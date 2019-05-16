Фаусто Маснада – победитель 6 этапа Джиро д’Италия-2019

Фаусто Маснада – победитель 6 этапа, Валерио Конти – новый лидер общего зачёта Джиро д’Италия-2019

25-летний итальянский гонщик команды Androni Giocattoli – Sidermec Фаусто Маснада (Fausto Masnada) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 6-й этап Джиро д’Италия-2019.

С самого старта 238-км 6-го этапа начались атаки. Через 38 км после старта в пелотоне произошёл большой завал, в который попал лидирующий в общем зачёте Примож Роглич (Jumbo-Visma), а также в завале побывали Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Саймон Йейтс (Mitchelton – Scott), Микель Ланда (Movistar).

Когда пелотон собрался, продолжились атаки желающих уехать в отрыв дня. Через 55 км после старта отрыв сформировался, в него отобрались 13 гонщиков, в том числе будущий победитель этапа Фаусто Маснада.

Пелотон отпустил отрыв, который в итоге набрал более семи минут преимущества. За 28 км до финиша из отрыва атаковал Фаусто Маснада (Androni-Sidermec), за которым поехал Валерио Конти (UAE Team Emirates). Конти, находящийся выше всех в общем зачёте из гонщиков отрыва, на тот момент уже был виртуальным лидером гонки. Итальянские гонщики удержали до финиша около полуминуты над ближайшими преследователями. Фаусто Маснада взял победу на этапе, а Валерио Конти, финишировавший вторым, облачился в розовую майку лидера.

Тройку лучших на этапе замкнул Хосе-Хоакин Рохас (Movistar), который вместе с Рубеном Пласой (Israel Cycling Academy) и Джованни Карбони (Bardiani-CSF) также атаковал из отрыва, но не сумел добрать Фаусто Маснаду и Валерио Конти.

Пелотон финишировал через 7 минут 19 секунд после победителя этапа.

Фаусто Маснада: «Я очень счастлив. Знал, что сегодняшний этап подходит отрыву. Я приехал на Джиро в хорошей форме. Целью нашей команды была победа на этапе, рад, что выполнил эту задачу. Хочу посвятить победу своему дяде, который ушёл из жизни перед стартом Джиро. Я обещал ему выиграть этап и сделал это».

Валерио Конти: «Я ставил целью и победу на этапе, и розовую майку. Но Фаусто Маснада – невероятно сильный гонщик. Я счастлив, что впервые в карьере лидирую в гонке. Для меня, как итальянского гонщика, это просто фантастика. Я в восторге. Пытаюсь осознать, что у меня получилось сделать. Последние несколько дней мечтал об этом, но между мечтой и реальностью большая разница. Хочу поблагодарить команду за всю тяжёлую работу, которую сделали ребята на этой неделе. Это победа всей команды».