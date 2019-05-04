Нан Петер – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2019

Нан Петер побеждает из отрыва на 17-м этапе Джиро д’Италия-2019

20-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters) одержал победу, выиграв 17-й этап Джиро д’Италия-2019 из сольного отрыва. Эта победа стала первой в карьере Петера.

Нан Петер отобрался в многочисленный отрыв дня и атаковал из него за 16 км до финиша. Отрыв не отреагировал на ускорение Петера, а затем попытки догнать его не увенчались успехом. На финише Нан Петер привёз своему ближайшему преследователю, атаковавшему из отрыва Эстебану Чавесу (Mitchelton-Scott) 1:34.

В группе розовой майки активные действия начались на финальных километрах дистанции. За 3 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Микель Ланда (Movistar). Хью Карти (EF Education First), поехавший за ним, не смог выдержать темпа испанского гонщика.

В итоге на финише Микель Ланда отыграл относительно своего ближайшего соперника Приможа Роглича 19 секунд.

После атаки Ланды Примож Роглич (Jumbo-Visma) вышел первым колесом в группе розовой майки, из которой вслед за Ландой атаковал Мигель Лопес (Astana), а Ричард Карапас (Movistar) последовал за колумбийским гонщиком.

Ричард Карапас, который сегодня отметил своё 26-летие, сделал себе подарок, отыграв у ближайших соперников по общему зачёту 7 секунд. Мигель Лопес увеличил своё преимущество в классификации лучшего молодого гонщика ещё на 30 секунд и теперь опережает Павла Сивакова (INEOS) на 2 минуты 7 секунд.

Нан Петер: «Это потрясающе. Моя Джиро уже была успешной, я надевал белую майку. Невероятно, что свою первую профессиональную победу я одержал на Гран-туре. Отобравшись в отрыв, я пообещал себе, что атакую лишь один раз. Я верно выбрал момент».