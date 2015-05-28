Дарио Катальдо – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2019

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- Дата:
- Сегодня, 19:42
Дарио Катальдо побеждает из отрыва на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019, Ричард Карапас удерживает майку лидера
34-летний итальянский гонщик команды Astana Дарио Катальдо одержал победу на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019.
Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo/Androni Giocattoli – Sidermec) и Дарио Катальдо уехали в отрыв через 10 км после старта 232-километрового 15-го этапа. Попытки других гонщиков переложиться к ним не увенчались успехом, и дуэт итальянских гонщиков вскоре начал наращивать преимущество, которое за 100 км до финиша достигло максимальных 16 минут.
По мере приближения подъёмов дня пелотон, в голове которого попеременно работали команды Movistar и Mitchelton-Scott, начал таять. За 10 км до финиша, на финальном подъёме дня – Чивильо, у беглецов в запасе осталось около минуты. Но им хватило преимущества, чтобы разыграть финальный спринт, в котором Дарио Катальдо опередил Маттиа Каттанео и одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия и вторую на этапе Гран-тура (после победы на этапе Вуэльты Испании в 2012 году).
Тем временем, за спиной отрыва у генеральщиков шла своя гонка. Первым попробовал уехать от пелотона Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), атаковавший несколько раз – сначала на подъёме 2 категории Кольма ди Сормано за 45 км до финиша, потом на финальном подъёме 3-й категории Чивильо (Civiglio). После очередной атаки на Чивильо Саймон Йейтс уехал, но затем его догнала группа, в которой находились Винченцо Нибали, Ричард Карапас и Хью Карти, к которым он присоединился, а затем обошёл их на финише.
За 30 км до финиша, на спуске с Сормано у Приможа Роглича (Jumbo-Visma), идущим вторым в генеральной классификации, возникли проблемы с велосипедом. Он был вынужден пересесть на велосипед товарища по команде, но догнал пелотон. На решающем подъёме дня Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал за 10 км до финиша. Ему на колесо сразу сел лидер общего зачёта, эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас, и оба гонщика уехали от своих соперников, догнав атаковавших ранее Хью Карти (EF Education First) и Саймона Йейтса.
На вершине Чивильо Нибали и Карапас опережали Роглича на 17 секунд.
Во время прохождения финального спуска с Чивильо Примож Роглич не вписался в поворот и упал на ограждения, однако, быстро поднялся и продолжил гонку, проиграв на финише уехавшим от него ближайшим соперникам в общем зачёте Винченцо Нибали и Ричарду Карапасу 40 секунд.
Ричард Карапас (Movistar) сохранил на плечах розовую майку лидера.
Дарио Катальдо: «Я даже не думал об отрыве, так как намучился за предыдущие два дня. Но когда началась гонка, нога пошла. Я просто поехал за Каттанео, когда тот атаковал. Потом я был уверен в своих силах. Выиграть этап на Джиро д’Италия – это потрясающе. Мечтал об этом всю свою жизнь».
Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2019
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