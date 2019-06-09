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Паскаль Акерманн возвращает себе цикламеновую майку на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерманн облачается в цикламеновую майку, финишировав вторым на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  18-й этап был последним из этапов Джиро д’Италия-2019, где спринтеры могли побороться за этап. Однако Дамиано Чима, итальянский гонщик команды Nippo Vini Fantini Faizanè, находившийся в отрыве дня, опередил спринтеров на считанные метры. Чемпион Германии Паскаль Акерманн финишировал вторым, что принесло ему 35 очков в классификации цикламеновой майки.

 

  Горечь поражения на этапе была компенсирована тем, что Акерманну, потерявшему цикламеновую майку лучшего в очковой классификации на 11-м этапе, удалось вернуть её с преимуществом в 13 очков над французским спринтером команды Groupama-FDJ Арно Демаром.

 

  На Джиро д’Италия-2019 впереди остались три этапа, на которых будет разыграно максимум 69 очков для одного велогонщика. Дамиано Чима, выигравший 18-й этап, со 104 очками идёт третьим в очковой классификации. Таким образом, на цикламеновую майку претендуют два спринтера – Паскаль Акерманн с 226 очками и Арно Демар с 213 очками.

 

  Но впереди этапы, совсем не подходящие для спринтеров – два горных финиша и индивидуальная гонка на время. Следовательно, побороться за цикламеновую майку Демар сможет лишь на двух оставшихся промежуточных спринтах, для чего он должен уезжать в отрыв на горном этапе. Акерманну же достаточно сидеть на колесе Демара в группетто и  финишировать в Вероне, а также избежать штрафов от организаторов.

 

Паскаль Акерманн возвращает себе цикламеновую майку на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019

 Паскаль Акерманн возвращает себе цикламеновую майку на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019

 Паскаль Акерманн возвращает себе цикламеновую майку на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Паскаль Акерманн: «Мы посчитали очки до старта этапа, понимали, что борьба будет острой. Когда я занял на этапе 2-е место, то расстроился, потому что мои товарищи по команде весь день поддерживали меня и очень много работали.  Но когда мы осознали, что цикламеновая майка снова у нас, этот момент стал особенным для меня и команды.

 

 Конечно, я ещё не выиграл её, впереди три трудных этапа, где я должен выжить. Но сейчас мы очень счастливы, сделаем всё, что в наших силах, чтобы удержать майку».

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Кристиан Пёмер (Christian Poemer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Иногда разрывы, которые показывают, не соответствуют действительности. Разрыв между пелотоном и отрывом оказался на полторы минуты больше, чем в данных от организаторов. Не знаю, что произошло, но это определённо повлияло на гонку и стоило нам победы.

 

  Но это также является комплиментом отрыву, они были невероятно сильны. Дамиано Чима – бесспорный победитель этапа, заслуживший свою победу.

Наши ребята мощно провели этап, старались сделать всё ради шанса для Паскаля. Снимаю перед ними шляпу. Все в команде сегодня боролись, чтобы вернуть цикламеновую майку».

 

  Джей МакКарти: «Конечно, есть разочарование, что мы не смогли догнать этого последнего парня из отрыва. Думаю, возможно, что-то не так было с сообщениями о разрывах по радио. Досадно упустить победу на этапе, но великолепно вернуть майку. Как было видно, мы все отлично сегодня отработали. Всего пара команд была заинтересована в спринте. Конечно, команда FDJ не работала, но несколько команд с нами везли пелотон, так что финальные 40 км получились довольно быстрыми».

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Паскаль Акерманн Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото
    какие завтра 2 спринта будут?
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Серафим-Фото
    Спасибо, понятно. Секрет Полишинеля был раскрыт.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Последняя гора в 14км и в 10% ? Отрыву точно не дадут на этом этапе разыграть слишком короткий этап и много поставлено на карту. Гора под легких, маленьких горняков, Йейтса и Лопеса. Им терять уже нечего. Особенно Саймону , хоть этап прихватить. А вот послезавтра....там будут разборки по полной.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Эта финишная горка не настолько крутая, чтоб генералы смогли что-то    отыграть.                     А я смотрю все туры с 1999г, не пропускаю ни одного тура.              
                          
              

  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Mikael-Фото

    Многое будет зависеть от того как завтра разыграют 2 спринта. Посмотрим.
    Если Акерман возьмет, то наверное всё.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Николай Н.-Фото

    Вся интрига этапа была в последних 15км. Так хотелось, чтоб отрыв выиграл и всё-таки получилось. Аккерман так хотел выиграть этап, но команда немного просчиталась, и всё же он взял свою майку.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Earl57-Фото
    В Джиро-Экстра спортдиректор Групамы прямо сказал, что они хотели, чтобы доехал отрыв и им не нужно было было спринтовать. А включаться начали только тогда, когда поняли, что отрыв догоняют.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Серафим-Фото
    Не подскажете, о чем речь, ибо у меня пропал сигнал со спутника и я смотрел немецкий канал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Крайний
    Вы слишком уповаете на Курдюкова.
    Интересно, посмотрев репортаж на РАИ, тоже самое бы сказали?
    ++++
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Крайний-Фото
    Вы слишком уповаете на Курдюкова.
    Интересно, посмотрев репортаж на РАИ, тоже самое бы сказали?

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