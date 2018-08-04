VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Чед Хага – победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2019

Чед Хага побеждает в финальной разделке на 21-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  30-летний американский гонщик команды Sunweb Чед Хага (Chad Haga) одержал победу на финальном 21-м этапе Джиро д’Италия-2019. В 17-км разделку Чед Хага проехал за 22 минуты 7 секунд со средней скоростью 46,119 км/ч и на 4 секунды опередил своего ближайшего соперника, гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса. Тройку лучших на этапе замкнул товарищ Кампенартса по команде Томас Де Гендт, уступивший Чеду Хаге 6 секунд.

 

Виктор Кампенартс показал лучшее время на отсечке 9,5 км, где опережал Хагу на 6 секунд, но на второй части дистанции уступил американскому гонщику. Скорость Кампенартса на спуске после пересечения отметки 9,5 км составила 55.901 км/час, скорость Чеда Хаги на втором участке после отсечки 9,5 км составляла 57.082 км/час.

 

Итоговая разделка стала решающей для определения третьего призёра Джиро д’Италия-2019.

 

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma), потерявший после 20-го этапа третью позицию в генеральной классификации, вернул её. Словенский гонщик на дистанции 17 км опередил своего соперника Микеля Ланду (Movistar) на 34 секунды. В итоге Микель Ланда в генеральной классификации сместился на 4-е место, проиграв Приможу Рогличу 8 секунд.

 

Ричард Карапас (Movistar) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) сохранили за собой 1-е и 2-е места в генеральной классификации.

 

 

 

 

 

  Чед Хага: «Эта победа для каждого, кто поддерживал и верил в меня, для моего папы, который не может её увидеть. Она для них. Я не могу описать словами свои ощущения. Хотел бы, чтобы здесь была моя жена, но мы решили, что ей не стоит приезжать. Теперь мне бы хотелось, чтобы она была рядом.

 

  Это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, на этапе Гран-тура. Сегодня утром, когда стартовал, верил, что смогу выиграть. Последние несколько дней я берёг ноги. Глядя, как едут Роглич и Нибали, я убедился, что они устали. Эмоции, которые переживаю, невероятны».

 

 

Результаты 21 этапа Джиро д’Италия-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Чед Хага Chad Haga Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 4.08.2018

     Хоть какое-то утешение для несчастного Санвеба. Просто тотальное невезение на этой гонке. Можно только гадать, как бы выступила команда, не случись череда неприятностей. 

      Одно могу сказать, теперь, когда гонка закончена. Горный ход Дюмулена мощнее горного хода Роглича в рамках большого тура. Это Том доказал в течении двух последних лет. Это несмотря на то, что антропометрически Роглич гораздо ближе к горнякам. Том гораздо крупнее, но высадить его с колеса насовсем - это надо очень постараться. 

      Хотя, у Роглича есть время для роста и анализа ошибок. Посмотрим, он каждый год удивляет. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse


ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    RVL-Фото
    я бы так не судил. скоро пожмет...и карифанами станут ;)
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    BaTman-Фото
    Он просто раньше скрывал лучше. То атаковал когда у жёлтой майке цепь слетала, то за техничку цеплялся, то выйграет когда все упадут. А тут ещё и всякие гадости говорить начал :-)
    Я тоже удивлён почему ему до этого всё прощали, и помидорами никто не кидал.
  • Nesh
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    Nesh-Фото

    Для меня Роглич победитель Джиро. Не имея ни одного помошника, когда весь пелетон шепчится и сговариватся что бы сбросить тебя на каждом этапе. И при всём при этом занять 3 место. Браво и больших побед в будущем.

  • дрокер
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    дрокер-Фото

    Все, мы стали свидетелями Истории!

    Теперь в Эквадоре есть свой Юрий Гагарин и встречать его будет весь народ во главе с Лениным, заслужил!

    Ильнур хорошо.

    Паша отлично.

    Нибали поступил непрофессионально, линое остается вне подиума.

  • AndreyEst
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    AndreyEst-Фото
    Рогличу надо уходить от голландцев...Зачахнет он там,если думает о генерале.
  • AndreyEst
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    AndreyEst-Фото
    Присоединяюсь.
    Эта Джиро вскрыла всю суть Нибали.Фортуна от него отвернулась и усёё...Хотя звонок был ещё на прошлом Туре.
  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    LLL-Фото

    Сколько мерзости, сколько грязи брошено в Нибали. А ведь никто из пишущих лично с ним не знаком. Никто не знает истинного положения, а осудить всегда готов. В качестве примера:

     

    Цитата: Shalam s Urala
    да, руку не пожал.. как раскрылся то вдруг.. мелкий злобный человечишка (
    кто-то тут верно подметил - теперь это падальщик

     

    да еще и поддерживающие есть. Я не фанат, хотя была за Винченцо  на этом туре. Давно смотрю велоспорт, ничего такого плохого или  порочащего его не припомню. Не приятно, что столько злобы в его адрес. 

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    aksbor-Фото

    Рад за Ильнура - этап лучше,чем пятое место (думаю,Моллема не прочь был бы обменяться). И особенно рад за Пашу Сивакова - дай Бог ему удачи в дальнейшей карьере!

  • 3NSN
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    3NSN-Фото
    Роглич - талант, который за короткое время научился ездить спуски, а гены позволили ехать рядом с лучшими. Он быстро учится, умеет это делать и потенциал ещё есть. В тройке на ГТ, без команды - мое восхищение. А руководство команды... Как минимум должно пересмотреть подход или состав спорт директоров. ноль помощников... против Бахрейна и мувистара. Плюс пик формы явно пришелся на неделю раньше, до начала гранд тура. Карапас - открытие, дальше время покажет, на что он способен когда за ним будут следить или будет борьба против поезда INEOS И очень жаль что дюмолан и Берналь не боролись.
  • motte
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    motte-Фото
    Плюсую

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 июня

Michal Kwiatkowski (Team INEOS)

Rodrigo Contreras Pinzon (Astana Pro Team)

3 июня

Boris Vallee (Wanty-Gobert Cycling Team)

Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (15)
Май 2019 (216)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)