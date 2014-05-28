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Мигель Анхель Лопес – лучший молодой гонщик Джиро д’Италия-2019

Мигель Анхель Лопес второй год подряд выигрывает белую майку Джиро д’Италия

 

 

  Второй год подряд Мигель Лопес одерживает победу в классификации лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия. 25-летний колумбийский гонщик команды Astana облачился в белую майку после 1-го этапа Джиро д’Италия-2019, удерживал её пять дней, после чего вновь возглавил классификацию после 16-го этапа, перехватив её у российского гонщика команды INEOS Павла Сивакова.

 

  В итоге Мигель Лопес обошёл Павла Сивакова в классификации лучшего молодого гонщика на 1 минуту 30 секунд. В генеральной классификации колумбийский гонщик завершил Джиро д’Италия-2019 на 7-м месте, уступив на финальной разделке 21-го этапа 6-ю позицию Рафалу Майке (Bora-hansgrohe).

 

 

 

 Мигель Анхель Лопес: «Результат на этой Джиро д’Италия чуть хуже, чем мы ожидали, но не из-за того, что плохо шла нога, а из-за неудач. Но мы боролись на протяжении всей гонки, как всегда, делали всё, что в наших силах. Думаю, однажды я выиграю Джиро, вернусь за победой».

 

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Теги к статье: Мигель Анхель Лопес Miguel Angel Lopez Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Олег

    RexDroid

    Сегодня, 12:43 | Регистрация: 8.09.2016

    Лопес пятый ГТ в попе-с

    1. Имя: dmar

      dmar

      Сегодня, 14:55 | Регистрация: 25.05.2019

      такая нехилая попа-с)
      многим только снится

  2. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 12:59 | Регистрация: 6.03.2015

    Сиваков - лучше. Дайте время, и он покажет.

  3. DV

    Сегодня, 14:27 | Регистрация: 28.05.2014

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