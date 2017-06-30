Пельо Бильбао – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2019

Дубль Пельо Бильбао на Джиро д’Италия-2019, Ричард Карапас сохраняет розовую майку лидера

20-й, финальный горный этап Джиро д’Италия-2019 с прохождением перевала Манген, которому вместо отменённого перевала Гавии была присуждена горная премия Чима Коппи, начался с многочисленных атак.

Вперёд уехала большая группа гонщиков, из которой за 132 км до финиша атаковал Фаусто Маснада (Fausto Masnada /Androni Giocattoli – Sidermec), который в одиночку уехал от попутчиков, набрал просвет и первым прошёл вершину Чима Коппи.

В пелотоне во время прохождения подъёма на Манген за 121 км до финиша в группе розовой майки осталось менее 15 гонщиков. Через несколько километров атаковал Мигель Лопес (Astana), за которым сразу сели гонщики команды Movistar Ричард Карапас и Микель Ланда. В это время темп не выдержали Павел Сиваков (INEOS), Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), поехавшие втроём за группой лидера общего зачёта Ричарда Карапаса. Однако, после спуска с перевала Манген и ехавшие впереди гонщики отрыва дня, и группа генеральщиков, вновь собрались. Из этого небольшого пелотона несколько раз атаковал будущий победитель этапа, 29-летний испанский гонщик команды Astana Пельо Бильбао (Pello Bilbao).

На подъёме 2-й категории Пассо Ролле Бильбао уехал в отрыв вместе с Микелем Ниеве (Mitchelton-Scott), а затем к ним за 93 км до финиша присоединились Танел Кангерт (Tanel Kangert /Education First), Авет Герейгзабер (Awet Gehereigzabher/Dimension Data) и Эдди Данбар (Eddie Dunbar /Team Ineos), а затем за 70 км до финиша их догнали Валентин Мадуа (Valentin Madouas / Groupama – FDJ), Эрос Капекки (Eros Capecchi /_Deceuninck-QuickStep) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

На подъеме 2 категории Кроче д'Ауне (Croce d'Aune) в пелотоне осталось 23 гонщика, а преимущество отрыва составляло 1:40.

За 17 км до финиша из отрыва атаковал Валентин Мадуа (Groupama-FDJ), но на финальном подъёме дня его добрала группа отрыва и розовой майки.

В начале подъёма Кроче д’Ауне атаковал Мигель Лопес, но его не отпустили, а затем за 15 км до финиша в одиночку из группы розовой майки уехал Микель Ланда (Movistar).

В это время Примож Роглич, находившийся в хвосте пелотона, получил неожиданную помощь от болельщика, который подталкивал его несколько десятков метров.

На спуске с Кроче д’Ауне упал Рафал Майка (Bora-hansgrohe), он сразу вернулся в гонку.

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал на спуске с Кроче д’Ауне, ему на колесо сразу сел лидер общего зачёта Ричард Карапас, и вдвоём они за 6 км до финиша добрали Микеля Ланду.

На финальном подъёме за 6 км до финиша произошёл инцидент – Мигель Лопес (Astana) был вынужден остановиться из-за болельщика, помешавшего гонщику. Не обошлось без рукоприкладства, Лопес ударил болельщика, смахнул с него бейсболку, а затем пытался починить свой велосипед, но в итоге пересел на велосипед своего товарища по команде Яна Хирта.

Группа розовой майки в финале подъёма добрала часть гонщиков отрыва, а затем из небольшой группы был разыгран спринт. Микель Ланда атаковал, но проиграл на финише Пельо Бильбао, взявшему второй этап на этой Джиро д’Италия-2019.

Ричард Карапас (Movistar) удержал розовую майку лидера.

Пельо Бильбао: «Я знал, что Карапас постарается отдать победу Микелю Ланде, поэтому сел на лучшее колесо. Моя первая победа на этапе была особенной. Эта вторая ещё лучше, потому что я выиграл серьёзный горный этап. Когда генеральщики поймали наш отрыв, я подумал, что выиграть будет трудно, но они тоже устали».