Мигель Анхель Лопес – лучший молодой гонщик Джиро д’Италия-2019

Мигель Анхель Лопес второй год подряд выигрывает белую майку Джиро д’Италия

Второй год подряд Мигель Лопес одерживает победу в классификации лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия. 25-летний колумбийский гонщик команды Astana облачился в белую майку после 1-го этапа Джиро д’Италия-2019, удерживал её пять дней, после чего вновь возглавил классификацию после 16-го этапа, перехватив её у российского гонщика команды INEOS Павла Сивакова.

В итоге Мигель Лопес обошёл Павла Сивакова в классификации лучшего молодого гонщика на 1 минуту 30 секунд. В генеральной классификации колумбийский гонщик завершил Джиро д’Италия-2019 на 7-м месте, уступив на финальной разделке 21-го этапа 6-ю позицию Рафалу Майке (Bora-hansgrohe).

Мигель Анхель Лопес: «Результат на этой Джиро д’Италия чуть хуже, чем мы ожидали, но не из-за того, что плохо шла нога, а из-за неудач. Но мы боролись на протяжении всей гонки, как всегда, делали всё, что в наших силах. Думаю, однажды я выиграю Джиро, вернусь за победой».