- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 18:51
Команда Bora-hansgrohe объявила состав на Джиро д’Италия-2019
29-летний польский гонщик Рафал Майка и 25-летний немецкий гонщик Паскаль Акерман возглавят команду Bora-hansgrohe на Джиро д’Италия-2019. Рафал Майка стартует на Гран-туре в 15-й раз в карьере, а в Джиро примет участие в четвёртый раз. Его лучшим результатом в общем зачёте итальянского Гран-тура было 5-е место в 2016 году. В этом сезоне Рафал Майка финишировал в топ-10 на двух недельных гонках – Вуэльте Каталонии и Туре Альп.
Паскаль Акерман впервые в карьере поедет Гран-тур. В этом сезоне он принёс команде Bora-hansgrohe три победы на классиках.
Вместе с Рафалом Майкой и Паскалем Акерманом на старт Джиро д’Италия-2019 выйдут: 26-летний итальянский гонщик Давиде Формоло, 31-летний итальянский гонщик Чезаре Бенедетти, 26-летний австралийский гонщик Джей Маккарти, 29-летний польский гонщик Павел Полянски, 28-летний немецкий гонщик Михаэль Шварцманн, 30-летний немецкий гонщик Рюдигер Зелиг.
Состав команды Bora-hansgrohe на Джиро д’Италия-2019:
Rafal Majka (Польша),
Pascal Ackermann (Германия),
Cesare Benedetti (Италия),
Davide Formolo (Италия),
Jay McCarthy (Австралия),
Pawel Poljanski (Польша),
Rudiger Selig (Германия),
Michael Schwarzmann (Германия).
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