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Арно Демар – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2019

Арно Демар опередил Элиа Вивиани в спринте на 10-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

27-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар одержал победу на 10-м этапе Джиро д’Италия-2019.

 

Этап, открывающий после дня отдыха вторую неделю итальянского Гран-тура, был скроен под спринтеров. Он развивался по традиционному сценарию, когда со старта из пелотона атаковали два гонщика, а пелотон отпустил их и удерживал просвет не более 3 минут. За 30 км до финиша пелотон догнал проехавших в отрыве 110 км Луку Ковили (Luca Covili  /Bardiani-CSF) и Со Хацуяма (Sho Hatsuyama/Nippo-Vini Fantini-Faizané).

 

День не обошёлся без завалов. За 43 км до финиша упали гонщики команды Katusha-Alpecin Энрико Баттальин и Вячеслав Кузнецов. Итальянский гонщик повредил левый локоть, но вернулся в пелотон и финишировал на этапе, как и Вячеслав Кузнецов.

 

 

 

За 2,5 км до финиша из пелотона атаковал испанский гонщик команды CCC Франсиско Вентосо, но уехать от группы ему не удалось.

 

За километр до финиша в пелотоне произошёл завал. Первым упал лидер очковой классификации Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), также упали Якуб Маречко (ССС) и Маттео Москетти (Trek-Segafredo), Симоне Консонни (UAE Team Emirates). Москетти был отправлен в больницу.

 

  Паскаль Акерманн финишировал на этапе и удержал на плечах цикламеновую майку, но от Арно Демара, который является его ближайшим соперником в очковой классификации, Акерманна теперь отделяет 1 очко.

 

 

 

 

  Спринтеры, избежавшие завал, разыграли победу на этапе. Арно Демар на финише опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Рюдигера Зелига.  Эта первая в карьере Арно Демара победа на этапе Джиро д’Италия.

 

Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил розовую майку лидера.

 

 

 

Арно Демар: «Мы приехали на Джиро за этой победой. Я очень хотел выиграть, и сделал это. Я избежал завала, потому что наша команда выбрала отличную позицию. Я очень счастлив».

 

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 4.05.2019

    Судя по фото, Акерманн улыбался даже после падения. Заразительный оптимизм) 

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вентосо "взбодрил" всех своим рывком и осталные понеслилсь сломя голову.

    Судя по повтору Акерман чуть ли первый угодил в завал, хорошо ещё то, что не шёл по правой стороне. Те парни, которые там прорывались и угодили в бортик(и) пострадали кажись более серьёзней.

    Ну а Демар маладца. Не побоялся "отделиться", так сказать и пошёл мощно по левому краю в одиночку; и силёнок то хватило. Вивиани после финиша оставалось только материться по итальянски).

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...После этого этапа спринтеры могут сходить, далее начнется испытание Альпами...."

    Если Аккерман, Демар и Юэн сойдут, то чикламена, похоже, достанется в итоге горняку.

  • SportSpirit
    Арно Демар – победитель 10 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Судя по фото, Акерманн улыбался даже после падения. Заразительный оптимизм) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    SportSpirit-Фото

    Тоже обращаю внимание. Контадор стильный, и рубашечки на нем так аккуратно сидят) 

  • Гонщик
    Виктор Кампенартс о поражении ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Я нарочно не упоминал малоростных типа Кастровьехо Роглич Квято.Смешно читать что Кири и Денис проигрывают на плоскаче.
    ещё как проигрывают , им холмы подавай , Денис разделки более 30ти слабо терпит , Квято хороший раздельщик , но не элитный  как и Кастровехо , короче нравится вам это или нет , но элита как раз все под 1.9 и выше .

  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    LLL-Фото
    Не вижу Джиро, не вижу Контадора, но Вас поддержу +1
  • Александра
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Александра-Фото

    Мне на этой Джиро пока больше всего нравится Контадор в кадре.)

  • sab
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sab-Фото
    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.
    Спасибо за информацию. А то не получилось поглядеть этап
  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sergejdriver-Фото

    А это двоюродный брат ВивианЕ,ВальвердО и КинтанО. Стыдно не знать?

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.

    А Хакерман - это кто?

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