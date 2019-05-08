Джиро д'Италия-2019. Цикламеновая майка. Претенденты

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:46
Джиро д'Италия - 2019. Цикламеновая майка. Превью
В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2019 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м в Вероне.
Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации можно будет в течение трёх недель гонки на 6 спринтерских, 7 среднегорных, 5 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на 18 промежуточных спринтах. Организаторы в этом году изменили систему начисления очков на промежуточных финишах и сократили их число.
Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2019 станет генеральщик или спринтер широкого профиля, который доедет до Вероны.
Победитель очковой классификации прошлого года Элиа Вивиани стартует на Джиро д'Италия-2019.
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Итоговая классификация по очкам Джиро д'Италия-2018, топ-10
|1
|Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors
|341
|2
|Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe
|282
|3
|Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli
|147
|4
|Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac
|122
|5
|Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott
|113
|6
|Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli
|111
|7
|Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo
|107
|8
|Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida
|103
|9
|Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia
|84
|10
|Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb
|73
Финиши этапов на Джиро д'Италия-2019 разделены на 3 уровня:
1-й уровень: категории a и b – этапы 3, 4, 5, 10, 11, 18 на которых очки получают первые 15 гонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2-й уровень: категория c – этапы 2, 6, 7, 8, 12 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3-й уровень: категория d и e – этапы 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:
12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как TV) и финише.
Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2019
100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).
Возможно, цикламеновая майка будет красоваться на плечах спринтеров лишь до альпийских этапов, но без острой спринтерской борьбы в первой половине Джиро д’Италия-2019 гонка не останется.
Ведь на старт выйдут гонщики, которые за последние два года перешли в разряд сильнейших спринтеров – побеждавшие в очковой классификации Элиа Вивиани, которому майка чемпиона Италии добавит сил, и Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), который, дебютировав на Джиро д’Италия-2017, своём первом Гран-туре, выиграл четыре этапа, а также Калеб Юэн (Lotto Soudal), победитель этапа Джиро д’Италия-2017, Паскаль Аккерман (Bora-hansgrohe), дебютант Джиро д’Италия, которому ещё предстоит одержать свою первую победу на этапе Гран-тура, Арно Демар (Groupama-FDJ), у которого есть победы на этапах Тур де Франс, но нет побед на этапах Джиро.
Также не откажутся от борьбы в спринте Якуб Маречко (ССС), Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Саша Модоло (EF Education First), Хосе-Хоакин Рохас (Movistar), Давиде Чимолаи (Israel Cycling Academy), Хуан-Хосе Лобато (Nippo Vini Fantini Faizanè), Франческо Гавацци и Мануэль Беллетти (Androni Giocattoli – Sidermec), Марко Халлер (Katusha-Alpecin) и другие.
Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2019?" Опрос приклеплён к данному обзору.
Спринтеры Джиро д'Италия-2019:
Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step)
30 лет.
5 побед на этапах Джиро д’Италия (2015, 2018) + цикламеновая майка победителя очковой классификации 2018 года.
Результаты сезона: 4 победы (Cadel Evans Great Ocean Road Race, этап Тура Даун Андер, Тура ОАЭ-2019, этап Тиррено-Адриатико). 3-е место на Driedaagse Brugge-De Panne.
Сошёл перед стартом 4 этапа Тура Романдии-2019 из-за последствий гриппа и опасений, что плохая погода в горах усугубит состояние и помешает восстановлению.
Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)
24 года.
4 победы на этапах Джиро д’ Италия-2017 + цикламеновая майка лидера очковой классификации.
Результаты сезона: две победы на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019, этап Тура ОАЭ-2019
Калеб Юэн (Lotto Soudal)
24 года.
Победа на этапе Джиро д’Италия-2017.
Результаты сезона: 3 побед ( этап Тура ОАЭ, два этапа Тура Турции-2019).
Паскаль Аккерман (Bora-hansgrohe)
25 лет.
Дебют на Джиро д’Италия.
Результаты сезона: 3 победы – Классика Альмерии, Bredene Koksijde Classic, Eschborn-Frankfurt
Арно Демар (Groumapa-FDJ)
27 лет.
Нет побед на Джиро д’Италия.
Результаты сезона: нет побед, лучший результат – 2-е место на этапе Париж-Ницца-2019, два вторых места на этапах Вольты Альгарве.
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