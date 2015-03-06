Паскаль Акерман - первый немецкий гонщик, выигравший майку лучшего спринтера на Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерман – победитель классификации по очкам Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерман (Pascal Ackermann), 25-летний гонщик команды Bora-hansgrohe, стал победителем классификации по очкам Джиро д’Италия-2019. Он первый велогонщик из Германии, выигравший на итальянском Гран-туре эту классификацию.

Паскаль Акерман одержал победу на двух этапах Джиро д’Италия-2019 – 2-м и 5-м, а ещё на пяти этапах финишировал в топ-5. Первую цикламеновую майку лучшего в очковой классификации Акерман надел после 4-го этапа и удерживал её 6 дней.

Немецкий гонщик потерял лидерство в классификации на 11-м этапе, где цикламеновая майка перешла французскому спринтеру команды Groupama-FDJ Арно Демару. Но на 18-м этапе, финишировав вторым, Паскаль Акерман смог вернуть себе лидерство в очковой классификации и удержал цикламеновую майку до финиша в Вероне.

В итоге Паскаль Акерман обошёл Арно Демара в очковой классификации на 13 очков.

Команда Bora-hansgrohe завершила Джиро д’Италия-2019 не только с цикламеновой майкой лучшего спринтера, но и с победой на трёх этапах, два из которых принёс команде Акерман, а один выиграл Чезаре Бенедетти. А Рафал Майка занял 6-е место в генеральной классификации.

Паскаль Акерман: «Сначала чувствовал себя аутсайдером, но теперь мы увидели, чего я смог достичь. Я просто счастлив быть частью команды Bora-hansgrohe. Здесь у меня много друзей. Команда потрясающе работала на всех этапах, будь то равнина или горы. Они мотивировали меня и во время гонки, и после неё. Каждый упорно работал, чтобы добиться этих результатов. Я очень благодарен им за всю поддержку. У меня было огромное желание принять участие в Джиро, и когда меня выбрали в состав, дополнительную мотивацию мне дала уверенность команды в моих силах. Я хотел стараться ещё усерднее, добиться большего.

Атмосфера на Арене в Вероне была сказочной. Никогда прежде не испытывал ничего подобного. Поэтому ощущения совершенно особенные. Цикламеновая майка была мечтой детства. Приехав на Джиро, я надеялся лишь на победу на этапе, но когда выиграл два этапа, решил, что стоит попробовать побороться и за майку. После падения был ужасно разочарован, потерял много очков. Но мы продолжали бороться, чтобы вернуть её. Я не ожидал того, что испытаю за эти три недели. Я счастлив».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Шестое место Рафала Майки – лучший результат в генеральной классификации на Гран-турах за время существования команды. Вдобавок мы выиграли два этапа с Паскалем Акерманом и один с Чезаре Бенедетти, плюс цикламеновая майка и 8 мест на подиумах.

Также впервые гонщик из Германии повезёт домой майку лучшего спринтера.

Мы очень довольны результатами, а также тем фактом, что все 8 гонщиков нашей команды благополучно доехали до Вероны. Ребята невероятно хорошо работали все три недели. Команда Bora-hansgrohe добивается успехов не с помощью одного гонщика, успешны все».

Рафал Майка: «Я знал, что перестановки в генеральной классификации могут произойти на 21-м этапе. Было важно хорошо выступить в разделке. На первой, равнинной части, я сберёг силы, а на подъёме выдал всё. У меня отлично шла нога, я смог обойти Лопеса в генеральной классификации.

Думаю, все мы можем быть довольны итогом гонки – три победы на этапах, цикламеновая майка. Я хотел добиться попадания в топ-5, но доволен 6-м местом. Вся команда идеально работала вместе, поддерживала Паскаля в спринтах, меня – в горах. Ребята фантастически проехали гонку, что принесло плоды».