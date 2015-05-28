Дарио Катальдо – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2019

Гонщик

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) Цитата: астана супер Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его. карапас разве что порваться может , а называть профи гонца , да ещё бывшего прыгуна с трамплина трусом , может только .... карапас разве что порваться может , а называть профи гонца , да ещё бывшего прыгуна с трамплина трусом , может только ....

смотрю вело давно

Дарио Катальдо – победитель 15 ... (1)

RVL

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) ну и конечно сочетание обстоятельств. я просто против мистики в удачах Нибали.

RVL

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) завидую белой завистью. я бы тоже хотел.

но по сути. есть событие и есть реакция на него. все биги проехали по этой дороге и только Роглич упал.Т.е. для всех все нормально было. ну там пунк 1 значит...или 2?

Крайний

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) Цитата: RVL там у меня был пункт 2 про качество техники и механиков. почему он спускался на Чужом веле, а не на своем РОДНОМ дубликате и почему Родной сломался-это вам вопрос?

почему менеджмент не предоставил мгновенной замены родного на родного..

Я спускался по этой дороге и на велике и на машине. Там весьма непросто, и на машине особенно, даже несмотря на то что в гонке тебе доступна вся ширина дороги. Может это ответ на ваш вопрос?



Цитата: veloster Прежде чем прогнозы делать, надо бы подождать хотя бы 16-й неслабый этап после дня отдыха. Который, к слову, сразу в гору и потом еще одна вершинка. Если кого-нибудь накроет, то это скорее всего уже навсегда.

А когда пройдут Мортиролла, вот тогда можно и поглядеть, у кого реальные шансы появились на розовую.

перевал называется Passo del Mortirolo. Мортироло. Я спускался по этой дороге и на велике и на машине. Там весьма непросто, и на машине особенно, даже несмотря на то что в гонке тебе доступна вся ширина дороги. Может это ответ на ваш вопрос?перевал называется Passo del Mortirolo. Мортироло.

AndreyEst

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) Цитата: GTX Цитата: SSS Вы лучше поинтересуйтесь, как правильно произносить эти фамилии, а потом уже разбирайтесь, кто коверкает)) Хех, фамилии переводят на языке оригинала, или нет? все с английского Хех, фамилии переводят на языке оригинала, или нет? все с английского Относительно произношения фамилий.. Так получилось,что со мной работал голландец,мастер по ремонту велосипедов,и я специально спросил его как в Голландии называют фамилию Тома.Он ответил,что у того французские корни и называют его по правилам французского языка,то есть ДюмолЕн.Кстати Курдюков так поначалу и говорил. Мы слушаем комментарий на русском языке,есть устоявшиеся произношения иностранных фамилий,поэтому,например,для нас Роглич,а не Роглик.Никто же не говорит ИбрагимовиК.



Вопрос к казахстанцам. Вроде была информация,что уходит Бильбао,а приходит Каттанео. Если это так,то он заработал жирный плюс на будущее.

GTX

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) Цитата: SSS Вы лучше поинтересуйтесь, как правильно произносить эти фамилии, а потом уже разбирайтесь, кто коверкает)) Хех, фамилии переводят на языке оригинала, или нет? все с английского Хех, фамилии переводят на языке оригинала, или нет? все с английского

Nesh

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) Роглич действительно показал что он лучший. Любой другой после такого падения, проиграл бы намного больше.

veloster

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) Прежде чем прогнозы делать, надо бы подождать хотя бы 16-й неслабый этап после дня отдыха. Который, к слову, сразу в гору и потом еще одна вершинка. Если кого-нибудь накроет, то это скорее всего уже навсегда. А когда пройдут Мортиролла, вот тогда можно и поглядеть, у кого реальные шансы появились на розовую.

AndreyEst

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52) Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно. И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени. Цитата: ktilp-12 Большое уважение вызывает стойкость Роглича, он один как целая команда. Он остается часто один, но не сдается. Молодец, желаю победы.

Присоединяюсь.И ни Бахрейн,ни Мувистар,ни Астана целыми командами не могут ничего сделать