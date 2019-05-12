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Примож Роглич, Саймон Йейтс, Винченцо Нибали, Мигель Лопес о 1-м этапе Джиро д'Италия-2019

Примож Роглич, Саймон Йейтс, Винченцо Нибали, Мигель Лопес, Том Дюмулин, Рафал Майка  об итогах 1 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

  Примож Роглич выиграл открывающий Джиро д’Италия-2019 1-й этап и стал первым словенским гонщиком в истории, надевшим розовую майку лидера, а Словения стала 26-й страной, чей гонщик возглавлял общий зачёт на итальянском Гран-туре. Это вторая победа на этапе Джиро д’Италия в карьере Приможа Роглича, первую он также одержал в разделке, во время своего дебюта на Джиро в 2016 году.

 

Примож Роглич, Саймон Йейтс, Винченцо Нибали, Мигель Лопес о 1-м этапе Джиро д'Италия-2019

 

  Из-за неблагоприятного прогноза погоды, обещавшего дождь в конце дня, многие генеральщики решили стартовать в числе первых. Несмотря на то, что этап завершался крутым 2,1 км подъёмом к Мадонна-ди-Сан-Лука, никто из генеральщиков не стал менять велосипед у подножия.

 

   29-летний капитан команды Jumbo-Visma проехал 8-км дистанцию индивидуальной гонки на время за 12 минут 54 секунды, на 19 секунд быстрее своего соперника, 26-летнего британского гонщика команды Mitchelton-Scott Саймона Йейтса, который стартовал позже почти через три часа.

 

  34-летний Винченцо Нибали, который будет бороться за третью победу на Джиро д’Италия, финишировал третьим, проиграв Рогличу 23 секунды. Это 15-й в карьере финиш в топ-3 на этапах Джиро д’Италия для итальянского гонщика команды Bahrain-Merida, победителя 7 этапов итальянского Гран-тура.

 

  25-летний колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес показал четвёртый результат, уступив Рогличу 28 секунд. По итогам этапа Лопес облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр прошлого года Том Дюмулин первым выехал на дистанцию, но показал пятый результат, проиграв Приможу Рогличу 28 секунд.

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Да, мне пришлось долго ждать на месте победителя, пока я на самом деле был им объявлен. Очень счастлив, что одержал эту победу. У меня не было какой-то особенной тактики за исключением того, что я ехал как можно быстрее.

 

  Удивлён разрывами. Да дня назад я встретил Джанни Буньо, который носил розовую майку от старта до финиша (в 1990 году). Не знаю, смогу ли тоже так проехать. Самое главное, чтобы розовая майка была на мне в Вероне».

 

  Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), ответственный за выступление гонщиков команды Jumbo-Visma: «Примож очень быстро развивается в нашей команде. Впервые он стартовал как абсолютный лидер команды. Эта разделка подходила ему как нельзя лучше. Великолепно, что всё  получилось. Добиться такого результата помогли и комбинезон для разделки от AGU, велосипед и работа, которую мы провели в аэродинамической трубе в Эйндховене. Кроме того, вместе с Jumbo, FSA и Bianchi мы сделали новую насадку для руля. Она была специально изготовлена для Приможа, учитывая его посадку. Она легче и более аэродинамичная, более удобная. Мы благодарны нашим партнёрам за то, что так много вложили в нашу команду».

 

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Я сделал всё, что мог. Возможно, со старта поехал, не слишком напрягаясь, но в этом и заключалась тактика. Невозможно давать полный газ от старта до финиша. Я сделал всё, что мог, чтобы выиграть или проиграть как можно меньше на подъёме. Проиграл совсем чуть-чуть, но всё было рассчитано. Чувствую себя хорошо, хотя сегодня надо было лишь ненадолго приложить усилия. Мы видим, как Роглич выступает в этом году, он выиграл каждую гонку, в которой принимал участие. Он в отличной форме, поэтому мы ожидали, что он будет первым или вторым.

 

  Я немного сомневался, когда узнал, что все отправятся на старт рано. Но мы посмотрели на погоду, нам показалось, что она не испортится, поэтому поехал в конце. Я рад тому, как началась гонка».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор Mitchelton-Scott: «На всех трёх разделках Джиро наш план в том, чтобы он лимитировал потери или выиграл время. Он показал хороший результат. На первых 12 этапах главное – не потерять время и сохранить силы».

 

 

 

Photo credit: © Getty Images

 

  Мигель Лопес (Astana): «Я доволен тем, как проехал разделку. Вместе с командой мы много работали над этой дисциплиной, что принесло плоды. Это хороший старт. Я отлично знал подъём по гонке Джиро делл’Эмилия, знал, что ожидать сегодня от гонки. Со спортивными директорами и тренерами мы составили отличный план, которому я следовал во время разделки. И всё отлично получилось» Я проехал индивидуальную гонку на моём новом разделочном велосипеде E-118 Argon 18».

 

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Разделка была очень трудной. Подъём мы знали отлично, потому что много раз проходили его на Джиро делл’Эмилия. Так что мы знали, что на равнине надо продавливать, а потом справиться с самой трудной частью. Я показал довольно хорошее время, в то время как время Роглича было исключительным».

 

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «С суперкрутым финальным подъёмом разделка получилась тяжёлой. Я шёл на пределе, но считаю, что хорошо распределил силы. На равнине немного придержал себя перед подъёмом. Потом выложился полностью, надеялся, конечно, на победу, но она была недосягаема. Я всё равно доволен своим выступлением. Мы проехали всего 8 км дистанции Джиро д’Италия-2019, на данный момент Роглич сильнее остальных».

 

 

Photo credit  © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Стартовал на Джиро хорошо. Важно быть высоко в начале, мы смогли добиться этого сегодня. Я разложил силы по дистанции, не выкладывался на сто процентов на первой части разделки, чтобы мощно проехать подъём. Моя форма в порядке, теперь нам нужно немного удачи, чтобы следующие три недели как планировали. Старт уже прошёл хорошо».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi 

Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Саймон Йейтс Винченцо Нибали Мигель Лопес Том Дюмулин Рафал Майка Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур ITT разделка индивидуальная гонка на время

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • SSS
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    SSS-Фото
    Надеюсь, что нет. Иначе, придется закрыть нах все эти велошколы и набирать гонцов из бывших прыгунов с трамплина.
  • poshtet
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    poshtet-Фото

    Надеюсь Примож сможет повторить достижение Джани Буньо 1990 года :-)

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Интересно посмотреть (и сравнить даже) места ТОП-фаворитов на 1-й отсечке, где была не совсем равнина, но какой то ~2% градиент и каждый из бигов проехал тот кусок "в своей тактике", так сказать. Вот что получается:

    №1 - Роглич

    №3 - Нибали

    №7 - Юнгельс

    №11 - Лопез

    №18 - Дюмолан

    №24 - Моллема

    №26 - Закарин

    №34 - Йейтс

    №51 - Майка

    №176 (последний) - Чикконе, который потом так вальнул в ту стенку, что выиграл 3 сек. у Примоша, и в качесвте вознаграждения надел первую майку горного короля на Джиро (а финишировал 64-м)

    и Может я ошибась, или там глюкануло что то но Примош Роглич показал среднюю скорость на первой отсечке 70,5 км/час. ? 

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    Zhanzhak-Фото
    У Ару обнаружилась какая то болезнь с сосудами в ноге, месяца 2 назад. Так что вопрос о его участии на этой Джиро снялся автоматически. Так что ждём его возвращения во второй половине сезона.
  • uran
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    uran-Фото
    Цитата: LLL
    Кто знает, где Ару? Не заметила его в итоговой таблице. Он совсем выпал из элиты?
    Не вписался в лимит, шутка. Он вообще не едет Джиро.
  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    AAA-Фото
    А Ару дома...
  • StVano
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    StVano-Фото
    Эта что ли? https://photos.google.com/photo/AF1QipOo46Ujpk00YfDtpWhnJbb6odTuxMzBbiPdA5w4
  • tds
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    tds-Фото

    Цитата: Yuriy 17
     Ну что же, И. Закарину можно здесь переключаться с генерала на охоту за этапом.
    С такой командой, Закарину вообще ничего не светит!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивиое описание (как и всегда) превью городов и самого этапа, но где фотки!? Хотелось бы посмотреть на 5-й в мире по размерам католический храм.

    Последние 75 км. стиральная доска, должно быть весьма интересно.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    Адриен-Фото
    Зря вы так - о Дюмулене. Вспомните начальную разделку на прошлогоднем Джиро. И где на ней был Фрум ? До 14 этапа его даже в десятке генеральной классификации не было! А кто В ИТОГЕ стал победителем?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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