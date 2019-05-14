Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия о 3-м этапе Джиро д’Италия-2019

Элиа Вивиани: «Я совершенно разочарован решением судей»

3-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился спринтом, но победителя определяли ещё несколько минут после финиша. Чемпион Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) был лишён победы на этапе и смещён на 73-е место за опасный спринт и нарушение прямолинейности. Судьи посчитали, что рывок Вивиани помешал спринтеру команды Trek-Segafredo Маттео Москетти.

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), которому была присуждена победа, поднялся на первую ступень подиума без улыбки и сказал, что не считает себя победителем этапа.

Элиа Вивиани: «Я совершенно разочарован решением. Вчера ошибся в финале. Сегодня сфокусировался на том, чтобы спринтовать как можно лучше. Было видно, как все остальные спринтеры пересекали линию позади меня.

Команда потрясающе отработала, я очень горжусь ими. На финише был сильный встречный ветер, поэтому я начал свой спринт поздно. Я был очень рад взять победу, но потом объявили об этом решении. Теперь мне остаётся лишь концентрироваться на следующих спринтах и на том, чтобы выиграть в этой майке».

Рик Ван Слейк (Rick Van Slycke), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Элиа вышел с колеса Акерманна и поехал по левой стороне. Он не видел Москетти, Москетти находился позади него. Потом Элиа ехал по своей линии, а теперь его дисквалифицировали. Если они дисквалифицируют за такое, то, думаю, в следующих спринтах у них будет много работы.

По техническим характеристикам это совсем не финиш для Гран-тура. (В финале было два поворота на 90 градусов и S-образный поворот на финальных 500 метрах). Я говорю это не потому, что его дисквалифицировали. Но им лучше начать с этого. Если они хотят неприятностей, то получат их на таких финишах».

Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Думаю, все понимают, что при встречном ветре, скорость которого 65 км/ч, спринтовать надо за 75 м до финиша. Это не тот случай, когда спринт можно открывать за 200 метров».

Фернандо Гавирия: «Победитель – тот, кто первым пересёк финиш. С такими поворотами в конце этапа спринтерам невозможно не коснуться друг друга. Сегодня выиграл Элиа. Он заслужил называться победителем. Я послал ему сообщение после того, как победителем объявили меня.

Что касается лично меня, сегодня нога у меня шла лучше, чем вчера. Форма в порядке. Мне просто не хватает гоночных дней, надеюсь, что по-настоящему выиграю этап в ближайшие восемь дней. В этом году уровень соперников в спринте очень высок. Сегодня этап получился странным. Никакая команда не хотела брать на себя лидерство в группе слишком рано, потому что в самом конце этапа появился встречный ветер».

Спортивный директор команды Trek-Segafredo Ким Андерсен в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что манёвр Вивиани нарушал правила: «Мы считаем, что это было явное нарушение правил, повлиявшее на Москетти.ю Маттео потерял всю скорость из-за манёвра Элиа. Нам не было смысла подавать жалобу в жюри, потому что после дисквалификации Элиа это принесло бы Маттео 4-е место».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi