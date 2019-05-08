VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д'Италия-2019. Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2019. Цикламеновая майка. Превью

 

Джиро д'Италия - 2019. Цикламеновая майка. Превью

  В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2019 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м в Вероне.

 

  Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации можно будет в течение трёх недель гонки на 6 спринтерских, 7 среднегорных, 5 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на 18 промежуточных спринтах. Организаторы в этом году изменили систему начисления очков на промежуточных финишах и сократили их число.

 

  Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2019 станет генеральщик или спринтер широкого профиля, который доедет до Вероны.

 

Победитель очковой классификации прошлого года Элиа Вивиани стартует на Джиро д'Италия-2019.

 

 

 

 

Итоговая классификация по очкам Джиро д'Италия-2018, топ-10

  
  1   Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors   341  
  2   Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe   282  
  3   Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli   147  
  4   Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac   122  
  5   Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott   113  
  6   Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli   111  
  7   Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo   107  
  8   Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida   103  
  9   Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia   84  
  10   Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb   73

 

 

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2019 разделены на 3 уровня:


1-й уровень: категории a и b – этапы 3, 4, 5, 10, 11, 18 на которых очки получают первые 15 гонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


2-й уровень: категория c – этапы 2, 6, 7, 8, 12 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


3-й уровень:  категория d и – этапы 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

 

 

Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:
12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как TV) и финише.

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2019

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).

 

  Возможно, цикламеновая майка будет красоваться на плечах спринтеров лишь до альпийских этапов, но без острой спринтерской борьбы в первой половине Джиро д’Италия-2019 гонка не останется.

 

  Ведь на старт выйдут гонщики, которые за последние два года перешли в разряд  сильнейших спринтеров – побеждавшие в очковой классификации Элиа Вивиани, которому майка чемпиона Италии добавит сил, и Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), который, дебютировав на Джиро д’Италия-2017, своём первом Гран-туре, выиграл четыре этапа, а также Калеб Юэн (Lotto Soudal), победитель этапа Джиро д’Италия-2017, Паскаль Аккерман (Bora-hansgrohe), дебютант Джиро д’Италия, которому ещё предстоит одержать свою первую победу на этапе Гран-тура, Арно Демар (Groupama-FDJ), у которого есть победы на этапах Тур де Франс, но нет побед на этапах Джиро.

 

  Также не откажутся от борьбы в спринте Якуб Маречко (ССС), Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Саша Модоло (EF Education First), Хосе-Хоакин Рохас (Movistar), Давиде Чимолаи (Israel Cycling Academy), Хуан-Хосе Лобато (Nippo Vini Fantini Faizanè), Франческо Гавацци и Мануэль Беллетти (Androni Giocattoli – Sidermec), Марко Халлер (Katusha-Alpecin) и другие.

 

Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2019?" Опрос приклеплён к данному обзору.

 

Спринтеры Джиро д'Италия-2019:

 

Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step)

 

 

 

30 лет.

5 побед на этапах Джиро д’Италия (2015, 2018) + цикламеновая майка победителя очковой классификации 2018 года.

Результаты сезона: 4 победы (Cadel Evans Great Ocean Road Race, этап Тура Даун Андер, Тура ОАЭ-2019, этап Тиррено-Адриатико). 3-е место на Driedaagse Brugge-De Panne.

Сошёл перед стартом 4 этапа Тура Романдии-2019 из-за последствий гриппа и опасений, что плохая погода в горах усугубит состояние и помешает восстановлению.

 

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

 

 

24 года.

4 победы на этапах Джиро д’ Италия-2017 + цикламеновая майка лидера очковой классификации.

Результаты сезона: две победы на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019, этап Тура ОАЭ-2019

 

Калеб Юэн (Lotto Soudal)

 

24 года.

Победа на этапе Джиро д’Италия-2017.

Результаты сезона: 3 побед ( этап Тура ОАЭ, два этапа Тура Турции-2019).

 

Паскаль Аккерман (Bora-hansgrohe)

 

25 лет.

Дебют на Джиро д’Италия.

Результаты сезона: 3 победы – Классика Альмерии, Bredene Koksijde Classic, Eschborn-Frankfurt

 

Арно Демар (Groumapa-FDJ)

 

 

27 лет.

Нет побед на Джиро д’Италия.

Результаты сезона: нет побед, лучший результат – 2-е место на этапе Париж-Ницца-2019, два вторых места на этапах Вольты Альгарве.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур цикламеновая майка превью очковая классификация Джиро д'Италия-2019

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2019?


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Будете ли вы смотреть Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Марсель Киттель отказался от с ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Память о красоте побед М. Киттеля навсегда останется в памяти ценителей велоспорта.

     

     

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: Astanaforever
    С учетом неважных разделок, Вино выстроит план Лопесу по компенсации времени в горах, которых не так уж много крутых на этой Джиро.. Да и разделки с финишем в гору. Поэтому много он не потеряет. Если будет агрессивно вести атаки в горах, то добъется успеха в итоге. Супермену удачи. Если не эта Джиро, то Вуэльту брать обьязан.
    Главное какой кумыс Вино Лопезу приготовит. Похоже в этот раз Лопезу не будет на кого оглядываться - это Роглич, Дюмолан и Ейтс будут оглядываться, где там суперпупер.
  • kimi
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    kimi-Фото
    это хороший прогноз, но я думаю тут не все так просто. лопесу будет оооочень сложно даже на подиум рассчитывать.
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (48)
    Arciv-Фото
    Просто кроме того тура Калифорнии вообще не о чем
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (48)
    Arciv-Фото
    Ооо,тоже Рабобанк))
  • Pi-man
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А в голосовании Лопес почти сравнялся с Рогличем, два голоса отделяет его. Роглич силен, но не до тской степени в горах. Это факт.И три недели.

    Да, голосование - это главное! Оно все и решит! biggrin

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Astanaforever-Фото
    А в голосовании Лопес почти сравнялся с Рогличем, два голоса отделяет его. Роглич силен, но не до тской степени в горах. Это факт.И три недели.
  • Astanaforever
    Марсель Киттель отказался от с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Или деньги или результаты и слава. Может шампунь так плохо повлиял на результаты. Делайте биохимический анализ. Что то кто приходит в эту команду сразу наступает забвение.
  • error
    Предварительные составы команд ... (48)
    error-Фото

    Блин Роглич заслуживает. Валит всех на неделях, но пора в Турах что бы быть историей. Короче если про прогнозы то я на Моллему (сейчас или уже никогда!). Если в желаниях то Закарин или Роглич. 

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (31)
    Rokka-Фото
    Лопез-Роглич-Ейтс/Дюмолан если никто из них не поломается.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 мая

Alexey Kurbatov (Gazprom - RusVelo)

Svein Tuft (Rally - UHC Cycling)

Lorenzo Fortunato (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

10 мая

Mauro Finetto (Delko - Marseille Provence)

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Sean Quinn (Hagens Berman - Axeon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (47)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)