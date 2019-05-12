Паскаль Акерманн – победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерман одерживает первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия-2019

25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 2-й этап Джиро д’Италия-2019.

Со старта этапа протяжённостью 205 км сформировался отрыв дня, в который уехали 8 гонщиков, в том числе обладатель синей майки лидера горной классификации, итальянский гонщик Джулио Чикконе (Giulio Ciccone/Trek-Segafredo). На первом категорийном подъёме дня за 50 км до финиша Чикконе атаковал из отрыва и первым прошёл вершину подъёма 3-й категории Монтальбано-иль-Кастра, а затем был первым на вершине подъёма 4-й категории Сан-Баронто, в итоге укрепив свои позиции в классификации лучшего горного гонщика. Пелотон добрал гонщиков отрыва за 7 км до финиша.

Этап завершился спринтом из общей группы, в котором чемпион Германии Паскаль Акерманн опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна. Благодаря победе на этапе Паскаль Акерманн возглавил очковую классификацию и облачился в цикламеновую майку.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на своих плечах майку лидера.

На этапе не обошлось без падений. Первым упал канадский гонщик

За 28 км до финиша упали два гонщика команды Movistar – Яша Зюттерлин (Jasha Sutterlin) и Хектор Карретеро (Hector Carretero). На последнем километре упал гонщик команды Groupama-FDJ Оливье ле Гак (Olivier Le Gac). Все гонщики в порядке и финишировали на этапе.