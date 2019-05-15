Джиро д'Италия-2019. 5-й этап. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:08
Фотогалерея с 5 этапа Джиро д'Италия-2019
5-й этап Джиро д'Италия-2019 на старте принимал почётного гостя - итальянский Гран-тур посетил премьер-министр Италии Джузеппе Конте
(Giuseppe Conte), который рассказал о своей любви к Джиро.
Джузеппе Конте: «Для меня честь быть на старте этапа Джиро. С удовольствием нахожусь здесь. Я всегда следил за Джиро д’Италия, много раз стоял на дороге среди других зрителей в ожидании гонки. Джиро показывает нашу страну всему миру. Никогда не думал, что однажды поднимусь на подиум с другими гонщиками. Удачи всем гонщикам! Страна смотрит на вас!»
Короткий спринтерский этап с прохождением финального круга проходил под проливным дождём. В нейтральной зоне, не доезжая до километра 0, сошёл с гонки капитан команды Sunweb Том Дюмулин, получивший травму колена во время падения на 4-м этапе.
Со старта уехал отрыв дня, последний из беглецов отрыва, Луис Верваке (Louis Vervaeke) из команды Sunweb был пойман пелотоном за 23 км до финиша.
Из-за плохой погоды организаторы, посовещавшись с комиссарами гонки, решили нейтрализовать время после первого пересечения линии финиша во время захода на финальный 9-км круг. Благодаря этому решению генеральщики отпустили группу спринтеров, разыгравших победу на этапе.
Чемпион Германии, гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн одержал победу на этапе, опередив колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию. Тройку лучших на этапе замкнул Арно Демар (Groupama-FDJ). Генеральщики благополучно финишировали на этапе, Примож Роглич (Jumbo-Visma) продолжает удерживать на плечах розовую майку лидера.
Цикламеновая майка лучшего в очковой классификации осталась у Паскаля Акерманна. Синяя майка лучшего в горной классификации по-прежнему на плечах Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Мигель Лопес (Astana) остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2019
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