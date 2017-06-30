Жюри UCI не стало наказывать Мигеля Лопеса за инцидент с болельщиком

Жюри UCI посчитало реакцию Мигеля Анхеля Лопеса во время инцидента с болельщиком на 20-м этапе Джиро д’Италия-2019 естественной

Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Анхель Лопес избежал наказания за инцидент с болельщиком, произошедший в конце 20-го этапа Джиро д’Италия-2019.

Мужчина, бежавший рядом с группой гонщиков, в которой ехали Лопес, Павел Сиваков, Бауке Моллема и Доменико Поццовиво, столкнулся с другим зрителем, стоящим на обочине дороги, и врезался в колумбийского гонщика команды Astana. Лопес быстро поднялся на ноги и набросился на этого мужчину.

Мигель Лопес: «Меня сбросили на землю. К гонщикам надо проявлять больше уважения. Мне жаль. Это был момент на чистом адреналине. Ситуация была очень опасная. На Джиро и на Тур де Франс случается многое, мы заслуживаем большего уважения. Я понимаю, что это вызвало шквал эмоций, но во время гонки мы прикладываем огромные усилия, а они подходят и сбивают на землю».

Согласно правилу 22. 2 Международного союза велосипедистов (UCI) акт насилия по отношению к любому другому человеку (т.е. не гонщику) во время гонки наказывается снятием с соревнования и штрафом в 200 швейцарских франков. Акт насилия по отношению к другому гонщику наказывается штрафом в 200 швейцарских франков и лишением 1 минуты, а снятие с гонки применяется за «исключительно серьёзное нападение».

Жюри UCI посчитало, что поведение Мигеля Анхеля Лопеса является «человеческой реакцией».

Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana: «Применять какое-либо наказания по отношению к Лопесу было бы совершенно нечестно после того, как его сбили с велосипеда и он потерял время. Если его наказать, это будет конец велоспорта как вида спорта. Думаю, его реакция была нормальной. Мне жаль, что он не наказал зрителя больше. Этот болельщик заслужил то, что получил. Гонщики должны уважать болельщиков, но и болельщики должны уважать гонщиков».

Мигель Лопес: «Мне очень жаль, что я выплеснул эмоции, но в горячке гонки, особенно, в финале королевского этапа держать эмоции под полным контролем трудно. Произошла неприятная, плохая ситуация, но, помимо этого, я очень расстроен плохим уровнем безопасности гонщиков во время гонки. Обидно, что из-за инцидента я потерял свои шансы сегодня, но, к сожалению, подобные инциденты происходят регулярно, и в этом нет ничего хорошего. Я хотел бы видеть больше уважения к гонщикам, которые выкладываются на 100% во время велосипедных гонок. Сегодня, у нас был план побороться за этапе и улучшить мою позицию в общем зачете. Я очень рад за Пельо Бильбао, который провел потрясающую гонку, принеся команде еще одну победу. Сегодня, я тоже был в хорошей форме, я несколько раз пробовал атаковать, и в финале я все еще был среди сильнейших. Я надеялся на большее, но, в конце концов, рад том, что сумел удержать белую майку».

По материалам Cyclingnews.com, CyclingWeekly, пресс-релиза команды Astana.