Джиро д'Италия-2019. 7-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 7 этапа Джиро д'Италия-2019

7-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился победой отрыва, который сформировался лишь через 90 км после старта. За 4 км до финиша в отрыв дня осталось шесть гонщиков.

Испанский гонщик команды Astana Пельо Бильбао точно выбрал момент для атаки, уехав от своих попутчиков за 1,5 км до финиша. Он удержал просвет до финиша и отпраздновал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Пелотон, в голове которого работала команда UAE Team Emirates, защищая позиции лидера общего зачёта Валерио Конти, финишировал через 1 минуту 7 секунд после победителя.

Валерио Конти сохранил на плечах розовую майку лидера. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался лидером горной классификации. Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) продолжает удерживать цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Джованни Карбони (Bardiani CSF) остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2019