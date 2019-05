Джиро д'Италия-2019. Результаты 1 этапа Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 20:58 Болонья - Сан-Лука (ITT), 8 км 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 12:54:00 2 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott +0:19 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida +0:23 4 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team +0:28 5 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe +0:33 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS +0:35 8 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo +0:39 10 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida +0:40 11 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team +0:42 12 Victor De La Parte (Esp) CCC Team +0:45 13 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step +0:46 14 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team +0:47 15 Tanel Kangert (Est) EF Education First 16 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 17 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates +0:50 18 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 19 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida +0:53 20 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 21 Chad Haga (Usa) Team Sunweb +0:54 22 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step +0:57 23 Daniel Navarro (Esp) Team KATUSHA-Alpecin +0:58 24 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 25 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team +0:59 26 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott +01:00 27 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates +01:01 28 Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS 29 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 30 Tony Gallopin (Fra) AG2R +01:02 31 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data +01:04 32 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 33 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott +01:05 34 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 35 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma +01:06 36 Mikel Landa (Esp) Movistar Team +01:07 37 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe +01:09 38 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data +01:12 39 Robert Power (Aus) Team Sunweb +01:13 40 Joseph Dombrowski (Usa) EF Education First 41 Kristjan Koren (Slo) Bahrain Merida 42 Eddie Dunbar (Irl) Team INEOS +01:14 43 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 44 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates +01:16 45 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 46 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott +01:17 47 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 48 Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team +01:18 49 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 50 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 51 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb +01:19 52 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb +01:20 53 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 54 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott +01:22 55 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 56 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team +01:25 57 Hector Carretero (Esp) Movistar Team +01:27 58 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 59 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 60 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 61 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 62 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 63 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 64 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo +01:28 65 Sebastian Henao (Col) Team INEOS 66 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 67 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo +01:29 68 Amaro Antunes (Por) CCC Team 69 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 70 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step +01:30 71 Lluis Más (Esp) Movistar Team 72 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick Step 73 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 74 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb +01:31 75 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo +01:32 76 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 77 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 78 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF +01:33 79 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 80 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe +01:34 81 Larry Warbasse (Usa) AG2R 82 Ben Gastauer (Lux) AG2R +01:37 83 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal +01:38 84 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 85 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R 86 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida +01:39 87 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 88 Josef Cerny (Cze) CCC Team 89 Sean Bennett (Usa) EF Education First +01:40 90 Enrico Battaglin (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 91 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli 92 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb +01:41 93 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 94 Francisco Ventoso (Esp) CCC Team 95 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 96 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 97 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS +01:43 98 Nathan Brown (Usa) EF Education First +01:45 99 Nans Peters (Fra) AG2R 100 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli +01:46 101 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy +01:47 102 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 103 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida +01:48 104 Hubert Dupont (Fra) AG2R 105 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 106 Reto Hollenstein (Swi) Team KATUSHA-Alpecin +01:49 107 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data +01:51 108 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma +01:52 109 Jhonatan Narvaez (Ecu) Team INEOS 110 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 111 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo +01:53 112 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ +01:54 113 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 114 Andrea Garosio (Ita) Bahrain Merida +01:55 115 Francois Bidard (Fra) AG2R 116 Ivan Sosa (Col) Team INEOS +01:56 117 Dmitry Strakhov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 118 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates +01:57 119 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 120 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida +01:58 121 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF 122 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ +01:59 123 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 124 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck - Quick Step +02:01 125 Nico Denz (Ger) AG2R 126 Christian Knees (Ger) Team INEOS 127 Awet Gebremedhin (Eri) Israel Cycling Academy +02:02 128 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 129 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team +02:04 130 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 131 Juan Jose Lobato (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizane 132 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal +02:05 133 Jenthe Biermans (Bel) Team KATUSHA-Alpecin +02:06 134 Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe 135 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 136 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 137 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy +02:07 138 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF +02:09 139 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates +02:11 140 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates +02:12 141 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 142 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step +02:16 143 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First +02:18 144 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 145 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 146 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane +02:19 147 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 148 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 149 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF +02:21 150 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo +02:23 151 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 152 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data +02:24 153 Marco Haller (Aut) Team KATUSHA-Alpecin 154 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy +02:25 155 Umberto Orsini (Ita) Bardiani - CSF +02:28 156 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 157 Miguel Florez (Col) Androni Giocattoli 158 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data +02:30 159 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal +02:31 160 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF +02:32 161 Tom Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma +02:33 162 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe +02:34 163 Sacha Modolo (Ita) EF Education First +02:35 164 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo +02:36 165 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF +02:40 166 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data +02:43 167 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 168 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane +02:44 169 Manuel Senni (Ita) Bardiani - CSF +02:46 170 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane +02:47 171 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli +02:58 172 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe +03:04 173 William Clarke (Aus) Trek-Segafredo +03:08 174 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team +03:23 175 Matti Breschel (Den) EF Education First +03:30 OTL Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane +04:36 Отсечка 5,9 км 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 6:48:00 2 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma +0:01 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida +0:04 4 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates +0:06 5 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott +0:07 6 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick Step +0:08 7 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 8 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott +0:09 9 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 10 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 11 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 12 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal +0:10 13 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 14 Josef Cerny (Cze) CCC Team 15 Tanel Kangert (Est) EF Education First +0:11 16 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 17 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida 18 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 19 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott +0:12 20 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team +0:13 21 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ +0:14 22 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates +0:15 23 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 24 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 25 Kristjan Koren (Slo) Bahrain Merida 26 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin +0:16 27 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 28 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida +0:17 29 Reto Hollenstein (Swi) Team KATUSHA-Alpecin 30 Robert Power (Aus) Team Sunweb 31 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 32 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo +0:18 33 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 34 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 35 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 36 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 37 Tony Gallopin (Fra) AG2R 38 Kamil Gradek (Pol) CCC Team +0:19 39 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 40 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS +0:20 41 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 42 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 43 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 44 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 45 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 46 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma +0:21 47 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 48 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 49 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 50 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates +0:22 51 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 52 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 53 William Clarke (Aus) Trek-Segafredo 54 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli +0:23 55 Mikel Landa (Esp) Movistar Team 56 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 57 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 58 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 59 Jenthe Biermans (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 60 Daniel Navarro (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 61 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe +0:24 62 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 63 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 64 Marco Haller (Aut) Team KATUSHA-Alpecin 65 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 66 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 67 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 68 Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS 69 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida 70 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team +0:25 71 Joseph Dombrowski (Usa) EF Education First 72 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 73 Tom Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma 74 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 75 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 76 Lluis Más (Esp) Movistar Team 77 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 78 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 79 Jhonatan Narvaez (Ecu) Team INEOS 80 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 81 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 82 Eddie Dunbar (Irl) Team INEOS +0:26 83 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 84 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 85 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 86 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 87 Nico Denz (Ger) AG2R 88 Dmitry Strakhov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin +0:27 89 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 90 Francisco Ventoso (Esp) CCC Team 91 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott +0:28 92 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 93 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck - Quick Step 94 Larry Warbasse (Usa) AG2R 95 Sean Bennett (Usa) EF Education First 96 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 97 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 98 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida 99 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma +0:29 100 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 101 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates +0:30 102 Christian Knees (Ger) Team INEOS 103 Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team 104 Enrico Battaglin (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 105 Amaro Antunes (Por) CCC Team +0:31 106 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 107 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 108 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo +0:32 109 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 110 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 111 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 112 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ +0:33 113 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 114 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 115 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb +0:34 116 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 117 Francois Bidard (Fra) AG2R 118 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott +0:35 119 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 120 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 121 Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe 122 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 123 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 124 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida +0:36 125 Matti Breschel (Den) EF Education First 126 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe 127 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli +0:37 128 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 129 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 130 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 131 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R +0:38 132 Andrea Garosio (Ita) Bahrain Merida 133 Ben Gastauer (Lux) AG2R +0:39 134 Sebastian Henao (Col) Team INEOS 135 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 136 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 137 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 138 Juan Jose Lobato (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizane 139 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 140 Nans Peters (Fra) AG2R +0:40 141 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 142 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy +0:41 143 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 144 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 145 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli +0:42 146 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy +0:43 147 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 148 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 149 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal +0:44 150 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 151 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane +0:47 152 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 153 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli +0:48 154 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team +0:50 155 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 156 Hubert Dupont (Fra) AG2R 157 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 158 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 159 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane +0:52 160 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 161 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy +0:55 162 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy +0:56 163 Ivan Sosa (Col) Team INEOS 164 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF +0:58 165 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 166 Umberto Orsini (Ita) Bardiani - CSF 167 Awet Gebremedhin (Eri) Israel Cycling Academy +0:59 168 Miguel Florez (Col) Androni Giocattoli +01:00 169 Manuel Senni (Ita) Bardiani - CSF +01:04 170 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal +01:07 171 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First +01:08 172 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe +01:14 173 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF +01:20 174 Nathan Brown (Usa) EF Education First +01:26 175 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane +01:29 176 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo +01:31 Очки за этап 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 15 2 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 12 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 9 4 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 7 5 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 6 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 5 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 4 8 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma 3 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 2 10 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida 1 Горная премия 3 кат. SAN LUCA - (8 км) 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 9 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 4 3 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 2 4 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 1 Командная классификация этапа 1 Team Jumbo - Visma (Ned) 40:23 2 Bahrain Merida (Brn) 0:15 3 Astana (Kaz) 0:28 4 Mitchelton-Scott (Aus) 0:36 5 Bora-hansgrohe (Ger) 0:51 6 Team Sunweb (Ger) 0:54 7 Deceuninck - Quick Step (Bel) 01:06 8 EF Education First (Usa) 9 Team INEOS (Gbr) 01:09 10 UAE Team Emirates (Uae) 01:26 11 Movistar (Spa) 01:40 12 Dimension Data (Rsa) 01:49 13 CCC Team (Pol) 01:51 14 Trek-Segafredo (Usa) 01:55 15 KATUSHA-Alpecin (Sui) 02:17 16 Lotto Soudal (Bel) 02:29 17 AG2R (Fra) 02:32 18 Androni Giocattoli (Ita) 02:40 19 Israel Cycling Academy (Isr) 02:51 20 Groupama - FDJ (Fra) 02:56 21 Bardiani - CSF (Ita) 03:59 22 Nippo - Vini Fantini - Faizane (Ita) 04:37 Молодежная классификация после 1 этапа 1 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 13:22 2 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 0:07 3 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma 4 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 0:19 5 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 0:29 6 Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS 0:33 7 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 0:36 8 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:37 9 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:44 10 Robert Power (Aus) Team Sunweb 0:45 11 Eddie Dunbar (Irl) Team INEOS 0:46 12 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 13 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:52 14 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:59 15 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 16 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 01:00 17 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 18 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 01:03 19 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 01:04 20 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 21 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 01:05 22 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 01:10 23 Sean Bennett (Usa) EF Education First 01:12 24 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 01:13 25 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 26 Nans Peters (Fra) AG2R 01:17 27 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 01:19 28 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 01:23 29 Jhonatan Narvaez (Ecu) Team INEOS 01:24 30 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 31 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 01:26 32 Ivan Sosa (Col) Team INEOS 01:28 33 Dmitry Strakhov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 34 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 01:29 35 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF 01:30 36 Nico Denz (Ger) AG2R 01:33 37 Jenthe Biermans (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 01:38 38 Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe 39 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 01:43 40 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 01:44 41 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 01:50 42 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 43 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 01:53 44 Umberto Orsini (Ita) Bardiani - CSF 02:00 45 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 46 Miguel Florez (Col) Androni Giocattoli 47 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 02:08 48 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 02:15 49 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 02:55 Джиро д'Италия-2019. Превью этапов Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур ITT разделка индивидуальная гонка на время Примож Роглич Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(27)

Просмотров

(2 264)

В тему: Тур Романдии-2019. Пролог

Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7

Тиррено-Адриатико-2019. Этап 1

Тур ОАЭ-2019. Этап 7

Тур ОАЭ-2019. Этап 6

Тур ОАЭ-2019. Этап 5

Тур ОАЭ-2019. Этап 4

Тур ОАЭ-2019. Этап 3

Тур ОАЭ-2019. Этап 2

Тур ОАЭ-2019. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.