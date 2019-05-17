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Джиро д'Италия-2019. 7-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 7 этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

  7-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился победой отрыва, который сформировался лишь через 90 км после старта. За 4 км до финиша в отрыв дня осталось шесть гонщиков.  

 

   Испанский гонщик команды Astana Пельо Бильбао точно выбрал момент для атаки, уехав от своих попутчиков за 1,5 км до финиша. Он удержал просвет до финиша и отпраздновал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Пелотон, в голове которого работала команда UAE Team Emirates, защищая позиции лидера общего зачёта Валерио Конти, финишировал через 1 минуту 7 секунд после победителя.

 

  Валерио Конти сохранил на плечах розовую майку лидера. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался лидером горной классификации. Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) продолжает удерживать цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Джованни Карбони (Bardiani CSF) остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • velodoctor
    Вуэльта Арагона-2019. Этап 1 (1)
    velodoctor-Фото

    Чернецкий ожил, но состав у гонки мягко говоря такой себе. 

  • Arciv
    4 дня Дюнкерка-2019. Этап 4 (3)
    Arciv-Фото
    Точняк,это ж не конец гонки) ошибся
  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: raspik
    думаю Гавирии на разрешат завтра стартовать, раз сегодня не доехал до финиша.
    ))) если не было бы грустно...
  • GTX
    4 дня Дюнкерка-2019. Этап 4 (3)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    У Джамбо три этапа + генерал. Нормально взяли
    Еще не конец, генерал можете и уйти, а вот 1 этапчик Груневеген возьмёт, тут к гадалке не ходи
  • Arciv
    4 дня Дюнкерка-2019. Этап 4 (3)
    Arciv-Фото
    У Джамбо три этапа + генерал. Нормально взяли
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
    Cобака лает, караван идёт))
  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    M-07-Фото
    Причём тут универсализм, всё равно для борьбы за высокие позиции на любом ГТ нужно сильно проезжать тяжёлые горы, ты можешь быть слабым в других компонентах и бороться за самые высокие места в ГК, если ты силён в горах, но если ты слаб в тяжёлых горах, то тебе ничего не светит. Хоть один ГТ в году можно было бы сделать куда менее горным.
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Zhanzhak-Фото
    Новый день, новый этап! Да и не все и не только фанаты Астаны ныли.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Starch27-Фото

    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"

    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"

    Назовите хоть адрес переобувочной )

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