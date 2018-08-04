Чед Хага – победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2019

Чед Хага побеждает в финальной разделке на 21-м этапе Джиро д’Италия-2019

30-летний американский гонщик команды Sunweb Чед Хага (Chad Haga) одержал победу на финальном 21-м этапе Джиро д’Италия-2019. В 17-км разделку Чед Хага проехал за 22 минуты 7 секунд со средней скоростью 46,119 км/ч и на 4 секунды опередил своего ближайшего соперника, гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса. Тройку лучших на этапе замкнул товарищ Кампенартса по команде Томас Де Гендт, уступивший Чеду Хаге 6 секунд.

Виктор Кампенартс показал лучшее время на отсечке 9,5 км, где опережал Хагу на 6 секунд, но на второй части дистанции уступил американскому гонщику. Скорость Кампенартса на спуске после пересечения отметки 9,5 км составила 55.901 км/час, скорость Чеда Хаги на втором участке после отсечки 9,5 км составляла 57.082 км/час.

Итоговая разделка стала решающей для определения третьего призёра Джиро д’Италия-2019.

Примож Роглич (Jumbo-Visma), потерявший после 20-го этапа третью позицию в генеральной классификации, вернул её. Словенский гонщик на дистанции 17 км опередил своего соперника Микеля Ланду (Movistar) на 34 секунды. В итоге Микель Ланда в генеральной классификации сместился на 4-е место, проиграв Приможу Рогличу 8 секунд.

Ричард Карапас (Movistar) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) сохранили за собой 1-е и 2-е места в генеральной классификации.

Чед Хага: «Эта победа для каждого, кто поддерживал и верил в меня, для моего папы, который не может её увидеть. Она для них. Я не могу описать словами свои ощущения. Хотел бы, чтобы здесь была моя жена, но мы решили, что ей не стоит приезжать. Теперь мне бы хотелось, чтобы она была рядом.

Это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, на этапе Гран-тура. Сегодня утром, когда стартовал, верил, что смогу выиграть. Последние несколько дней я берёг ноги. Глядя, как едут Роглич и Нибали, я убедился, что они устали. Эмоции, которые переживаю, невероятны».