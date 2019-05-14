VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия о 3-м этапе Джиро д’Италия-2019

Элиа Вивиани: «Я совершенно разочарован решением судей»

 

 

  3-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился спринтом, но победителя определяли ещё несколько минут после финиша. Чемпион Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) был лишён победы на этапе и смещён на 73-е место за  опасный спринт и нарушение прямолинейности. Судьи посчитали, что рывок Вивиани помешал спринтеру команды Trek-Segafredo Маттео Москетти.

 

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), которому была присуждена победа, поднялся на первую ступень подиума без улыбки и сказал, что не считает себя победителем этапа.  

 

 

  Элиа Вивиани: «Я совершенно разочарован решением. Вчера ошибся в финале. Сегодня сфокусировался на том, чтобы спринтовать как можно лучше. Было видно, как все остальные спринтеры пересекали линию позади меня.

 

  Команда потрясающе отработала, я очень горжусь ими. На финише был сильный встречный ветер, поэтому я начал свой спринт поздно. Я был очень рад взять победу, но потом объявили об этом решении. Теперь мне остаётся лишь концентрироваться на следующих спринтах и на том, чтобы выиграть в этой майке».

 

  Рик Ван Слейк (Rick Van Slycke), спортивный директор команды  Deceuninck-Quick Step: «Элиа вышел с колеса Акерманна и поехал по левой стороне. Он не видел Москетти, Москетти находился позади него. Потом Элиа ехал по своей линии, а теперь его дисквалифицировали. Если они дисквалифицируют за такое, то, думаю, в следующих спринтах у них будет много работы.

 

  По техническим характеристикам это совсем не финиш для Гран-тура. (В финале было два поворота на 90 градусов и S-образный поворот на финальных 500 метрах). Я говорю это не потому, что его дисквалифицировали. Но им лучше начать с этого. Если они хотят неприятностей, то получат их на таких финишах».

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Думаю, все понимают, что при встречном ветре, скорость которого 65 км/ч, спринтовать надо за 75 м до финиша. Это не тот случай, когда спринт можно открывать за 200 метров».

 

 

  Фернандо Гавирия: «Победитель – тот, кто первым пересёк финиш. С такими поворотами в конце этапа спринтерам невозможно не коснуться друг друга. Сегодня выиграл Элиа. Он заслужил называться победителем. Я послал ему сообщение после того, как победителем объявили меня.

 

  Что касается лично меня, сегодня нога у меня шла лучше, чем вчера. Форма в порядке. Мне просто не хватает гоночных дней, надеюсь, что по-настоящему выиграю этап в ближайшие восемь дней. В этом году уровень соперников в спринте очень высок. Сегодня этап  получился странным. Никакая команда не хотела брать на себя лидерство в группе слишком рано, потому что в самом конце этапа появился встречный ветер».

 

  Спортивный директор команды Trek-Segafredo Ким Андерсен в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что манёвр Вивиани нарушал правила: «Мы считаем, что это было явное нарушение правил, повлиявшее на Москетти.ю Маттео потерял всю скорость из-за манёвра Элиа. Нам не было смысла подавать жалобу в жюри, потому что после дисквалификации Элиа это принесло бы Маттео 4-е место».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д’Италия-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани Фернандо Гавирия Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    Адриен-Фото

    В шоссейном велоспорте тот спринтер, который ОПАСАЕТСЯ резких маневров, СИЛОВОЙ борьбы - никогда ничего не добьется. Иначе нельзя, НЕВОЗМОЖНО - претендентов много, асфальт узкий, скорости бешеные, будешь миндальничать - всегда останешься в хвосте. Настырность, дерзость и, если хотите, НАГЛОСТЬ - одни из определяющих качеств спринтера... Конечно, во всем нужна МЕРА, но в данном случае Вивиани хотя и был на грани, но выиграл красиво и ЗАСЛУЖЕНО... Согласен со многими - этап этот стал спортивным только где-то за километр до финиша. Другие 219 - ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над болельщиками, да и над спортсменами. Формальность и скука ... Поражаюсь и ВОСХИЩАЮСЬ Курдюковым - по сути он не комментировал ( что было комментировать ?), а РАЗВЛЕКАЛ телеаудиторию, стараясь как-то раскрасить серое, унылое действо. И это у него великолепно получается.

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    hodorik-Фото

    Сложный момент всех носило на финише , но возмущений и претензий ни кто не заявлял.

  • hodorik
    Фернандо Гавирия - победитель ... (2)
    hodorik-Фото

    После финиша ни кто даже и не возмущался, нормально финишнули, да толкотня мало места , судьи как всегда ... преувеличили. Вивиани был реально силён. Печально жостко.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    tiuteamd-Фото
    с каких пор мнение спортсмена , который участвовал, выше тех кто смотрел со стороны ))
  • pac1ent
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    pac1ent-Фото
    Цитата: veloster
    Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит..

    [quote=pac1ent][quote=veloster]Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит.. Хотя на мой взгляд этап под Улисси
  • litxaa
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Согласен с Вами. Мне сразу показалось что он слишком резко и опасно взял влево и подумалось, а не оштрафуют ли его за это. По моему очень скромному мнению жалко, но справедливо.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    Серафим-Фото

      Не увидел настолько жесткого нарушения. По моему рассудили по принципу:"Бей своих, чтоб чужие боялись".

     А вообще этап был занудным, давно так не высыпался.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    tiuteamd-Фото

    я ещё удивился как  на евроспорте говорили, мол вивиани притерли , Когда он сам чуть не   снес мальца )

  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    SSS-Фото
    твои глаза и глаза Москетте-это все-таки разные глаза по уровню экспертизы) Так что, извини кими, но прислушаюсь к Москетте)
  • paziz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (37)
    paziz-Фото
    Цитата: uran
    На ТДФ Демар такие финтеля выдавал, что на Джиро его бы точно дискв. В данной ситуации спорно: он выбирался на позицию и прямолинейность тут никак не подходит, но делал это резко и откровенно опасно. Не мне судить, но Вивиани был достоин победы.
    П.С. там еще и очки -50 для итальянца, ноплохо так наказали. 
    поддерживаю про Демара, там французкие орги сделали все чтобы отдать лавры, а можно взять к примеру тот же спринт когда Саган якобы завалил Кэва Итальянские орги строги но справедливы (пока что)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 мая

Sebastian Schonberger (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

16 мая

Anthony Turgis (Total Direct Energie)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (81)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)