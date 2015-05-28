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Дарио Катальдо – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2019

Дарио Катальдо побеждает из отрыва на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019, Ричард Карапас удерживает майку лидера

 

 

  34-летний итальянский гонщик команды Astana Дарио Катальдо одержал победу на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019.

 

  Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo/Androni Giocattoli – Sidermec) и Дарио Катальдо уехали в отрыв через 10 км после старта 232-километрового 15-го этапа. Попытки других гонщиков переложиться к ним не увенчались успехом, и дуэт итальянских гонщиков вскоре начал наращивать преимущество, которое за 100 км до финиша достигло максимальных 16 минут.

 

  По мере приближения подъёмов дня пелотон, в голове которого попеременно работали команды Movistar и Mitchelton-Scott, начал таять. За 10 км до финиша, на финальном подъёме дня – Чивильо, у беглецов в запасе осталось около минуты. Но им хватило преимущества, чтобы разыграть финальный спринт, в котором Дарио Катальдо опередил Маттиа Каттанео и одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия и вторую на этапе Гран-тура (после победы на этапе Вуэльты Испании в 2012 году).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тем временем, за спиной отрыва у генеральщиков шла своя гонка. Первым попробовал уехать от пелотона Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), атаковавший несколько раз – сначала на подъёме 2 категории Кольма ди Сормано за 45 км до финиша, потом на финальном подъёме  3-й категории Чивильо (Civiglio). После очередной атаки на Чивильо Саймон Йейтс уехал, но затем его догнала группа, в которой находились Винченцо Нибали, Ричард Карапас и Хью Карти, к которым он присоединился, а затем обошёл их на финише.

 

За 30 км до финиша, на спуске с Сормано у Приможа Роглича (Jumbo-Visma), идущим вторым в генеральной классификации, возникли проблемы с велосипедом. Он был вынужден пересесть на велосипед товарища по команде, но догнал пелотон. На решающем подъёме дня Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал за 10 км до финиша. Ему на колесо сразу сел лидер общего зачёта, эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас, и оба гонщика уехали от своих соперников, догнав атаковавших ранее Хью Карти (EF Education First) и Саймона Йейтса.

 

На вершине Чивильо Нибали и Карапас опережали Роглича на 17 секунд.

 

Во время прохождения финального спуска с Чивильо Примож Роглич не вписался в поворот и упал на ограждения, однако, быстро поднялся и продолжил гонку, проиграв на финише уехавшим от него ближайшим соперникам в общем зачёте Винченцо Нибали и Ричарду Карапасу 40 секунд.

Ричард Карапас (Movistar) сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

 

  Дарио Катальдо: «Я даже не думал об отрыве, так как намучился за предыдущие два дня. Но когда началась гонка, нога пошла. Я просто поехал за Каттанео, когда тот атаковал. Потом я был уверен в своих силах. Выиграть этап на Джиро д’Италия – это потрясающе. Мечтал об этом всю свою жизнь».

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Дарио Катальдо Dario Cataldo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Ёжик в тумане

    смотрю вело давно

    Сегодня, 20:45 | Регистрация: 28.05.2015

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    Гонщик-Фото

    Цитата: астана супер
    Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его.
    карапас разве что порваться может , а называть профи гонца , да ещё бывшего прыгуна с трамплина трусом , может только .... 

  • смотрю вело давно
    Дарио Катальдо – победитель 15 ... (1)
    смотрю вело давно-Фото

    kazkazkazkazkazkazkazkaz

  • RVL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    RVL-Фото

    ну и конечно сочетание обстоятельств.

    я просто против мистики в удачах Нибали.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    RVL-Фото

    завидую белой завистью. я бы тоже хотел.
    но по сути. есть событие и есть реакция на него. все биги проехали по этой дороге и только Роглич упал.Т.е. для всех все нормально было. ну там пунк 1 значит...или 2?

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    Крайний-Фото
    Цитата: RVL
    там у меня был пункт 2 про качество техники и механиков. почему он спускался на Чужом веле, а не на своем РОДНОМ дубликате и почему Родной сломался-это вам вопрос?
    почему менеджмент не предоставил мгновенной замены родного на родного..
    Я спускался по этой дороге и на велике и на машине. Там весьма непросто, и на машине особенно, даже несмотря на то что в гонке тебе доступна вся ширина дороги. Может это ответ на ваш вопрос?

    Цитата: veloster
    Прежде чем прогнозы делать, надо бы подождать хотя бы 16-й неслабый этап после дня отдыха. Который, к слову, сразу в гору и потом еще одна вершинка. Если кого-нибудь накроет, то это скорее всего уже навсегда.
    А когда пройдут Мортиролла, вот тогда можно и поглядеть, у кого реальные шансы появились на розовую.
    перевал называется Passo del Mortirolo. Мортироло.
  • AndreyEst
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: GTX
    Цитата: SSS
    Вы лучше поинтересуйтесь, как правильно произносить эти фамилии, а потом уже разбирайтесь, кто коверкает))
    Хех, фамилии переводят на языке оригинала, или нет? все с английского

    Относительно произношения фамилий..

    Так получилось,что со мной работал голландец,мастер по ремонту велосипедов,и я специально спросил его как в Голландии называют фамилию Тома.Он ответил,что у того французские корни и называют его по правилам французского языка,то есть ДюмолЕн.Кстати Курдюков так поначалу и говорил.

    Мы слушаем комментарий на русском языке,есть устоявшиеся произношения иностранных фамилий,поэтому,например,для нас Роглич,а не Роглик.Никто же не говорит ИбрагимовиК.

     

     

     

     

     



    Вопрос к казахстанцам.

    Вроде была информация,что уходит Бильбао,а приходит Каттанео.

    Если это так,то он заработал жирный плюс на будущее.

  • GTX
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    GTX-Фото
    Цитата: SSS
    Вы лучше поинтересуйтесь, как правильно произносить эти фамилии, а потом уже разбирайтесь, кто коверкает))
    Хех, фамилии переводят на языке оригинала, или нет? все с английского
  • Nesh
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    Nesh-Фото

    Роглич действительно показал что он лучший. Любой другой после такого падения, проиграл бы намного больше.

  • veloster
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    veloster-Фото

    Прежде чем прогнозы делать, надо бы подождать хотя бы 16-й неслабый этап после дня отдыха. Который, к слову, сразу в гору и потом еще одна вершинка. Если кого-нибудь накроет, то это скорее всего уже навсегда.

    А когда пройдут Мортиролла, вот тогда можно и поглядеть, у кого реальные шансы появились на розовую.

  • AndreyEst
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (52)
    AndreyEst-Фото

    Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно.

    И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени.

    Цитата: ktilp-12
      Большое уважение вызывает стойкость  Роглича, он один как целая команда.  Он остается часто один, но не сдается. Молодец, желаю победы. 

    Присоединяюсь.И ни Бахрейн,ни Мувистар,ни Астана целыми командами не могут ничего сделать

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