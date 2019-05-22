Падение Паскаля Акерманна на 10 этапе Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерманн упал за 1 км до финиша 10 этапа Джиро д’Италия-2019

Из-за падения за километр до финиша 10-го этапа Джиро д’Италия-2019 Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) не смог принять участие в спринте. Победитель этапа Арно Демар (Groupama-FDJ) вплотную приблизился к Акерманну в очковой классификации и проигрывает 25-летнему немецкому спринтеру всего 1 очко. Паскаль Акерманн получил множественные ссадины и ушибы, но финишировал на этапе.

Паскаль Акерманн: «В первый день отдыха я хорошо восстановился, нога снова пошла. Мы хотели немножко поиграть в покер на этом этапе, чтобы другие спринтерские команды почувствовали больше давления. Вперёд мы вышли на последних пяти километрах. За 1 км до финиша всё произошло так быстро, что я не понял, что произошло, не смог среагировать вовремя. Падение было тяжёлым, у меня несколько ссадин и ушибов, но, к счастью, я могу продолжать гонку. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра».

Рюдигер Зелиг: «Сегодня мы попробовали другую тактику – спрятались в пелотоне за 50 км до финиша, чтобы сберечь силы, а потом вышли вперёд. Когда мы с Паскалем и Шварци вышли в голову группы, за 1 км до финиша все шли очень плотно, мне пришлось тормозить.

Думаю, Паскаль упал, когда я начал его развозить, он был на моём колесе. К несчастью, один из гонщиков, думаю, это был Якопо Гуарньери, вышел слева и заблокировал меня. Мне пришлось сильно тормозить, я услышал шум, оглянулся, увидел, что Паскаль на земле. Он выглядел не очень хорошо, посмотрим, как будет чувствовать себя после душа, а также завтра. Но он боец.

Я не был уверен, надо ли мне было останавливаться или продолжать. Потом я попытался бороться в спринте, но таких соперников, как Демар или Вивиани, трудно опередить».

Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, мы все были в шоке после тяжёлого падения Паскаля. Но даже в таком невезении ему немного повезло – согласно первому заключению врача нашей команды, он избежал переломов. У него обширные ссадины и синяки по правой стороне. Жаль, что Паскаль не смог бороться в спринте за победу. Он потерял ценные очки в борьбе за цикламеновую майку. Поздравляю Рюди Зелига, нашего развозящего, который смог занять на этапе третье место».