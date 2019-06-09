 Паскаль Акерманн возвращает себе цикламеновую майку на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерманн облачается в цикламеновую майку, финишировав вторым на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019

18-й этап был последним из этапов Джиро д’Италия-2019, где спринтеры могли побороться за этап. Однако Дамиано Чима, итальянский гонщик команды Nippo Vini Fantini Faizanè, находившийся в отрыве дня, опередил спринтеров на считанные метры. Чемпион Германии Паскаль Акерманн финишировал вторым, что принесло ему 35 очков в классификации цикламеновой майки.

Горечь поражения на этапе была компенсирована тем, что Акерманну, потерявшему цикламеновую майку лучшего в очковой классификации на 11-м этапе, удалось вернуть её с преимуществом в 13 очков над французским спринтером команды Groupama-FDJ Арно Демаром.

На Джиро д’Италия-2019 впереди остались три этапа, на которых будет разыграно максимум 69 очков для одного велогонщика. Дамиано Чима, выигравший 18-й этап, со 104 очками идёт третьим в очковой классификации. Таким образом, на цикламеновую майку претендуют два спринтера – Паскаль Акерманн с 226 очками и Арно Демар с 213 очками.

Но впереди этапы, совсем не подходящие для спринтеров – два горных финиша и индивидуальная гонка на время. Следовательно, побороться за цикламеновую майку Демар сможет лишь на двух оставшихся промежуточных спринтах, для чего он должен уезжать в отрыв на горном этапе. Акерманну же достаточно сидеть на колесе Демара в группетто и финишировать в Вероне, а также избежать штрафов от организаторов.

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Паскаль Акерманн: «Мы посчитали очки до старта этапа, понимали, что борьба будет острой. Когда я занял на этапе 2-е место, то расстроился, потому что мои товарищи по команде весь день поддерживали меня и очень много работали. Но когда мы осознали, что цикламеновая майка снова у нас, этот момент стал особенным для меня и команды.

Конечно, я ещё не выиграл её, впереди три трудных этапа, где я должен выжить. Но сейчас мы очень счастливы, сделаем всё, что в наших силах, чтобы удержать майку».

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Кристиан Пёмер (Christian Poemer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Иногда разрывы, которые показывают, не соответствуют действительности. Разрыв между пелотоном и отрывом оказался на полторы минуты больше, чем в данных от организаторов. Не знаю, что произошло, но это определённо повлияло на гонку и стоило нам победы.

Но это также является комплиментом отрыву, они были невероятно сильны. Дамиано Чима – бесспорный победитель этапа, заслуживший свою победу.

Наши ребята мощно провели этап, старались сделать всё ради шанса для Паскаля. Снимаю перед ними шляпу. Все в команде сегодня боролись, чтобы вернуть цикламеновую майку».

Джей МакКарти: «Конечно, есть разочарование, что мы не смогли догнать этого последнего парня из отрыва. Думаю, возможно, что-то не так было с сообщениями о разрывах по радио. Досадно упустить победу на этапе, но великолепно вернуть майку. Как было видно, мы все отлично сегодня отработали. Всего пара команд была заинтересована в спринте. Конечно, команда FDJ не работала, но несколько команд с нами везли пелотон, так что финальные 40 км получились довольно быстрыми».