Павел Сиваков надевает белую майку после 13 этапа Джиро д’Италия-2019

Павел Сиваков финиширует десятке лучших на 13-м этапе Джиро д’Италия-2019, Тео Геоган Харт покидает гонку после падения

21-летний российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков удержался в группе генеральщиков на этапе с финишем в подъём 1-й категории. Большую часть финального подъёма проехал с Приможем Рогличем (Jumbo-Visma) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), отстав от них лишь на последних сотнях метров. Финишировав через 3:33 после победителя этапа Ильнура Закарина, Павел Сиваков на 45 секунд опередил в классификации лучшего молодого гонщика Мигеля Лопеса (Astana), и надел белую майку лидера, а также поднялся на 9-е место в генеральной классификации.

Но для команды INEOS 13-й этап принёс не только хорошие новости. В начале этапа Тео Геоган Харт был вынужден сойти с гонки после падения. Рентген показал, что у 24-летнего британского гонщика перелом правой ключицы. На следующей неделе ему предстоит операция, которую проведут в Манчестере.

Врач команды, Иньиго Сарреги: «Переднее колесо Тео ушло из-под него, он упал на правое плечо. У него перелом правой ключицы, завтра он летит домой, а на следующей неделе ему проведут операцию».

Павел Сиваков: «На самом деле я не атаковал Роглича и Нибали. Так как они следили друг за другом, я воспользовался возможностью ускользнуть, потому что понимал, что должен идти своей скоростью. Финальный подъём я поехал как разделку. В конце не смотрел на них, когда они догнали меня, а просто продолжал ехать свою собственную гонку, ни на кого не обращая внимания.

Белая майка – это потрясающе. Будет трудно её сохранить. Лопесу немного не повезло на финальном подъёме из-за проблемы с велосипедом, а он выглядел очень сильным. Думаю, с ним мне будет сложно бороться, потому что он сражается не просто за белую майку, а за Джиро, и гонка ещё далеко не закончена. Будет борьба, но я сделаю всё, что в моих силах».

Николя Порталь, спортивный директор команды INEOS: «Фантастический день. В отрыв уехал Эдди Данбар, что не планировалось изначально, но было очень выгодно. Ему просто надо было сидеть за ребятами в отрыве. У подножия последнего подъёма у нас было четверо гонщиков, старшему из которых, Себастьяну Энао, было 25 лет. Такое выступление команды вдохновляет на будущее.

Павел находился впереди с Нибали и Рогличем, продолжал ехать своей скоростью. Снимаю шляпу перед Иваном Сосой, который помог Павлу вернуться после того, как он был сброшен Нибали и Рогличем в начале финального подъёма.

Мы гордимся, как работает команда».