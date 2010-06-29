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Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута

Джиро д’Италия-2019. Альтиметрия маршрута

 

  Джиро д’Италия-2019 стартует 11 мая в Болонье с индивидуальной гонки на время c финишем в подъем 3 категории. Первая неделя завершится в Сан-Марино индивидуальной разделкой с финишем в подъем 2 категории. Вторая неделя финиширует на дорогах знаменитой Классики Ломбардии. Третья неделя начнется с преодолении Гавии и Мортироло. 102-й выпуск Джиро д’Италия закончится 2 июня в Вероне также индивидуальной разделкой с преодолением подъема 4 категории. Маршрут Джиро д’Италия-2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. 

 

  Организаторы Джиро д’Италия-2019 проложили маршрут по многочисленным новым и хорошо забытым старым подъемам, расположенным в Альпах, а также не забыли про легендарные вершины итальянского Гран-тура, такие как Мортироло и Гавия. 

 

  Регион Эмилия-Романья можно назвать неким центром этого выпуска Джиро д’Италия, так как помимо Большого старта Эмилия-Романья примет ещё и старт четырёх этапов, а также день отдыха.

 

 

Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута 

 

 

11.05. Суббота. Этап 1: Болонья - Сан-Лука (ITT), 8 км

 

 

Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута

 

   Джиро д’Италия-2019 начнется с индивидуальной гонки на время с раздельным стартом. Гонщики отправятся на дистанцию в центре Болоньи (Bologna, административный центр провинции и региона Эмилия-Романья), а завершат разделку на вершине холма, на котором находится святилище Мадонна-ди-Сан-Лука. В последний раз финиш этапа Джиро д’Италия был здесь в 2009 году, победу тогда одержал Саймон Герранс. Святилище Мадонна-ди-Сан-Лука в четвёртый раз появится на Джиро д’Италия. Болонья же в последний раз принимала Большой старт Джиро д’Италия в 1994 году. 

 

  Со старта велогонщики с интервалом в 1 минуту поедут на запад по улицам города и, развернувшись на юг через 6 км со старта, где расположена промежуточная отсечка времени, окажутся у подножия подъема 3 категории Мадонна-ди-Сан-Лука (San Luca, 70 – 274 м, протяжённость 2,1 км, перепад 204 м, средний градиент 9.7%, максимальный градиент 16%). Это первый подъем 3 категории на Джиро д’Италия-2019.

 

  Данный подъем является финишем однодневной классической итальянской велогонки Giro dell’Emilia, где в прошлом году победу одержал Алессандро Де Марки.

 

 

  Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута

 

  Таким образом, организаторы предложили для участников итальянского Грантура на первом же этапе дистанцию с 5-ти километровым участком равнины и несколькими поворотами, километровым тягуном и двухкилометровой стенкой на финише.

 

  Претендентами на победу можно назвать победителя Джиро д'Италия-2017 Тома Дюмулина, словенца Приможа Роглича, колумбийца Мигеля Лопеса, британца Саймона Йейтса и других.

 

  Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации, синюю майку лидера горной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, а, возможно, и белую майку лидера молодежной классификации. Повлиять на выступление могут погодные условия, которые могут меняться во времени. 

 

 


12.05. Воскресенье. Этап 2: Болонья - Фучеккьо, 205 км

 

 

Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута

 

 

  Из Болоньи (Bologna, административный центр провинции и региона Эмилия-Романья) стартует также и 2-й этап Джиро д’Италия-2019, откуда пелотон отправится на юг Италии через Апеннины в сторону Тирренского моря. Взобравшись на самую высокую точку маршрута 2 этапа - на высоту 774 м над уровнем моря, расположенную на 51 км маршрута, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 50 км до пункта передачи питания.

 

  Объехав стороной Флоренцию, пелотон устремится на промежуточный спринт - первый на Джиро д’Италия-2019. С этого момента спринтерским командам необходимо быть готовыми к атакам, так как последующие неровности располагают к разрывам в пелотоне.

 

  Сначала промежуточный спринт, на котором обычно пелотон ускоряется, расположен в Монтеспертоли (Montespertoli) на небольшом некатегорийном подъеме. 

 

  Далее на спуске гонщики разыграют второй промежуточный спринт и отправятся к подножию подъема 3 категории  Монтальбано-иль- Кастра (Montalbano (il Castra), 29 – 424 м, протяжённость 5,8 км, перепад 395 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 13%).

 

На этом подъеме одна из команд генеральщиков может включиться и проверить своих конкурентов.

 

 

Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута

 

 

  Последующие 10 км опасного спуска приведут пелотон в город Винчи (Vinci), где на следующий день стартует 3-й этап. Завершив спуск, гонщики снова начнут подъем, на этот раз 4 категории  Сан-Баронто (San Baronto, 67 – 340 м, протяжённость 11,3 км, перепад 273 м, средний градиент 2,4%, максимальный градиент 106%) - первый подъем 4 категории на Джиро д’Италия-2019.

 

  После 4-километрового скоростного спуска последующие 23 км пойдут по слабопересеченной равнине до финиша в Фучеккьо (Fucecchio, провинция Флоренция, регион Тоскана). Фучеккьо впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия.

 

 

 

 Чистым спринтерам придется постараться, чтобы усидеть в пелотоне и добраться до финиша в его голове. Если генеральщики включатся, то на финише можно ожидать спринт из небольшого пелотона. Если же активности не будет, и всё завершится по классическому сценарию спринтерского этапа, то фаворитами можно назвать Элию Вивиани, Калеба Юэна, Фернандо Гавирию, Арно Демара и других.

 

 


13.05. Понедельник. Этап 3: Винчи - Орбетелло, 220 км

 

 

 

Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута

 

  Винчи (Vinci, провинция Флоренция, регион Тоскана) принимает старт 3-го этапа Джиро д’Италия-2019. Винчи впервые принимает старт этапа Джиро д’Италия.

 

  Пелотон продолжит свое движение на юг Италии и достигнет побережья Тирренского моря. По пути преодолеет несколько неровностей, заключительная из которых получила 4 категорию  Поджио л'Аппарита (Poggio l'Apparita, 17 – 202 м, протяжённость 3,8 км, перепад 185 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 9%). Последующие 38 км под спуск и равнина до финиша в Орбетелло (Orbetello, провинция Гроссето, регион Тоскана).

 

  Это классический спринтерский этап, где фаворитами можно назвать Элию Вивиани, Калеба Юэна, Фернандо Гавирию, Арно Демара и других.

 

  Орбетелло впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия. Ветер с моря по равнине на заключительном отрезке дистанции может внести свои коррективы в ход развития этапа.

 

Джиро д'Италия-2019. Альтиметрия маршрута 

 

1 - 3 этапы   4 - 6 этапы   7 - 9 этапы   10 - 12 этапы   13 - 15 этапы   16 - 18 этапы   19 - 21 этапы  

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур альтиметрия превью этапов

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  1. Имя: Павел

    wintermute

    Сегодня, 08:03 | Регистрация: 29.06.2010

    Надеюсь, во время подъёма от Габиче Маре к Габиче Монте камерамены уделят пару секунд муралям на подпорных стенах, оставшимся с прошлого визита Джиро.

    Ибо они шикарны.

  2. Гонщик

    Сегодня, 08:39 | Регистрация: 28.05.2017

    Пролог шикарный , антираздельщики спокойно по минуте хапнут , а из горных разве что тринадцатый можно назвать полноценным просевочным .

  3. Бакеша

    Сегодня, 08:57 | Регистрация: 1.02.2018

    Этот ГТ идеально под Роглича и Дюмулена

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (3)
    Бакеша-Фото
    Этот ГТ идеально под Роглича и Дюмулена
  • Camel
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (30)
    Camel-Фото

    Цитата: GTX
    Уигинс в 2012, Форум в 2013 перед победным Туром сначала брали почти все недельки, в которых участвовали

    Вигинса в 2012-м Фрум вытянул за уши.

  • Гонщик
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (30)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Можно ли выиграть Джиро после тотального доминирования на недельках? - вот в чем вопрос к Рогличу.
    вполне , Фрум перед первым выигранным Туром косил всё подряд .



    Цитата: velodoctor
    Где слабые места Роглича? Супер команда супер форма, умеет всё. 
    Всё оч просто , другие кэпы просто не едут в полную силу , от сюда и "супер форма " , на Джиро всё будет иначе , хотя Рогличу вполне по силам попасть на педестал .

  • Kitsune-taichou
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (36)
    Kitsune-taichou-Фото

    не любит джиро скай. они уж название сменили, все равно не помогает

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (3)
    Гонщик-Фото

    Пролог шикарный , антираздельщики спокойно по минуте хапнут , а из горных разве что тринадцатый можно назвать полноценным просевочным .

  • Гонщик
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (36)
    Гонщик-Фото

    Цитата: marketbk
    Цитата: Адриен
    Сколько ? Да пока не будет ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ спец.защита для велогонщиков. Ведь перелом ключицы уже воспринимается как некое НЕИЗБЕЖНОЕ, как ДОЛЖНОЕ... У половины пелетона уже шрамы от операций, ведь естественное заживление командам невыгодно, вот и идут в ход скобы да шурупы... В других технических видах спорта худо-бедно, но предпринимаются меры для сохранения здоровья спортсменов, жертвуются удобства ради безопасности. Только в велоспорте на это наплевать. И недели не проходит, чтобы какой-нибудь гонщик из известной команды не попадал в такие вот горькие ситуации...
    Вот читаю Вас и просто поражаюсь. Хорошо что в велоспорте нет принимающих глобальные решения людей, с Вашим взглядом)))
    Это точно , всю жизнь без защиты гонялись , а такие умники могут выдумать что угодно .

  • wintermute
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (3)
    wintermute-Фото

    Надеюсь, во время подъёма от Габиче Маре к Габиче Монте камерамены уделят пару секунд муралям на подпорных стенах, оставшимся с прошлого визита Джиро.

    Ибо они шикарны.

  • rude_rider
    Предварительные составы команд ... (40)
    rude_rider-Фото

    Ару когда выходит с больничного,

    на тур?

  • Konstantin41
    Тур Йоркшира-2019. Этап 4 (5)
    Konstantin41-Фото
    Первая победа ГВА в этом сезоне была на 3-м этапе Вуэльты Валенсии.
  • Arciv
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    Arciv-Фото
    У Роглича очень нравится, что он во всех интервью хвалит команду. У него нет "я",всегда "мы "

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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