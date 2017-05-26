Ричард Карапас – победитель Джиро д’Италия-2019

Ричард Карапас – первый эквадорский гонщик, выигравший итальянский Гран-тур Джиро д’Италия

Ричард Карапас (Richard Carapaz) стал первым гонщиком из Эквадора и вторым южноамериканским гонщиком после Наиро Кинтаны (2014), выигравшим Джиро д’Италия.

Для 26-летнего эквадорского гонщика команды Movistar Джиро д’Италия-2019 началась не так гладко – из-за двух инцидентов он потерял 46 секунд на 3-м этапе.

Но Ричард Карапас, которого называют «Локомотив из Карчи» (прим. – Карчи – провинция Эквадора), вернул потерянное время, одержав победу на двух этапах – 4-м, который выиграл благодаря точно рассчитанной атаке на финише в Фраскати, а затем на 14-м этапе с финишем в Курмаёр.

Победой на 14-м этапе 25 мая Ричард Карапас подтвердил примету, согласно которой гонщик, впервые в карьере надевший розовую майку 25 мая, удерживает её до финала Джиро д'Италия.

40 лет назад Джузеппе Саронни надел первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. 25 лет назад, тоже 25 мая, Евгений Берзин надел первую в карьере розовую майку лидера и удержал её до Милана. 10 лет назад Альберто Контадор надел свою первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. Год назад 25 мая Крис Фрум надел первую в карьере розовую майку лидера и удержал её до Рима.

На разделке 9-го этапа Карапас сумел лимитировать потери относительно Приможа Роглича (Jumbo-Visma), проиграв ему менее двух минут, а затем наращивал преимущество на этапе до Лаго Серру (13-й этап) и на Мортироло (16-й).

В итоге Ричарду Карапасу хватило запаса, чтобы, проиграв ближайшим соперникам на финальной разделке 21-го этапа, всё же удержать с хорошим запасом розовую майку лидера. Эквадорский гонщик в итоге одержал победу на Джиро д’Италия-2019 с преимуществом в 1 минуту 5 секунд над Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и в 2 минуты 30 секунд над Приможем Рогличем (Jumbo-Visma).

Для генерального менеджера испанской команды Movistar Эусебио Унсуэ победа на Джиро д’Италия-2019 стала в общей сложности 15-й победой на Гран-туре за историю существования команды (Джиро д’Италия-1992-1993 с Мигелем Индурайном, 2014 году с Наиро Кинтаной, 2019 – с Ричардом Карапасом;

Тур де Франс 1988 с Педро Дельгадо, 1991-1995 с Мигелем Индурайном, 2006 с Оскаром Перейро;

Вуэльту Испании 1989 с Педро Дельгадо, 1998 с Абрахамом Олано, 2009 года с Алехандро Вальверде, 2016 с Наиро Кинтаной).

Ричард Карапас: «Не знаю, что сказать, ощущения уникальные. Для меня это самый большой триумф в моей карьере. Теперь верю, что всё возможно. Есть эпизоды, которые даже представить себе не мог, а они воплощаются в твоей жизни. Я мечтал, и мечта осуществилась. В такие моменты как сегодня, в голове проносится вся жизнь – вся работа, все жертвы, на которые шёл, чтобы достичь мечты.

Хочу насладиться победой с женой, детьми, поговорить по телефону с родителями. Я очень горжусь тем, чего достиг. Рад, что сбылась моя мечта о победе на Гран-туре. Никогда нельзя забывать свои детские мечты. Они всегда могут стать реальностью благодаря упорной работе, решимости. За четыре года в европейском велоспорте я осознал, что возможности надо ловить. 30 секунд, которые я выиграл на 15-м этапе, стали основными. Я воспользовался тем, что Нибали и Роглич следили друг за другом. Там решилась Джиро.

Если честно, не думал, что разделка пройдёт именно так. Но я старался как никогда в жизни, чтобы её проехать. Мучение не прекращалось со старта и до финальной брусчатки, до прямой, ведущей на Арену Вероны.

Этой победы я достиг благодаря команде, которая поддерживала меня на всём протяжении этого гигантского Гран-тура. Победа для них, для всех, кто мне помогал, для Эквадора, Латинской Америки, каждого, кто радуется этому успеху. А то, что я могу пережить этот момент вместе с родителями, женой, детьми, делает его уникальным, совершенно особенным, ведь я стольким им обязан.

Думаю, для меня это только начало, всегда надо мечтать о большем».