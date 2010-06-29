Джиро д’Италия-2019. Альтиметрия маршрута

Джиро д’Италия-2019 стартует 11 мая в Болонье с индивидуальной гонки на время c финишем в подъем 3 категории. Первая неделя завершится в Сан-Марино индивидуальной разделкой с финишем в подъем 2 категории. Вторая неделя финиширует на дорогах знаменитой Классики Ломбардии. Третья неделя начнется с преодолении Гавии и Мортироло. 102-й выпуск Джиро д’Италия закончится 2 июня в Вероне также индивидуальной разделкой с преодолением подъема 4 категории. Маршрут Джиро д’Италия-2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино.

Организаторы Джиро д’Италия-2019 проложили маршрут по многочисленным новым и хорошо забытым старым подъемам, расположенным в Альпах, а также не забыли про легендарные вершины итальянского Гран-тура, такие как Мортироло и Гавия.

Регион Эмилия-Романья можно назвать неким центром этого выпуска Джиро д’Италия, так как помимо Большого старта Эмилия-Романья примет ещё и старт четырёх этапов, а также день отдыха.

11.05. Суббота. Этап 1: Болонья - Сан-Лука (ITT), 8 км

Джиро д’Италия-2019 начнется с индивидуальной гонки на время с раздельным стартом. Гонщики отправятся на дистанцию в центре Болоньи (Bologna, административный центр провинции и региона Эмилия-Романья), а завершат разделку на вершине холма, на котором находится святилище Мадонна-ди-Сан-Лука. В последний раз финиш этапа Джиро д’Италия был здесь в 2009 году, победу тогда одержал Саймон Герранс. Святилище Мадонна-ди-Сан-Лука в четвёртый раз появится на Джиро д’Италия. Болонья же в последний раз принимала Большой старт Джиро д’Италия в 1994 году.

Со старта велогонщики с интервалом в 1 минуту поедут на запад по улицам города и, развернувшись на юг через 6 км со старта, где расположена промежуточная отсечка времени, окажутся у подножия подъема 3 категории Мадонна-ди-Сан-Лука (San Luca, 70 – 274 м, протяжённость 2,1 км, перепад 204 м, средний градиент 9.7%, максимальный градиент 16%). Это первый подъем 3 категории на Джиро д’Италия-2019.

Данный подъем является финишем однодневной классической итальянской велогонки Giro dell’Emilia, где в прошлом году победу одержал Алессандро Де Марки.

Таким образом, организаторы предложили для участников итальянского Грантура на первом же этапе дистанцию с 5-ти километровым участком равнины и несколькими поворотами, километровым тягуном и двухкилометровой стенкой на финише.

Претендентами на победу можно назвать победителя Джиро д'Италия-2017 Тома Дюмулина, словенца Приможа Роглича, колумбийца Мигеля Лопеса, британца Саймона Йейтса и других.

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации, синюю майку лидера горной классификации и цикламеновую майку лидера классификации по очкам, а, возможно, и белую майку лидера молодежной классификации. Повлиять на выступление могут погодные условия, которые могут меняться во времени.



12.05. Воскресенье. Этап 2: Болонья - Фучеккьо, 205 км

Из Болоньи (Bologna, административный центр провинции и региона Эмилия-Романья) стартует также и 2-й этап Джиро д’Италия-2019, откуда пелотон отправится на юг Италии через Апеннины в сторону Тирренского моря. Взобравшись на самую высокую точку маршрута 2 этапа - на высоту 774 м над уровнем моря, расположенную на 51 км маршрута, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 50 км до пункта передачи питания.

Объехав стороной Флоренцию, пелотон устремится на промежуточный спринт - первый на Джиро д’Италия-2019. С этого момента спринтерским командам необходимо быть готовыми к атакам, так как последующие неровности располагают к разрывам в пелотоне.

Сначала промежуточный спринт, на котором обычно пелотон ускоряется, расположен в Монтеспертоли (Montespertoli) на небольшом некатегорийном подъеме.

Далее на спуске гонщики разыграют второй промежуточный спринт и отправятся к подножию подъема 3 категории Монтальбано-иль- Кастра (Montalbano (il Castra), 29 – 424 м, протяжённость 5,8 км, перепад 395 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 13%).

На этом подъеме одна из команд генеральщиков может включиться и проверить своих конкурентов.

Последующие 10 км опасного спуска приведут пелотон в город Винчи (Vinci), где на следующий день стартует 3-й этап. Завершив спуск, гонщики снова начнут подъем, на этот раз 4 категории Сан-Баронто (San Baronto, 67 – 340 м, протяжённость 11,3 км, перепад 273 м, средний градиент 2,4%, максимальный градиент 106%) - первый подъем 4 категории на Джиро д’Италия-2019.

После 4-километрового скоростного спуска последующие 23 км пойдут по слабопересеченной равнине до финиша в Фучеккьо (Fucecchio, провинция Флоренция, регион Тоскана). Фучеккьо впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия.

Чистым спринтерам придется постараться, чтобы усидеть в пелотоне и добраться до финиша в его голове. Если генеральщики включатся, то на финише можно ожидать спринт из небольшого пелотона. Если же активности не будет, и всё завершится по классическому сценарию спринтерского этапа, то фаворитами можно назвать Элию Вивиани, Калеба Юэна, Фернандо Гавирию, Арно Демара и других.



13.05. Понедельник. Этап 3: Винчи - Орбетелло, 220 км

Винчи (Vinci, провинция Флоренция, регион Тоскана) принимает старт 3-го этапа Джиро д’Италия-2019. Винчи впервые принимает старт этапа Джиро д’Италия.

Пелотон продолжит свое движение на юг Италии и достигнет побережья Тирренского моря. По пути преодолеет несколько неровностей, заключительная из которых получила 4 категорию Поджио л'Аппарита (Poggio l'Apparita, 17 – 202 м, протяжённость 3,8 км, перепад 185 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 9%). Последующие 38 км под спуск и равнина до финиша в Орбетелло (Orbetello, провинция Гроссето, регион Тоскана).

Это классический спринтерский этап, где фаворитами можно назвать Элию Вивиани, Калеба Юэна, Фернандо Гавирию, Арно Демара и других.

Орбетелло впервые принимает финиш этапа Джиро д’Италия. Ветер с моря по равнине на заключительном отрезке дистанции может внести свои коррективы в ход развития этапа.

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