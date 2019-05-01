Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д’Италия-2019:

Команда Bardiani-CSF объявила состав на Джиро д’Италия-2019

Проконтинентальная итальянская команда Bardiani-CSF готова к старту Джиро д’Италия-2019. После Тура Альп и Джиро делл’Апеннино руководство команды сформировало состав, который примет участие в итальянском Гран-туре.

11 мая на старт в Болонье выйдут итальянские гонщики: 29-летний Энрико Барбин, 23-летний Джованни Карбони, 22-летний Лука Ковили, 27-летний Мирко Маэстри, 24-летний Умберто Орсини, 23-летний Лоренцо Рота, 27-летний Мануэль Сенни и 26-летний Паоло Симион. В резерве на случай невозможности старта кого-либо из отобранных в этот состав Винченцо Альбанезе, Даниэль Савини и Алессандро Тонелли.

Средний возраст гонщиков команды, стартующих на Джиро д’Италия-2019 – 25 лет. Трое из состава поедут Гран-тур впервые в карьере: Джованни Карбони, Умберто Орсини и нео-про Лука Ковили. Ветеран команды – Энрико Барбин, принимал участие в четырёх выпусках Джиро д’Италия (2014, 2015, 2017 и 2018).

Роберто Ревербери (Roberto Reverberi), спортивный директор команды Bardiani-CSF: «Нас ждёт трудная гонка, вызов, который мы должны принять со всей смелостью и решительностью. Пока что наш сезон проходит не так, как мы ожидали, но мы убеждены, что у команды всё ещё есть невыраженный потенциал. Для Джиро мы собрали самый сбалансированный состав и в смысле качеств гонщиков, и в отношении возраста. У нас остаётся ещё 10 дней, чтобы отточить форму. Потом же останется лишь пригнуть голову и выдать всё, что есть в борьбе за победу».

Стефано Дзанатта (Stefano Zanatta), спортивный директор: «Джиро д’Италия – тяжёлая гонка, но самая престижная для нас. С каждым годом всё сложнее соперничать с командами Мирового тура. Это похоже на борьбу Давида и Голиафа. Но история учит нас, что шанс отпраздновать победу всегда есть (Прим. VeloLIVE - Джулио Чикконе принёс команде Bardiani-CSF победу на 10-м этапе Джиро д'Италия в 2016 году). Наш стиль ведения гонки – быть заметными каждый день и атаковать. И для этого нам не нужно производить большие расчёты, за исключением того, как правильно распределить силы в достижении нашей цели».

Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д’Италия-2019:

Enrico Barbin, (Италия)

Giovanni Carboni, (Италия)

Luca Covili, (Италия)

Mirco Maestri, (Италия)

Umberto Orsini, (Италия)

Lorenzo Rota, (Италия)

Manuel Senni, (Италия)

Paolo Simion, (Италия)