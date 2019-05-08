Джиро д'Италия-2019. Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2019. Цикламеновая майка. Превью

В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2019 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м в Вероне.

Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации можно будет в течение трёх недель гонки на 6 спринтерских, 7 среднегорных, 5 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на 18 промежуточных спринтах. Организаторы в этом году изменили систему начисления очков на промежуточных финишах и сократили их число.

Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2019 станет генеральщик или спринтер широкого профиля, который доедет до Вероны.

Победитель очковой классификации прошлого года Элиа Вивиани стартует на Джиро д'Италия-2019.

Итоговая классификация по очкам Джиро д'Италия-2018, топ-10 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 341 2 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 282 3 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 147 4 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac 122 5 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 113 6 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 111 7 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 107 8 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida 103 9 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 84 10 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 73

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2019 разделены на 3 уровня:



1-й уровень: категории a и b – этапы 3, 4, 5, 10, 11, 18 на которых очки получают первые 15 гонщиков:

50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



2-й уровень: категория c – этапы 2, 6, 7, 8, 12 на которых очки получают первые 10 гонщиков:

25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



3-й уровень: категория d и e – этапы 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 гонщиков:

15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:

12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.





Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как TV) и финише.

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2019

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).



Возможно, цикламеновая майка будет красоваться на плечах спринтеров лишь до альпийских этапов, но без острой спринтерской борьбы в первой половине Джиро д’Италия-2019 гонка не останется.

Ведь на старт выйдут гонщики, которые за последние два года перешли в разряд сильнейших спринтеров – побеждавшие в очковой классификации Элиа Вивиани, которому майка чемпиона Италии добавит сил, и Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), который, дебютировав на Джиро д’Италия-2017, своём первом Гран-туре, выиграл четыре этапа, а также Калеб Юэн (Lotto Soudal), победитель этапа Джиро д’Италия-2017, Паскаль Аккерман (Bora-hansgrohe), дебютант Джиро д’Италия, которому ещё предстоит одержать свою первую победу на этапе Гран-тура, Арно Демар (Groupama-FDJ), у которого есть победы на этапах Тур де Франс, но нет побед на этапах Джиро.

Также не откажутся от борьбы в спринте Якуб Маречко (ССС), Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Саша Модоло (EF Education First), Хосе-Хоакин Рохас (Movistar), Давиде Чимолаи (Israel Cycling Academy), Хуан-Хосе Лобато (Nippo Vini Fantini Faizanè), Франческо Гавацци и Мануэль Беллетти (Androni Giocattoli – Sidermec), Марко Халлер (Katusha-Alpecin) и другие.

Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2019?" Опрос приклеплён к данному обзору.

Спринтеры Джиро д'Италия-2019:

Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step)

30 лет.

5 побед на этапах Джиро д’Италия (2015, 2018) + цикламеновая майка победителя очковой классификации 2018 года.

Результаты сезона: 4 победы (Cadel Evans Great Ocean Road Race, этап Тура Даун Андер, Тура ОАЭ-2019, этап Тиррено-Адриатико). 3-е место на Driedaagse Brugge-De Panne.

Сошёл перед стартом 4 этапа Тура Романдии-2019 из-за последствий гриппа и опасений, что плохая погода в горах усугубит состояние и помешает восстановлению.

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

24 года.

4 победы на этапах Джиро д’ Италия-2017 + цикламеновая майка лидера очковой классификации.

Результаты сезона: две победы на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019, этап Тура ОАЭ-2019

Калеб Юэн (Lotto Soudal)

24 года.

Победа на этапе Джиро д’Италия-2017.

Результаты сезона: 3 побед ( этап Тура ОАЭ, два этапа Тура Турции-2019).

Паскаль Аккерман (Bora-hansgrohe)

25 лет.

Дебют на Джиро д’Италия.

Результаты сезона: 3 победы – Классика Альмерии, Bredene Koksijde Classic, Eschborn-Frankfurt

Арно Демар (Groumapa-FDJ)

27 лет.

Нет побед на Джиро д’Италия.

Результаты сезона: нет побед, лучший результат – 2-е место на этапе Париж-Ницца-2019, два вторых места на этапах Вольты Альгарве.