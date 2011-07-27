Состав команды Bora-hansgrohe на Джиро д’Италия-2019:

Гонщик

Состав команды Astana на Джиро ... (11) Цитата: Astanaforever Цитата: litxaa Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет? Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе. Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.



мне как-то что там в Астане , фиолетово , кормите пришлых , раз свои не в состоянии . Цитата: Pi-man Если команда не берет деньги у государства, то она, по-моему, вполне свободна в выборе гонщиков по таланту. Честно говоря, соревнования среди лучших нравятся мне больше, чем среди стран. Но это, конечно, мое личное мнение. Спортивные соревнования по национальному признаку имеют то неоспоримое преимущество, что позволяют миллионам болельщиков кричать "мы победили!", хотя лично они сидели на диване....

А где берёт интересно , именно у государства .



А где берёт интересно , именно у государства . Цитата: Адриен Все правильно вы написали. Именно колумбийцы, испанцы, датчане "кормят" своими победами Астану. И получается вполне взаимовыгодный ОБМЕН.

Это каким образом ? Велоспорт то развивается как раз в Испании , Италии ,Колумбии , на деньги Казахстана .



Это каким образом ? Велоспорт то развивается как раз в Испании , Италии ,Колумбии , на деньги Казахстана . Цитата: Адриен В Sky, простите - в INEOS - только один британец. В QUICK-STEP один бельгиец, в DIMENSION DATA только один "южноафриканец",в ISRAEL CYCLING один израильтянин... Про BAHRAIN вообще умолчу... Спорт стал ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ. Это нормально. Когда болельщики радуются победе своей команды - не важно какой национальности и гражданства ее члены. КОМАНДА - вот главное. Да вы что , один британец оказывается , не считая четырёхкратного и двух победителей Тура . Да вы что , один британец оказывается , не считая четырёхкратного и двух победителей Тура .

Freejazz

Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (23) Профили и преимущество раздельщиков могут заставить истинных рисковых парней предпринимать что-то наподобие прошлогоднего Фрумовского заезда. Тут-то все и определится - они только оглядываться могут или на все деньги жать километров за 40-50.

error

Состав команды Katusha-Alpecin ... (3) Страхов а-ля Макс Бельков может отхватить этапчик. Ильнур по жизни без горного поезда - ему привычно. Наварро с Батальином надеюсь иногда помогут. Нормальный ожидаемый состав. Кита нет, но он нужнее на Туре имхо. з. ы. за форму плюсую. Наканец то видно будет, что не Кофидис и не Лотто з. з. ы. ого!!! мой 1000-ный каммент. Отмечу.

rude_rider

Состав команды Bora-hansgrohe ... (4) Цитата: Student Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало. А он что генеральщик? За что жалко то? А он что генеральщик? За что жалко то?

Astanaforever

Состав команды Astana на Джиро ... (11) Цитата: litxaa Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет? Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе. Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.

Student

Состав команды INEOS на Джиро ... (5) Цитата: velodoctor Соса слишком молод, но как горняку в этом составе ему, мне кажется, равных нет. Но зачем убивать себя борясь в ГК, когда с такими данными можно пробовать выиграть этап. Соса или Тео возможно возьмут этап. Павел надеюсь покажет на разделке любопытное время. Согласитесь за молодыми наблюдать интересно.

Ага, и топ-10 при такой конкуренции вполне реально. Ага, и топ-10 при такой конкуренции вполне реально.

Student

Состав команды Bora-hansgrohe ... (4) Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало.

gaaga777

Состав команды Mitchelton-SCOT ... (8) по сценарию, он, как неучтенный на генерал, просто упаковал джиру в одну-две недели и решил хорошенько засветиться. но, блин, никто ж не ожидал таких разворотов, а Саймон познал себя

Yuriy 17

Состав команды Bora-hansgrohe ... (4) С. Беннет будет соперничать с П. Саганом за зелёную майку? Мудрое будет решение команды Bora-hansgrohe.

Rokka

Состав команды Bora-hansgrohe ... (4) Почему интересно Беннета не пустили? Тур врядли ему светит, а спринт у него довольно стабильный. Ну и Боднара на такое количество разделок бы