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Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

Дубль Пельо Бильбао на Джиро д’Италия-2019, Ричард Карапас сохраняет розовую майку лидера

 

 

  20-й, финальный горный этап Джиро д’Италия-2019 с прохождением перевала Манген, которому вместо отменённого перевала Гавии была присуждена горная премия Чима Коппи, начался с многочисленных атак.

 

  Вперёд уехала большая группа гонщиков, из которой за 132 км до финиша атаковал Фаусто Маснада (Fausto Masnada /Androni Giocattoli – Sidermec), который в одиночку уехал от попутчиков, набрал просвет и первым прошёл вершину Чима Коппи.

 

В пелотоне во время прохождения подъёма на Манген за 121 км до финиша в группе розовой майки осталось менее 15 гонщиков. Через несколько километров атаковал Мигель Лопес (Astana), за которым сразу сели гонщики команды Movistar Ричард Карапас и Микель Ланда. В это время темп не выдержали  Павел Сиваков (INEOS),   Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), поехавшие втроём за группой лидера общего зачёта Ричарда Карапаса. Однако, после спуска с перевала Манген и ехавшие впереди гонщики отрыва дня, и группа генеральщиков, вновь собрались. Из этого небольшого пелотона несколько раз атаковал будущий победитель этапа, 29-летний испанский гонщик команды Astana Пельо Бильбао (Pello Bilbao).

 

  На подъёме 2-й категории Пассо Ролле Бильбао уехал в отрыв вместе с Микелем Ниеве (Mitchelton-Scott), а затем к ним за 93 км до финиша присоединились Танел Кангерт (Tanel Kangert /Education First), Авет Герейгзабер (Awet Gehereigzabher/Dimension Data) и Эдди Данбар (Eddie Dunbar /Team Ineos), а затем за 70 км до финиша их догнали Валентин Мадуа (Valentin Madouas / Groupama – FDJ), Эрос Капекки (Eros Capecchi /_Deceuninck-QuickStep) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

 

На подъеме 2 категории Кроче д'Ауне (Croce d'Aune) в пелотоне осталось 23 гонщика, а преимущество отрыва составляло 1:40.

 

За 17 км до финиша из отрыва атаковал Валентин Мадуа (Groupama-FDJ), но на финальном подъёме дня его добрала группа отрыва и розовой майки.

 

В начале подъёма Кроче д’Ауне атаковал Мигель Лопес, но его не отпустили, а затем за 15 км до финиша  в одиночку из группы розовой майки уехал Микель Ланда (Movistar).  

 

В это время Примож Роглич, находившийся в хвосте пелотона, получил неожиданную помощь от болельщика, который подталкивал его несколько десятков метров.

 

На спуске с Кроче д’Ауне упал Рафал Майка (Bora-hansgrohe), он сразу вернулся в гонку.

 

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал на спуске с Кроче д’Ауне, ему на колесо сразу сел лидер общего зачёта Ричард Карапас, и вдвоём они за 6 км до финиша добрали Микеля Ланду.

 

На финальном подъёме за 6 км до финиша произошёл инцидент – Мигель Лопес (Astana) был вынужден остановиться из-за болельщика, помешавшего гонщику. Не обошлось без рукоприкладства, Лопес ударил болельщика, смахнул с него бейсболку, а затем пытался починить свой велосипед, но в итоге пересел на велосипед своего товарища по команде Яна Хирта.

 

Группа розовой майки в финале подъёма добрала часть гонщиков отрыва, а затем из небольшой группы был разыгран спринт. Микель Ланда атаковал, но проиграл на финише Пельо Бильбао, взявшему второй этап на этой Джиро д’Италия-2019.

 

Ричард Карапас (Movistar) удержал розовую майку лидера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

 

 

  Пельо Бильбао: «Я знал, что Карапас постарается отдать победу Микелю Ланде, поэтому сел на лучшее колесо. Моя первая победа на этапе была особенной. Эта вторая ещё лучше, потому что я выиграл серьёзный горный этап. Когда генеральщики поймали наш отрыв, я подумал, что выиграть будет трудно, но они тоже устали».

 

 

Результаты 20 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Пельо Бильбао Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур велоспорт велолайв

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Классный победный этап Астаны с привкусом горечи. Жалко Лопеса, поздравление Пельо. Даешь Вуэльту от Супермена. Его профиль..трудные, затяжные подьемы с финишем в гору....и много..много. А самое главное всего одна разделка.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • close2you
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (1)
    close2you-Фото
    Молодец, не погнался как некоторые за большими деньгами ...
  • ostap89
    Примож Роглич лишился шансов н ... (5)
    ostap89-Фото

    Так а почему штрафуют Роглича? Если болельщик перебрал и будет толкать гонщика что делать гонщику?? Это проблемы организаторов что оно не обеспечивают порядок. Или всем гонцам надо дратса с больльщиками ?? 

  • RWW
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    RWW-Фото

    Давно не учавствовал в обсуждениях, но сегодня не сдержался. Если кому-то не нравится Астана, то зачем о ней писать, пишите о том, что Вам близко и интересно. Злоба из отдельных комментариев так и прет, а зачем? Что касается поступка Лопеса, то мне очень интересно, что сделали бы Вы, если перед вашим движущимся

    автомобилем вдруг появился пьяный пешеход? Думаю выкинули бы его с дороги, что Лопес и сделал. И вообще, те индивидуумы, которые с бутылками в руках в трусах резво бегают между гонщиками слабо ассоциируются со словом "болельщик", самопиарщик, да, а болельщик, сомневаюсь. По моему мнению они не только не болеют за кого-либо, но еще и унижают спортсменов своими выходками, что случилось с Рогличем, из -за двух редискаов все дружно начали сомневаться в его способностях ездить самостсоятельно. Грустно все это господа, грустно.

  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    Anna P.-Фото
    Спасибо за разумный взвешенный подход.
    Как-то у нас не очень с этим.
    Полностью поддерживаю.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Мне сейчас уже кажется ,Закарин сделает большую ошибку если уйдёт из катюши. Он в ней в статусе капитана ,и соответственно к нему и отношение как к капитану, под него строят команду, планируют календарь, а перейдя в другую команду я не уверен что так же будут относится. По его спортивным результатам ,таких как он половина пелотона, кто то где то что то выиграл, и с гораздо меньшими деньгами . Нельзя ему уходить. По поводу Нибали я считаю его великим гонщиком , Corridore с большой С , таких очень мало ,он один стоит половины любой команды в которой стартует, и те тучи что спустились над командой , снятие с Джиро гонщиков , расследования журналистов и прокуратуры ,на результате сказываются отрицательно.По поводу Ланды ,я думаю не может он быть капитаном, просто не получится у него, он самый лучший помощник среди всего пелотона но если бы был с таким гонщиком как Нибали или Бассо то смог бы вырасти как капитан , а так я думаю ответственности не выдерживает есть такие гонщики,как говорится кесарю кесарево. А Роглич супер талант очень мне понравился ставит перед собой задачи каждый раз одну выше другой. Мне повезло когда-то видел его первые победы на туре Азербайджана, ещё когда за Адрию ездил. Так вот тогда он был такой кругленький , быстрый хорошо перекладывался , был индивидуальный ход . Но что тогда что сейчас мне не казалось что он будет победителем гранд тура, не все решается разделкой, и похудев ещё сможет ли он ездить так же быстро раздельный старт? Как по мне он гонщик типо Канчелары, Кампенаэртса,Мартина, Гончара, но он поработал над собой и смог похудеть и теперь пытается взобраться на подиум ГТ. Моё мнение это подвиг ,и команда не причём , он сделал максимум .И ещё джиро обалденная была ,я получил удовольствие. PS Верона красивый город.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. 11-й эта ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Многих видел?
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Браво, Анна!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото
    Отыграет с запасом))
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото

    Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы? Куда ушел Ваш китайчонок Ли?
    Вы кажется потом любили португальца? А может быть с малайцем Вы ушли...

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото
    Да, это забавно )))

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