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Состав команды Bora-hansgrohe на Джиро д’Италия-2019

Команда Bora-hansgrohe объявила состав на Джиро д’Италия-2019

 

 

  29-летний польский гонщик Рафал Майка и 25-летний немецкий гонщик Паскаль Акерман возглавят команду Bora-hansgrohe на Джиро д’Италия-2019. Рафал Майка стартует на Гран-туре в 15-й раз в карьере, а в Джиро примет участие в четвёртый раз. Его лучшим результатом в общем зачёте итальянского Гран-тура было 5-е место в 2016 году. В этом сезоне Рафал Майка финишировал в топ-10 на двух недельных гонках – Вуэльте Каталонии и Туре Альп.

 

  Паскаль Акерман впервые в карьере поедет Гран-тур. В этом сезоне он принёс команде Bora-hansgrohe три победы на классиках.

 

Состав команды Bora-hansgrohe на Джиро д’Италия-2019

 

  Вместе с Рафалом Майкой и Паскалем Акерманом на старт Джиро д’Италия-2019 выйдут: 26-летний итальянский гонщик Давиде Формоло, 31-летний итальянский гонщик Чезаре Бенедетти, 26-летний австралийский гонщик Джей Маккарти, 29-летний польский гонщик Павел Полянски, 28-летний немецкий гонщик Михаэль Шварцманн, 30-летний немецкий гонщик Рюдигер Зелиг.

 

Состав команды Bora-hansgrohe на Джиро д’Италия-2019:

 

Rafal Majka (Польша),

Pascal Ackermann (Германия),

Cesare Benedetti (Италия),

Davide Formolo (Италия),

Jay McCarthy (Австралия),

Pawel Poljanski (Польша),

Rudiger Selig (Германия),

Michael Schwarzmann (Германия).

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Теги к статье: Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 19:14 | Регистрация: 23.01.2016

    Почему интересно Беннета не пустили? Тур врядли ему светит, а спринт у него довольно стабильный. Ну и Боднара на такое количество разделок бы

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:21 | Регистрация: 8.07.2017

    С. Беннет будет соперничать с П. Саганом за зелёную майку?

    Мудрое будет решение команды Bora-hansgrohe.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  3. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 1.10.2012

    Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: Student
    Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало.
    А он что генеральщик? За что жалко то?

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Гонщик
    Состав команды Astana на Джиро ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет?
    Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.
    мне как-то что там в Астане , фиолетово , кормите пришлых , раз свои не в состоянии .



    Цитата: Pi-man
    Если команда не берет деньги у государства, то она, по-моему, вполне свободна в выборе гонщиков по таланту. Честно говоря, соревнования среди лучших нравятся мне больше, чем среди стран. Но это, конечно, мое личное мнение. Спортивные соревнования по национальному признаку имеют то неоспоримое преимущество, что позволяют миллионам болельщиков кричать "мы победили!", хотя лично они сидели на диване....
    А где берёт интересно , именно у государства .



    Цитата: Адриен
    Все правильно вы написали. Именно колумбийцы, испанцы, датчане "кормят" своими победами Астану. И получается вполне взаимовыгодный ОБМЕН.
    Это каким образом ? Велоспорт то развивается как раз в Испании , Италии ,Колумбии , на деньги Казахстана .



    Цитата: Адриен
    В Sky, простите - в INEOS - только один британец. В QUICK-STEP один бельгиец, в DIMENSION DATA только один "южноафриканец",в ISRAEL CYCLING один израильтянин... Про BAHRAIN вообще умолчу... Спорт стал ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ. Это нормально. Когда болельщики радуются победе своей команды - не важно какой национальности и гражданства ее члены. КОМАНДА - вот главное.
    Да вы что , один британец оказывается , не считая четырёхкратного и двух победителей Тура . 

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (23)
    Freejazz-Фото
    Профили и преимущество раздельщиков могут заставить истинных рисковых парней предпринимать что-то наподобие прошлогоднего Фрумовского заезда. Тут-то все и определится - они только оглядываться могут или на все деньги жать километров за 40-50.
  • error
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    error-Фото

    Страхов а-ля Макс Бельков может отхватить этапчик. Ильнур по жизни без горного поезда - ему привычно. Наварро с Батальином надеюсь иногда помогут. Нормальный ожидаемый состав. Кита нет, но он нужнее на Туре имхо.

     

    з. ы. за форму плюсую. Наканец то видно будет, что не Кофидис и не Лотто

     

    з. з. ы. ого!!! мой 1000-ный каммент. Отмечу. 

  • rude_rider
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Student
    Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало.
    А он что генеральщик? За что жалко то?
  • Astanaforever
    Состав команды Astana на Джиро ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет?
    Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.
  • Student
    Состав команды INEOS на Джиро ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Соса слишком молод, но как горняку в этом составе ему, мне кажется, равных нет. Но зачем убивать себя борясь в ГК, когда с такими данными можно пробовать выиграть этап. Соса или Тео возможно возьмут этап. Павел надеюсь покажет на разделке любопытное время. Согласитесь за молодыми наблюдать интересно. 
    Ага, и топ-10 при такой конкуренции вполне реально.
  • Student
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    Student-Фото
    Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало.
  • gaaga777
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (8)
    gaaga777-Фото
    по сценарию, он, как неучтенный на генерал, просто упаковал джиру в одну-две недели и решил хорошенько засветиться. но, блин, никто ж не ожидал таких разворотов, а Саймон познал себя
  • Yuriy 17
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    С. Беннет будет соперничать с П. Саганом за зелёную майку?

    Мудрое будет решение команды Bora-hansgrohe.

  • Rokka
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    Rokka-Фото
    Почему интересно Беннета не пустили? Тур врядли ему светит, а спринт у него довольно стабильный. Ну и Боднара на такое количество разделок бы

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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