимся, как работает команда».

 

Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Павел Сиваков Тео Геоган Харт Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    Mikael

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 27.05.2017

    Мы тоже гордимся и ждем большего;)

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 4.07.2013

    Пашу с белой майкой! Невероятный этап у Сивакова!
    Едет Джиро Паша пока очень хорошо. Что будет дальше - посмотрим.

    Тео - здоровья. И не отчаиваться.  

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Brodyazhnik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (75)
    Brodyazhnik-Фото

    Спасибо Ильнуру, давно ждали. Этап получился красивый и интересный. Очень порадовало, что у Ильнура в конце не было заметно собого надрыва. Значит запас есть. И есть надежда. Сиваков конечно молод, но есть куда, а главное, когда расти. А так, у кого есть силы пытаются атаковать, у кого нет - идут от защиты. Как всегда третья неделя всех рассавит по местам. И соглашусь с предыдущим оратором:

    И вообще джиро и вуэльта без скай это просто то, что стоит смотреть.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Шаманишь? )
  • Pilot_by
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (75)
    Pilot_by-Фото
    Красивый этап что ни говорите. Финал смотреть было одно удовольствие. Не то что равнинные непонятные потуги.

    Нибали двигается что пролетит мимо подиума даже.

    *доиграется

    И вообще джиро и вуэльта без скай это просто то, что стоит смотреть.
  • VeloVelo
    Ильнур Закарин: «Поехал в отры ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ильнур, ты уже это Сделал!
    Победа на таком этапе стоит десяти других побед! 
    Дальше уже работай в своё удовольствие. Что будет, то будетdance
    Удачи, ЗАК! Ты Лучший гонщик России! Алга! 

  • VeloVelo
    Павел Сиваков надевает белую м ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Пашу с белой майкой! Невероятный этап у Сивакова!
    Едет Джиро Паша пока очень хорошо. Что будет дальше - посмотрим.

    Тео - здоровья. И не отчаиваться.  

  • Mikael
    Павел Сиваков надевает белую м ... (2)
    Mikael-Фото

    Мы тоже гордимся и ждем большего;)

  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    Mikael-Фото
    Он ответил во вью!
    Нацелен на борьбу!
    Что завтра будет лучше - цепляться за отрыв или пытаться усидеть во второй группе которая будет рвать не меньше вопрос в целом риторический. Где окажется там и будет пытаться.
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Может, вы и правы, как болельщик.
    Но, главное - чего хочет сам Закарин, как гонщик.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (75)
    Cyrill-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Алексей, согласен, Заку будет трудно завтра.
    Будет стараться усидеть за лидерами ГК.
    Чтоб у него всё сложилось на завтрашнем этапе!

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