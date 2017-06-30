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Жюри UCI не стало наказывать Мигеля Лопеса за инцидент с болельщиком

Жюри UCI посчитало реакцию Мигеля Анхеля Лопеса во время инцидента с болельщиком на 20-м этапе Джиро д’Италия-2019 естественной

 

 

  Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Анхель Лопес избежал наказания за инцидент с болельщиком, произошедший в конце 20-го этапа Джиро д’Италия-2019.

 

 

  Мужчина, бежавший рядом с группой гонщиков, в которой ехали Лопес, Павел Сиваков, Бауке Моллема и Доменико Поццовиво, столкнулся с другим зрителем, стоящим на обочине дороги, и врезался в колумбийского гонщика команды Astana. Лопес быстро поднялся на ноги и набросился на этого мужчину.

 

  Мигель Лопес: «Меня сбросили на землю. К гонщикам надо проявлять больше уважения. Мне жаль. Это был момент на чистом адреналине. Ситуация была очень опасная. На Джиро и на Тур де Франс случается многое, мы заслуживаем большего уважения. Я понимаю, что это вызвало шквал эмоций, но во время гонки мы прикладываем огромные усилия, а они подходят и сбивают на землю».

 

  Согласно правилу 22. 2 Международного союза велосипедистов (UCI) акт насилия по отношению к любому другому человеку (т.е. не гонщику) во время гонки наказывается снятием с соревнования и штрафом в 200 швейцарских франков. Акт насилия по отношению к другому гонщику наказывается штрафом в 200 швейцарских франков и лишением 1 минуты, а снятие с гонки применяется за «исключительно серьёзное нападение».

 

  Жюри UCI посчитало, что поведение Мигеля Анхеля Лопеса является «человеческой реакцией».

 

  Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana: «Применять какое-либо наказания по отношению к Лопесу было бы совершенно нечестно после того, как его сбили с велосипеда и он потерял время. Если его наказать, это будет конец велоспорта как вида спорта. Думаю, его реакция была нормальной. Мне жаль, что он не наказал зрителя больше. Этот болельщик заслужил то, что получил. Гонщики должны уважать болельщиков, но и болельщики должны уважать гонщиков».

 

  Мигель Лопес: «Мне очень жаль, что я выплеснул эмоции, но в горячке гонки, особенно, в финале королевского этапа держать эмоции под полным контролем трудно. Произошла неприятная, плохая ситуация, но, помимо этого, я очень расстроен плохим уровнем безопасности гонщиков во время гонки. Обидно, что из-за инцидента я потерял свои шансы сегодня, но, к сожалению, подобные инциденты происходят регулярно, и в этом нет ничего хорошего. Я хотел бы видеть больше уважения к гонщикам, которые выкладываются на 100% во время велосипедных гонок. Сегодня, у нас был план побороться за этапе и улучшить мою позицию в общем зачете. Я очень рад за Пельо Бильбао, который провел потрясающую гонку, принеся команде еще одну победу. Сегодня, я тоже был в хорошей форме, я несколько раз пробовал атаковать, и в финале я все еще был среди сильнейших. Я надеялся на большее, но, в конце концов, рад том, что сумел удержать белую майку».

 

По материалам Cyclingnews.com, CyclingWeekly, пресс-релиза команды Astana.

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Теги к статье: Мигель Лопес Miguel Angel Lopez Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Супермен держись. Твоя Вуэльта тебя ждет. Твои горы. Твой шанс. Всего одна разделка. Боги должны булут отблагодарить за эту неудачу на джиро. А может тебе поехать тур с Фульсом?

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Повезло квикам с Джулианом. Все команды завидуют молча.
  • Astanaforever
    Жюри UCI не стало наказывать ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Супермен держись. Твоя Вуэльта тебя ждет. Твои горы. Твой шанс. Всего одна разделка. Боги должны булут отблагодарить за эту неудачу на джиро. А может тебе поехать тур с Фульсом?
  • Такие дела
    Примож Роглич лишился шансов н ... (20)
    Такие дела-Фото
    [quote=Wenberg]Раньше мне нравилась команда Astana, и даже после всех их приключений с кровью и другими видами допинга. В каждой команде пелотона не все чисто. Даже команднаю форму имею. Но комментаторы на Velolive, и Сергей Курдюков (уважаю его, и то как он комментирует) последнее время видут себя не адекватно, что заставляет болеть против Астаны. Обидно!
    [/Детский сад))
  • cmap_nep
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (17)
    cmap_nep-Фото


    [/quote]Не волнуйтесь, Ланда будет на подиуме.[/quote]

     

    С командой - да

  • Zhanzhak
    Примож Роглич лишился шансов н ... (20)
    Zhanzhak-Фото
    )))) не, не надо по отдельным людям судить обо всех одинаково! Я вообще никогда ни за кого против не болею! Ну правда, ребята выкладываются , рвут жилы, травмируются иногда гибнут , да они все герои! Просто так случилось, что у нас есть команда , вот мы и болеем за неё в первую очередь. А Лопес был готов хорошо, но неудача за неудачей, такое ведь бывает, но не сошёл сражался до последнего.
  • Konstantin41
    Примож Роглич лишился шансов н ... (20)
    Konstantin41-Фото
    У меня точно такая же ситуация. Относился к Астане вполне себе нормально, даже болел за Ару на ТДФ 2017. Но за последний год Astanaforever буквально заставил меня болеть против Астаны и желать ей неудач. Хотя у Астаны много адекватных болельщиков (Жанна, например), но один персонаж... И баны не помогают. Недавно его банили на три дня, он тут же сделал себе другой аккаунт и писал с него.
  • Anna P.
    Винченцо Нибали: «Не жалею о т ... (4)
    Anna P.-Фото
    Ещё не скоро...
  • Wenberg
    Примож Роглич лишился шансов н ... (20)
    Wenberg-Фото
    Конечно не все, но все же громогласные высказывания фанатов Астаны сильно бросаются в глаза.
  • CRUZE16042003
    Стартовый протокол разделки 21 ... (1)
    CRUZE16042003-Фото

    Ставки на раздел!?

  • Zhanzhak
    Примож Роглич лишился шансов н ... (20)
    Zhanzhak-Фото
    Прям ВСЕ - ВСЕ неадекваты? Я так скажу, многие из нас тоже просто огрызаются на тролинг и оскорбления некоторых. Есть здесь нейтрально относящиеся, никаких выпадов в сторону болельщиков Астаны от них нет. И заметьте, цепляются между собой одни и те же. Что говорит о том, так наверное веселее! По крайней мере хочется в это верить. ))))))))))
    А потом слишком нозящих здесь быстро банят.

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