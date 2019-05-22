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Падение Паскаля Акерманна на 10 этапе Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерманн упал за 1 км до финиша 10 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

  Из-за падения за километр до финиша 10-го этапа Джиро д’Италия-2019 Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) не смог принять участие в спринте.  Победитель этапа Арно Демар (Groupama-FDJ) вплотную приблизился к Акерманну в очковой классификации и проигрывает 25-летнему немецкому спринтеру всего 1 очко. Паскаль Акерманн получил множественные ссадины и ушибы, но финишировал на этапе.

 

Падение Паскаля Акерманна на 10 этапе Джиро д’Италия-2019

 

  Паскаль Акерманн: «В первый день отдыха я хорошо восстановился, нога снова пошла. Мы хотели немножко поиграть в покер на этом этапе, чтобы другие спринтерские команды почувствовали больше давления. Вперёд мы вышли на последних пяти километрах. За 1 км до финиша всё произошло так быстро, что я не понял, что произошло, не смог среагировать вовремя. Падение было тяжёлым, у меня несколько ссадин и ушибов, но, к счастью, я могу продолжать гонку. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра».

 

  Рюдигер Зелиг: «Сегодня мы попробовали другую тактику – спрятались в пелотоне за 50 км до финиша, чтобы сберечь силы, а потом вышли вперёд. Когда мы с Паскалем и Шварци вышли в голову группы, за 1 км до финиша все шли очень плотно, мне пришлось тормозить.

 

  Думаю, Паскаль упал, когда я начал его развозить, он был на моём колесе. К несчастью, один из гонщиков, думаю, это был Якопо Гуарньери, вышел слева и заблокировал меня. Мне пришлось сильно тормозить, я услышал шум, оглянулся, увидел, что Паскаль на земле. Он выглядел не очень хорошо, посмотрим, как будет чувствовать себя после душа, а также завтра. Но он боец.

 

  Я не был уверен, надо ли мне было останавливаться или продолжать. Потом я попытался бороться в спринте, но таких соперников, как Демар или Вивиани, трудно опередить».

 

  Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, мы все были в шоке после тяжёлого падения Паскаля. Но даже в таком невезении ему немного повезло – согласно первому заключению врача нашей команды, он избежал переломов. У него обширные ссадины и синяки по правой стороне. Жаль, что Паскаль не смог бороться в спринте за победу. Он потерял ценные очки в борьбе за цикламеновую майку. Поздравляю Рюди Зелига, нашего развозящего, который смог занять на этапе третье место».

 

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Паскаль Акерманн Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вентосо "взбодрил" всех своим рывком и осталные понеслилсь сломя голову.

    Судя по повтору Акерман чуть ли первый угодил в завал, хорошо ещё то, что не шёл по правой стороне. Те парни, которые там прорывались и угодили в бортик(и) пострадали кажись более серьёзней.

    Ну а Демар маладца. Не побоялся "отделиться", так сказать и пошёл мощно по левому краю в одиночку; и силёнок то хватило. Вивиани после финиша оставалось только материться по итальянски).

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...После этого этапа спринтеры могут сходить, далее начнется испытание Альпами...."

    Если Аккерман, Демар и Юэн сойдут, то чикламена, похоже, достанется в итоге горняку.

  • SportSpirit
    Арно Демар – победитель 10 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Судя по фото, Акерманн улыбался даже после падения. Заразительный оптимизм) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    SportSpirit-Фото

    Тоже обращаю внимание. Контадор стильный, и рубашечки на нем так аккуратно сидят) 

  • Гонщик
    Виктор Кампенартс о поражении ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Я нарочно не упоминал малоростных типа Кастровьехо Роглич Квято.Смешно читать что Кири и Денис проигрывают на плоскаче.
    ещё как проигрывают , им холмы подавай , Денис разделки более 30ти слабо терпит , Квято хороший раздельщик , но не элитный  как и Кастровехо , короче нравится вам это или нет , но элита как раз все под 1.9 и выше .

  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    LLL-Фото
    Не вижу Джиро, не вижу Контадора, но Вас поддержу +1
  • Александра
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Александра-Фото

    Мне на этой Джиро пока больше всего нравится Контадор в кадре.)

  • sab
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sab-Фото
    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.
    Спасибо за информацию. А то не получилось поглядеть этап
  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sergejdriver-Фото

    А это двоюродный брат ВивианЕ,ВальвердО и КинтанО. Стыдно не знать?

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.

    А Хакерман - это кто?

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