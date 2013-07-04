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Виктор Кампенартс о поражении на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019

Виктор Кампенартс: «Без проблем с велосипедом была бы победа на этапе»

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс проиграл 11 секунд словенскому гонщику команды Jumbo-Visma в разделке с финишем в подъём 2-й категории на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019. Чемпиону Европы в разделке пришлось менять велосипед за 1,5 км до финиша, где, по его мнению, он и потерял эти секунды. Однако, Виктор Кампенартс не теряет надежды, что финальная разделка в заключительный день итальянского Гран-тура принесёт ему долгожданную победу.

 

 

 

  Виктор Кампенартс: «Я уже говорил, что эта разделка мне не слишком подходила, и что выиграть её невозможно. Но как раздельщик я обязан оптимально подготовиться к индивидуальной гонке на время и ехать на максимуме. Во время второй разделки Джиро в прошлом году я постоянно сражался сам с собой, но сегодня сразу почувствовал, что нога идёт отлично.

 

  План состояла в том, чтобы не заходить за свой предел до подъёма, а в горе уже поехать, заходя в красную зону. Такой стратегией я пользовался во время чемпионата мира в Инсбруке. И для специалиста гонки  с раздельным стартом проблемы с велосипедом – огромная помеха. Мы договаривались, что если у меня возникнут механические проблемы на подъёме, то я пересяду на шоссейный велосипед. Но замена велосипеда прошла не так быстро, в том числе и из-за адреналина.

 

  На финише я немного расстроился. Потом подумал, что лишь пять или десять человек из генеральной классификации могут превзойти моё время, однако они проигрывали один за другим.

 

  Стал думать, что если выиграю, о замене велосипеда можно забыть, а в случае поражения стал бы проклинать эту проблему. К сожалению, получился второй вариант.

 

  Я проиграл разделку из-за 11 секунд, так что без проблемы с велосипедом была бы победа. Но таковы суровые законы спорта высокого уровня. Я никого не виню. Финальная разделка Джиро д’Италия-2019 подходит мне больше. Надеюсь выжить в горах без проблем и не потерять силы перед финальной битвой в Вероне».

 

Результаты 9 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Евгений

    Hammill

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 11.02.2017

    Хорошо, что этот эмоциональный парень не спринтер.

  2. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 25.05.2015

    Роглика вели по времени, так что был бы Витя быстрее, то и Роглик бы ускорился насколько было бы нужно, несмотря на ободранную задницу.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:44 | Регистрация: 4.07.2013

    Не стоит забывать, что Кампо ехал посуху, в отличие от Роглича.
    Будь они в равных условиях, Роглич кинул бы Кампо около минуты.

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Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не стоит забывать, что Кампо ехал посуху, в отличие от Роглича.
    Будь они в равных условиях, Роглич кинул бы Кампо около минуты.

  • SSS
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    SSS-Фото

    Роглика вели по времени, так что был бы Витя быстрее, то и Роглик бы ускорился насколько было бы нужно, несмотря на ободранную задницу.

  • Hammill
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    Hammill-Фото

    Хорошо, что этот эмоциональный парень не спринтер.

  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото

    И Дюмулен не горняк,но в одиночку забрал Джиро, ещё и присесть успев. Потому что не было сильной команды способной его укатать, да и горняки оказались пустыми. В прошлом году сильная команда была, плюс лидер ей соответствовал. Вот и получился эпик. На этой Джиро опять пусто. Всё-таки нынешняя Астана - не Скай, а Лопез - не Фрум. Да и Роглич в отличие от Йейтса не суётся в каждую дыру, пытаясь забрать как можно больше этапов.

    Да и вообще: горняк, не горняк - всё это по большей части условности. Если у человека есть на чём ехать, он едет. (И это я сейчас не про запрещённые препараты, либо технические средства).

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Это не истерия... это просто очень хочется) А прозвище Супермен вообще к достижениями в гонках не относится. Если не ошибаюсь, то во время тренировки на него напали и пытались ограбить. Он защищал велосипед и был ранен. Отсюда и Супермен.)
  • Alsh
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Alsh-Фото
    Вот здесь можно почитать про прозвище: http://vesti.kz/astana/244198/
  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото
    Возможно, Кусса просто экономят под горные этапы, которых пока что по большому счёту и не было. Так же, как и на прошлой Вуэльте Адама Йейтса под последние этапы берегли.
    Да и как тут уже заметили, укатывать Роглича некому. Может забрать по примеру Дюмулена.
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Cyrill-Фото

    Доброго всем вечера! Разделку смотрел кусками...извиняюсь. Результаты - вижу. Согласен, что если Роглич не "капнет" и как говорится "с концами", то вряд ли кто-то сможет что-либо ему противопоставить ... Нибс и Моллема будут выжидать "крови". Естественно Астана, Мичелтон и Бора попробуют что-то сделать в горах... А вот теперь самое ОГРОМНОЕ ИЗВИНИТЕ нашим казахским братьям - уважаемые, а с каких таких достижений вы уже второй год называете Лопеса СУПЕРМЕНОМ и прямо-таки обещаете, что он вот-вот возьмёт не то, что Джиро, но даже ТДФ ??? Я опять таки ИЗВИНЯЮСЬ (без подколов) - Фрум, Нибали, Демюлен, Геррантс, Кинтана (???) ... Лопес - ВЫ не чувствуете РАЗНИЦУ просто в ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ задатках ???? Да, выражаю моё восхищение СУПЕРспособностями Мигеля, но всё же вот эта истерия что вот-вот, вот буквально завтра ... извините, но для меня он всегда был - да, талантливым, да супергорняком, но лишь на подиум ГТ ... где-то в рядах Йетса (который правда всё же выиграл ГТ), Майки, Ару (который правда всё же выиграл ГТ). Вообщем вопрос - откуда приставка СУПЕР - что я пропустил, не доглядел в 2016-18 гг ???

     

    P.S.: при этом я не исключаю, что на этой Джиро Мигель возьмёт один, а то может и два этапа. А вот чуть выше про физиологию - совершенно не понимаю почему Уран никак не возьмёт ГТ ???

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Не молод, но крепок) Выдержит. Да и артистизма ему не занимать))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эх, Примо, шо ж ты сделал с Виктором. Даем тебе новую кликуху теперь - rainyMAN big_boss

    Как же всё-таки аукнулся тот мех.трабл и замена велосипеда Кампенертсу + ещё он и не сразу "завёлся" на новом байке, пришлось болельщику не совсем удачно подтолкнуть.

    На этапе: Йейтс ниже Ланды, а СуперМен ниже все остальных. За первую неделю среди генеральщиков уж слишком большие разрывы в протоколе, но чёрт, я за такие разделки на ГТ.

    Теперь Роглича оппоненты будут "кусать" на каждом горном этапе, причём со всех сторон (может даже и тандемно, с "союзами", как иногда любит говорить Курдюков) и точно много раз. Устоит ли? Узнаем и увидим вначале хотя бы на 13-м этапе, а там дальше посмотрим.

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