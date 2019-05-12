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Паскаль Акерманн – победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерман одерживает первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 2-й этап Джиро д’Италия-2019.

 

 

  Со старта этапа протяжённостью 205 км сформировался отрыв дня, в который уехали 8 гонщиков, в том числе обладатель синей майки лидера горной классификации, итальянский гонщик Джулио Чикконе (Giulio Ciccone/Trek-Segafredo). На первом категорийном подъёме дня за 50 км до финиша Чикконе атаковал из отрыва и первым прошёл вершину подъёма 3-й категории Монтальбано-иль-Кастра, а затем был первым на вершине подъёма 4-й категории Сан-Баронто, в итоге укрепив свои позиции в классификации лучшего горного гонщика. Пелотон добрал гонщиков отрыва за 7 км до финиша.

 

  Этап завершился спринтом из общей группы, в котором чемпион Германии Паскаль Акерманн опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна. Благодаря победе на этапе Паскаль Акерманн возглавил очковую классификацию и облачился в цикламеновую майку.

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на своих плечах майку лидера.

 

На этапе не обошлось без падений. Первым упал канадский гонщик

 

За 28 км до финиша упали два гонщика команды Movistar – Яша Зюттерлин (Jasha Sutterlin) и Хектор Карретеро (Hector Carretero). На последнем километре упал гонщик команды Groupama-FDJ Оливье ле Гак (Olivier Le Gac). Все гонщики в порядке и финишировали на этапе.

 

 

Результаты 2 этапа Джиро д’Италия-2019

 

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Теги к статье: Паскаль Акерманн Pascal Ackermann Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Inception
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Inception-Фото

    Не работает кнопка поделится, под всем постами.
    Пропали значки социальныз сетей.

  • Freejazz
    Марсель Киттель и команда Katu ... (37)
    Freejazz-Фото
    Аля, а вы причину понимаете в такой разнице? На западе его будущее в его руках и условных гарантиях государства. Результат - достаточно много счастливых людей с именем в ораслях, близких с спорту и достатком. У нас (родина спортсмена З.)- или в депутаты, или в детские тренеры. Посмотрите, куда пропали все последние гонцы, чьи фамилии звучали несколько лет назад.
    Это не оправдывает падение результатов З., но не надо сравнивать разные ситуации.
  • Alya
    Марсель Киттель и команда Katu ... (37)
    Alya-Фото
    Разница между западными гонщиками и российским гонщиком на букву З. У нашего - миллион отмазок, почему не вышло и все виноваты кроме меня. У всего остального веломира - спасибо всем, вы чудесные. Я сам во всем виноват.
  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    Вивиани плакал?

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (10)
    Freejazz-Фото

    Соса ещё минуту отхватил. Похоже в Инеос уже начинают на этапы готовить кандидата.

  • Den0595
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Den0595-Фото

    А я думаю концовка будет зависеть от действий Дикеник-квик степ, уж они мастера эшелоны делать, особенно на Джиро помнится это, как Боб юнгельс в 2017 увёз Гавирию к победе на этапе до Кальяри. На Элию ставлю 

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (10)
    hodorik-Фото

    Ильнур уже 1.30 ,как всё быстро , всего лишь второй этап.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ещё один этап для Боры. Акерман возьмёт и этот этап.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Бора начала собирать призы. Акирман на Гран Турах заменил Сагана.

  • motte
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (10)
    motte-Фото

    Да  нет же! 

    Саган сегодня на своей любимой Калифорнии, что он там скажет в гонке!!

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