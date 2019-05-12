Примож Роглич, Саймон Йейтс, Винченцо Нибали, Мигель Лопес о 1-м этапе Джиро д'Италия-2019

Примож Роглич, Саймон Йейтс, Винченцо Нибали, Мигель Лопес, Том Дюмулин, Рафал Майка об итогах 1 этапа Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич выиграл открывающий Джиро д’Италия-2019 1-й этап и стал первым словенским гонщиком в истории, надевшим розовую майку лидера, а Словения стала 26-й страной, чей гонщик возглавлял общий зачёт на итальянском Гран-туре. Это вторая победа на этапе Джиро д’Италия в карьере Приможа Роглича, первую он также одержал в разделке, во время своего дебюта на Джиро в 2016 году.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды, обещавшего дождь в конце дня, многие генеральщики решили стартовать в числе первых. Несмотря на то, что этап завершался крутым 2,1 км подъёмом к Мадонна-ди-Сан-Лука, никто из генеральщиков не стал менять велосипед у подножия.

29-летний капитан команды Jumbo-Visma проехал 8-км дистанцию индивидуальной гонки на время за 12 минут 54 секунды, на 19 секунд быстрее своего соперника, 26-летнего британского гонщика команды Mitchelton-Scott Саймона Йейтса, который стартовал позже почти через три часа.

34-летний Винченцо Нибали, который будет бороться за третью победу на Джиро д’Италия, финишировал третьим, проиграв Рогличу 23 секунды. Это 15-й в карьере финиш в топ-3 на этапах Джиро д’Италия для итальянского гонщика команды Bahrain-Merida, победителя 7 этапов итальянского Гран-тура.

25-летний колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес показал четвёртый результат, уступив Рогличу 28 секунд. По итогам этапа Лопес облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр прошлого года Том Дюмулин первым выехал на дистанцию, но показал пятый результат, проиграв Приможу Рогличу 28 секунд.

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Да, мне пришлось долго ждать на месте победителя, пока я на самом деле был им объявлен. Очень счастлив, что одержал эту победу. У меня не было какой-то особенной тактики за исключением того, что я ехал как можно быстрее.

Удивлён разрывами. Да дня назад я встретил Джанни Буньо, который носил розовую майку от старта до финиша (в 1990 году). Не знаю, смогу ли тоже так проехать. Самое главное, чтобы розовая майка была на мне в Вероне».

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), ответственный за выступление гонщиков команды Jumbo-Visma: «Примож очень быстро развивается в нашей команде. Впервые он стартовал как абсолютный лидер команды. Эта разделка подходила ему как нельзя лучше. Великолепно, что всё получилось. Добиться такого результата помогли и комбинезон для разделки от AGU, велосипед и работа, которую мы провели в аэродинамической трубе в Эйндховене. Кроме того, вместе с Jumbo, FSA и Bianchi мы сделали новую насадку для руля. Она была специально изготовлена для Приможа, учитывая его посадку. Она легче и более аэродинамичная, более удобная. Мы благодарны нашим партнёрам за то, что так много вложили в нашу команду».

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Я сделал всё, что мог. Возможно, со старта поехал, не слишком напрягаясь, но в этом и заключалась тактика. Невозможно давать полный газ от старта до финиша. Я сделал всё, что мог, чтобы выиграть или проиграть как можно меньше на подъёме. Проиграл совсем чуть-чуть, но всё было рассчитано. Чувствую себя хорошо, хотя сегодня надо было лишь ненадолго приложить усилия. Мы видим, как Роглич выступает в этом году, он выиграл каждую гонку, в которой принимал участие. Он в отличной форме, поэтому мы ожидали, что он будет первым или вторым.

Я немного сомневался, когда узнал, что все отправятся на старт рано. Но мы посмотрели на погоду, нам показалось, что она не испортится, поэтому поехал в конце. Я рад тому, как началась гонка».

Мэтт Уайт, спортивный директор Mitchelton-Scott: «На всех трёх разделках Джиро наш план в том, чтобы он лимитировал потери или выиграл время. Он показал хороший результат. На первых 12 этапах главное – не потерять время и сохранить силы».

Photo credit: © Getty Images

Мигель Лопес (Astana): «Я доволен тем, как проехал разделку. Вместе с командой мы много работали над этой дисциплиной, что принесло плоды. Это хороший старт. Я отлично знал подъём по гонке Джиро делл’Эмилия, знал, что ожидать сегодня от гонки. Со спортивными директорами и тренерами мы составили отличный план, которому я следовал во время разделки. И всё отлично получилось» Я проехал индивидуальную гонку на моём новом разделочном велосипеде E-118 Argon 18».

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Разделка была очень трудной. Подъём мы знали отлично, потому что много раз проходили его на Джиро делл’Эмилия. Так что мы знали, что на равнине надо продавливать, а потом справиться с самой трудной частью. Я показал довольно хорошее время, в то время как время Роглича было исключительным».

Том Дюмулин (Sunweb): «С суперкрутым финальным подъёмом разделка получилась тяжёлой. Я шёл на пределе, но считаю, что хорошо распределил силы. На равнине немного придержал себя перед подъёмом. Потом выложился полностью, надеялся, конечно, на победу, но она была недосягаема. Я всё равно доволен своим выступлением. Мы проехали всего 8 км дистанции Джиро д’Италия-2019, на данный момент Роглич сильнее остальных».

Photo credit © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Стартовал на Джиро хорошо. Важно быть высоко в начале, мы смогли добиться этого сегодня. Я разложил силы по дистанции, не выкладывался на сто процентов на первой части разделки, чтобы мощно проехать подъём. Моя форма в порядке, теперь нам нужно немного удачи, чтобы следующие три недели как планировали. Старт уже прошёл хорошо».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi