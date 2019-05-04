Арно Демар – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2019

Арно Демар опередил Элиа Вивиани в спринте на 10-м этапе Джиро д’Италия-2019

27-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар одержал победу на 10-м этапе Джиро д’Италия-2019.

Этап, открывающий после дня отдыха вторую неделю итальянского Гран-тура, был скроен под спринтеров. Он развивался по традиционному сценарию, когда со старта из пелотона атаковали два гонщика, а пелотон отпустил их и удерживал просвет не более 3 минут. За 30 км до финиша пелотон догнал проехавших в отрыве 110 км Луку Ковили (Luca Covili /Bardiani-CSF) и Со Хацуяма (Sho Hatsuyama/Nippo-Vini Fantini-Faizané).

День не обошёлся без завалов. За 43 км до финиша упали гонщики команды Katusha-Alpecin Энрико Баттальин и Вячеслав Кузнецов. Итальянский гонщик повредил левый локоть, но вернулся в пелотон и финишировал на этапе, как и Вячеслав Кузнецов.

За 2,5 км до финиша из пелотона атаковал испанский гонщик команды CCC Франсиско Вентосо, но уехать от группы ему не удалось.

За километр до финиша в пелотоне произошёл завал. Первым упал лидер очковой классификации Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), также упали Якуб Маречко (ССС) и Маттео Москетти (Trek-Segafredo), Симоне Консонни (UAE Team Emirates). Москетти был отправлен в больницу.

Паскаль Акерманн финишировал на этапе и удержал на плечах цикламеновую майку, но от Арно Демара, который является его ближайшим соперником в очковой классификации, Акерманна теперь отделяет 1 очко.

Спринтеры, избежавшие завал, разыграли победу на этапе. Арно Демар на финише опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Рюдигера Зелига. Эта первая в карьере Арно Демара победа на этапе Джиро д’Италия.

Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил розовую майку лидера.

Арно Демар: «Мы приехали на Джиро за этой победой. Я очень хотел выиграть, и сделал это. Я избежал завала, потому что наша команда выбрала отличную позицию. Я очень счастлив».