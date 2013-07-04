Виктор Кампенартс о поражении на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019

Виктор Кампенартс: «Без проблем с велосипедом была бы победа на этапе»
27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс проиграл 11 секунд словенскому гонщику команды Jumbo-Visma в разделке с финишем в подъём 2-й категории на 9-м этапе Джиро д’Италия-2019. Чемпиону Европы в разделке пришлось менять велосипед за 1,5 км до финиша, где, по его мнению, он и потерял эти секунды. Однако, Виктор Кампенартс не теряет надежды, что финальная разделка в заключительный день итальянского Гран-тура принесёт ему долгожданную победу.
Виктор Кампенартс: «Я уже говорил, что эта разделка мне не слишком подходила, и что выиграть её невозможно. Но как раздельщик я обязан оптимально подготовиться к индивидуальной гонке на время и ехать на максимуме. Во время второй разделки Джиро в прошлом году я постоянно сражался сам с собой, но сегодня сразу почувствовал, что нога идёт отлично.
План состояла в том, чтобы не заходить за свой предел до подъёма, а в горе уже поехать, заходя в красную зону. Такой стратегией я пользовался во время чемпионата мира в Инсбруке. И для специалиста гонки с раздельным стартом проблемы с велосипедом – огромная помеха. Мы договаривались, что если у меня возникнут механические проблемы на подъёме, то я пересяду на шоссейный велосипед. Но замена велосипеда прошла не так быстро, в том числе и из-за адреналина.
На финише я немного расстроился. Потом подумал, что лишь пять или десять человек из генеральной классификации могут превзойти моё время, однако они проигрывали один за другим.
Стал думать, что если выиграю, о замене велосипеда можно забыть, а в случае поражения стал бы проклинать эту проблему. К сожалению, получился второй вариант.
Я проиграл разделку из-за 11 секунд, так что без проблемы с велосипедом была бы победа. Но таковы суровые законы спорта высокого уровня. Я никого не виню. Финальная разделка Джиро д’Италия-2019 подходит мне больше. Надеюсь выжить в горах без проблем и не потерять силы перед финальной битвой в Вероне».
И Дюмулен не горняк,но в одиночку забрал Джиро, ещё и присесть успев. Потому что не было сильной команды способной его укатать, да и горняки оказались пустыми. В прошлом году сильная команда была, плюс лидер ей соответствовал. Вот и получился эпик. На этой Джиро опять пусто. Всё-таки нынешняя Астана - не Скай, а Лопез - не Фрум. Да и Роглич в отличие от Йейтса не суётся в каждую дыру, пытаясь забрать как можно больше этапов.
Да и вообще: горняк, не горняк - всё это по большей части условности. Если у человека есть на чём ехать, он едет. (И это я сейчас не про запрещённые препараты, либо технические средства).
Это не истерия... это просто очень хочется) А прозвище Супермен вообще к достижениями в гонках не относится. Если не ошибаюсь, то во время тренировки на него напали и пытались ограбить. Он защищал велосипед и был ранен. Отсюда и Супермен.)
Возможно, Кусса просто экономят под горные этапы, которых пока что по большому счёту и не было. Так же, как и на прошлой Вуэльте Адама Йейтса под последние этапы берегли. Да и как тут уже заметили, укатывать Роглича некому. Может забрать по примеру Дюмулена.
Доброго всем вечера! Разделку смотрел кусками...извиняюсь. Результаты - вижу. Согласен, что если Роглич не "капнет" и как говорится "с концами", то вряд ли кто-то сможет что-либо ему противопоставить ... Нибс и Моллема будут выжидать "крови". Естественно Астана, Мичелтон и Бора попробуют что-то сделать в горах... А вот теперь самое ОГРОМНОЕ ИЗВИНИТЕ нашим казахским братьям - уважаемые, а с каких таких достижений вы уже второй год называете Лопеса СУПЕРМЕНОМ и прямо-таки обещаете, что он вот-вот возьмёт не то, что Джиро, но даже ТДФ ??? Я опять таки ИЗВИНЯЮСЬ (без подколов) - Фрум, Нибали, Демюлен, Геррантс, Кинтана (???) ... Лопес - ВЫ не чувствуете РАЗНИЦУ просто в ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ задатках ???? Да, выражаю моё восхищение СУПЕРспособностями Мигеля, но всё же вот эта истерия что вот-вот, вот буквально завтра ... извините, но для меня он всегда был - да, талантливым, да супергорняком, но лишь на подиум ГТ ... где-то в рядах Йетса (который правда всё же выиграл ГТ), Майки, Ару (который правда всё же выиграл ГТ). Вообщем вопрос - откуда приставка СУПЕР - что я пропустил, не доглядел в 2016-18 гг ???
P.S.: при этом я не исключаю, что на этой Джиро Мигель возьмёт один, а то может и два этапа. А вот чуть выше про физиологию - совершенно не понимаю почему Уран никак не возьмёт ГТ ???
Эх, Примо, шо ж ты сделал с Виктором. Даем тебе новую кликуху теперь - rainyMAN
Как же всё-таки аукнулся тот мех.трабл и замена велосипеда Кампенертсу + ещё он и не сразу "завёлся" на новом байке, пришлось болельщику не совсем удачно подтолкнуть.
На этапе: Йейтс ниже Ланды, а СуперМен ниже все остальных. За первую неделю среди генеральщиков уж слишком большие разрывы в протоколе, но чёрт, я за такие разделки на ГТ.
Теперь Роглича оппоненты будут "кусать" на каждом горном этапе, причём со всех сторон (может даже и тандемно, с "союзами", как иногда любит говорить Курдюков) и точно много раз. Устоит ли? Узнаем и увидим вначале хотя бы на 13-м этапе, а там дальше посмотрим.