VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Нан Петер – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2019

Нан Петер побеждает из отрыва на 17-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  20-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters) одержал   победу, выиграв 17-й этап Джиро д’Италия-2019 из сольного отрыва. Эта победа стала первой в карьере Петера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нан Петер – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

 

 

 

 

  Нан Петер отобрался в многочисленный отрыв дня и атаковал из него за 16 км до финиша. Отрыв не отреагировал на ускорение Петера, а затем попытки догнать его не увенчались успехом. На финише Нан Петер привёз своему ближайшему преследователю, атаковавшему из отрыва Эстебану Чавесу (Mitchelton-Scott) 1:34.

 

  В группе розовой майки активные действия начались на финальных километрах дистанции. За 3 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Микель Ланда (Movistar). Хью Карти (EF Education First), поехавший за ним, не смог выдержать темпа испанского гонщика.

 

В итоге на финише Микель Ланда отыграл относительно своего ближайшего соперника Приможа Роглича 19 секунд.

 

После атаки Ланды Примож Роглич (Jumbo-Visma) вышел первым колесом в группе розовой майки, из которой вслед за Ландой атаковал Мигель Лопес (Astana), а Ричард Карапас (Movistar) последовал за колумбийским гонщиком.

 

   Ричард Карапас, который сегодня отметил своё 26-летие, сделал себе подарок, отыграв у ближайших соперников по общему зачёту 7 секунд. Мигель Лопес увеличил своё преимущество в классификации лучшего молодого гонщика ещё на 30 секунд и теперь опережает Павла Сивакова (INEOS) на 2 минуты 7 секунд.

 

 

  Нан Петер: «Это потрясающе. Моя Джиро уже была успешной, я надевал белую майку. Невероятно, что свою первую профессиональную победу я одержал на Гран-туре. Отобравшись в отрыв, я пообещал себе, что атакую лишь один раз. Я верно выбрал момент».

 

 

Результаты 17 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Нан Петер Nans Peters Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 21:56 | Регистрация: 4.05.2019

    Когда несколько раз из отрыва атаковал Конти, я подумала, что человек, носивший розовую майку, очень хочет выиграть и этап.

     

    Оказалось, что человек, одевавший белую майку, хочет еще сильнее:) И не только хочет, но и может. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    Mikael-Фото
    Если группу не разорвут.
  • Mikael
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    Mikael-Фото
    Не должен, но Боре придется поработать.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    Крайний-Фото
    Факт. Первый раз за много лет захотелось написать ему в твиттер что он напрягает аудиторию.
    Не выдержал и переключился на английский.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    SSS-Фото
    У него всю дорогу вирер была в голове, а когда на финише не увидел эту квадратную карлицу, то был жестко разочарован...
  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    SSS-Фото
    Чтобы компенсировать такую слабую разделку, надо быть в горах супертопом, каковым Лопс пока не является. Реально он 5-6й в горах на этой Джиро, поэтому с учетом слабой разделки будет на границе первой десятки в итоге.
  • SportSpirit
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Надеюсь, отрыв "не испортит" финальное сражение Демара и Акерманна. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    SportSpirit-Фото

    Выскажусь не про гонщиков)

     

    С.Курдюков - выдающийся комментатор, но сегодня с биатлоном и биатлонистами он, имхо, перебрал) 

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    Адриен-Фото
    Ну да, но горные разделки у него неплохие. А с другой стороны - посмотрите, как СКУЧНО едет в горах Роглич. И уже сомнительно, что он - великолепный раздельщик - сможет как-то компенсировать свое отставание на последней короткой разделке... Значит - все же горняцкая подготовка значимее (на мой взгляд).
  • SportSpirit
    Нан Петер – победитель 17 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Когда несколько раз из отрыва атаковал Конти, я подумала, что человек, носивший розовую майку, очень хочет выиграть и этап.

     

    Оказалось, что человек, одевавший белую майку, хочет еще сильнее:) И не только хочет, но и может. 

  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (26)
    AAA-Фото
    Готов Лопес, хорошо готов.
    Просто и отальные капитаны готовы хорошо.
    Видно же тянет, дергает, старается, но не просто это....

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 мая

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ)

Alessandro Tonelli (Bardiani - CSF)

Richard Carapaz (Movistar Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (202)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)