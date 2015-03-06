Джулио Чикконе – победитель классификации лучшего горного гонщика Джиро д’Италия-2019

Джулио Чикконе – горный король Джиро д’Италия-2019, Бауке Моллема – 5-й в генеральной классификации

24-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе стал победителем классификации лучшего горного гонщика Джиро д’Италия-2019. Он надел синюю майку лидера классификации после первого этапа и лишь на один день «одолжил» ещё товарищу по команде Джанлуке Брамбилле, отдав после 12-го этапа, но затем вновь надел её на 13-м этапе и удерживал до финиша в Вероне. Своего ближайшего соотечественника Фаусто Маснаду (Fausto Masnada/Androni Giocattoli – Sidermec) в классификации лучшего горного гонщика Чикконе опередил на 152 очка.

Джулио Чикконе все три недели присоединялся к отрывам, боролся за горные очки, первым проехал вершину Мортироло, взяв премию Марко Пантани, и одержал победу на 16-м горном этапе.

Кроме того, от издания La Gazzetta dello Sport Джулио Чикконе получил премию Trofeo Bonacossa. Её жюри, в которое отбираются журналисты газеты, вручают гонщику, добившемуся самого яркого достижения на итальянском Гран-туре. Трофей назван в честь Альберто Бонакосса (Alberto Bonacossa/1883-1953), который был одним из основателей и редакторов La Gazzetta dello Sport.

32-летний нидерландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема на Джиро д’Италия-2019 улучшил свой результат на этом Гран-туре, заняв 5-е место в генеральной классификации (Бауке Моллема был 7-м на Джиро д’Италия-2017).

Джулио Чикконе: «Это была прекрасная Джиро, она даже превзошла все мои ожидания. Всё началось на первом же этапе, синяя майка была у меня всё время, за исключением того, когда мой товарищ по комнате Джанлука Брамбилла переоделся в неё на один день. Ради майки я боролся каждый день, и это принесло мне также победу на этапе с Мортироло.

Эмоции переполняют. Я очень счастлив тем, как прошла Джиро, это был очень важный для меня рывок в моём развитии. Также я очень рад за команду, у нас сильная группа. Бауке финишировал в пятёрке сильнейших, что было главной целью команды. Хочу поблагодарить всех – персонал, менеджеров, товарищей по команде, каждого… Спасибо!»

Бауке Моллема: «Только второй раз я вошёл в топ-5 на Гран-туре после Вуэльты Испании-2011, поэтому очень счастлив. Для команды эта Джиро д’Италия была великолепной – победа на этапе, победа в горной классификации, топ-5 в общем зачёте, лучше и быть не могло.

Я доволен своим уровнем. Атмосфера в команде была отличной все дни гонки, это очень мне помогало. У нас прекрасная командная атмосфера, каждый более чем мотивирован работать вместе, что приводит к высоким результатам».

Ким Андерсен, спортивный директор Trek-Segafredo: «Три тяжёлых недели вся команда работала очень хорошо. Мы достигли всех наших целей – победы на этапе, топ-5 общего зачёта, и, самое главное, выиграли горную майку.

Могу назвать только один день, когда мы не выполнили в гонке то, что планировали. Это был 19-й этап, на котором была возможность одержать вторую победу. На других этапах мы всегда присутствовали. Я очень доволен тремя неделями гонки!

Выступление Бауке было более менее таким, как я ожидал. Я поставил целью топ-5, потому что считал, что он на это способен. В какой-то момент гонки выглядело так, что результат мог быть чуть лучше, но и этот результат считаю хорошим. Бауке ехал стабильно, отлично прошёл разделку первой недели, вместе с командой принимал верные решения во время гонки.

Больше всего меня впечатлил на этой Джиро д’Италия, конечно, Чикконе. Он с нами первый год, он хороший гонщик, всегда положительно настроен и готов на 100% бороться за достижение цели. Работа с Джулио на гонке стала приятным сюрпризом».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Я очень доволен выступлением команды, которая великолепно отработала с первой недели, где помогала Маттео Москетти в спринтах. Позже в горах хорошо работали Джулио, Бауке, Джанлука, Никола, которые отлично прошли вторую часть гонки. Мы были активны и боролись на каждом этапе, что было ключевым моментом.

В итоге мы увидели великолепную победу Джулио Чикконе на этапе, синюю майку и много финишей в топ-10. Бауке сумел удержать позицию в пятёрке сильнейших, что хороший результат, доказательство того, что терпение и работа приносит плоды».