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Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д’Италия-2019

Команда Bardiani-CSF объявила состав на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Проконтинентальная итальянская команда Bardiani-CSF готова к старту Джиро д’Италия-2019. После Тура Альп и Джиро делл’Апеннино руководство команды сформировало состав, который примет участие в итальянском Гран-туре.

 

11 мая на старт в Болонье выйдут итальянские гонщики: 29-летний Энрико Барбин, 23-летний Джованни Карбони, 22-летний Лука Ковили, 27-летний Мирко Маэстри, 24-летний Умберто Орсини, 23-летний Лоренцо Рота, 27-летний Мануэль Сенни и 26-летний Паоло Симион. В резерве на случай невозможности старта кого-либо из отобранных в этот состав Винченцо Альбанезе, Даниэль Савини и Алессандро Тонелли.

 

Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Средний возраст гонщиков команды, стартующих на Джиро д’Италия-2019 – 25 лет. Трое из состава поедут Гран-тур впервые в карьере: Джованни Карбони, Умберто Орсини и нео-про Лука Ковили. Ветеран команды – Энрико Барбин, принимал участие в четырёх выпусках Джиро д’Италия (2014, 2015, 2017 и 2018).

 

  Роберто Ревербери (Roberto Reverberi), спортивный директор команды Bardiani-CSF: «Нас ждёт трудная гонка, вызов, который мы должны принять со всей смелостью и решительностью. Пока что наш сезон проходит не так, как мы ожидали, но мы убеждены, что у команды всё ещё есть невыраженный потенциал. Для Джиро мы собрали самый сбалансированный состав и в смысле качеств гонщиков, и в отношении возраста. У нас остаётся ещё 10 дней, чтобы отточить форму. Потом же останется лишь пригнуть голову и выдать всё, что есть в борьбе за победу».

 

  Стефано Дзанатта (Stefano Zanatta), спортивный директор: «Джиро д’Италия – тяжёлая гонка, но самая престижная для нас. С каждым годом всё сложнее соперничать с командами Мирового тура. Это похоже на борьбу Давида и Голиафа. Но история учит нас, что шанс отпраздновать победу всегда есть (Прим. VeloLIVE - Джулио Чикконе принёс команде Bardiani-CSF победу на 10-м этапе Джиро д'Италия в 2016 году). Наш стиль ведения гонки – быть заметными каждый день и атаковать. И для этого нам не нужно производить большие расчёты, за исключением того, как правильно распределить силы в достижении нашей цели».

 

 

Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д’Италия-2019:

 

Enrico Barbin, (Италия)

Giovanni Carboni, (Италия)

Luca Covili, (Италия)

Mirco Maestri, (Италия)

Umberto Orsini, (Италия)

Lorenzo Rota, (Италия)

Manuel Senni, (Италия)

Paolo Simion, (Италия)

 

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Теги к статье: Bardiani-CSF Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • flugegeheimen
    Тур Романдии-2019. Превью (10)
    flugegeheimen-Фото

    Роглич, Лулу и Бухманн мой прогноз на подиум. жду красоты от Де Гента и сюрпризов от Ремко

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: levonardo
    Цитата: Astanaforever
    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.
    Только не совсем понятно, в какой форме этот самый Дюмолон. Как то не особо заметен после Тиррено. Во всяком случае, на первых двух тот же Лопез сможет минимизировать потери.
    Будет в наивысшей форме на Джиро без сомнений и горняки типа Лопеса мало что смогут противопоставить .



    Цитата: uran
    60 км разделочных это около + 2-3 мин. запаса перед горняками. Видится сбалансированно.
    2-3 минуты Димуля способен навести только на одной длинной разделке , ну и пару минут на остальных двух , поэтому Джиро в приоритете у него .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Василий Кириенко возвращается ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень рад за Василия, хорошая новость.
  • Arciv
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (6)
    Arciv-Фото
    Блин,плохо очень. Помню как на прошлом туре такую бешеную смену провёл, и отыграл около двух важных минут. Здоровья, Роберт
  • Arciv
    Тур Романдии-2019. Превью (10)
    Arciv-Фото
    Давай Роглич,удачи. А для Тони Мартина это одна из первых гонок?
  • дрокер
    Василий Кириенко возвращается ... (6)
    дрокер-Фото

    Василию здоровья и удачи!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Давиде Ребеллин завершит 27-ле ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Супер гонщик ,супер атлет.
  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Превью (10)
    kwwk-Фото
    Врядли, он готов еще меньше чем Фрумыч, будет просто боевая тренировка к ТДФ.
  • kwwk
    Василий Кириенко возвращается ... (6)
    kwwk-Фото

    Василию успехов! И какое классное фото, ну не может гонщик с таким лицом давать нам повод грустить.

  • uran
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (6)
    uran-Фото
    60 км разделочных это около + 2-3 мин. запаса перед горняками. Видится сбалансированно.

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