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Калеб Юэн – победитель 8 этапа Джиро д’Италия-2019

Калеб Юэн выиграл 8-й этап Джиро д’Италия-2019, опередив Элиа Вивиани и Паскаля Акерманна

 

 

  24-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн одержал победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2019. Три подъёма (3-й и два 4-й категорий), которые были сосредоточены на второй части дистанции, не помешали спринтерам разыграть этап.

 

  Отрыв дня, в который со старта уехали два итальянских гонщика Дамиано Чима (Damiano Cima/Nippo - Vini Fantini – Faizane) и Марко Фраппорти (Marco Frapporti /Androni Giocattoli) провели в отрыве 200 км, их максимальное преимущество доходило до 6 минут.

 

   Пелотон нагнал их за 40 км до финиша, но Марко Фраппорти продолжил работать впереди сначала в одиночку, затем вместе с атаковавшим из пелотона Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Через 10 км группа их догнала, после чего из пелотона атаковали Луис Верваке (Louis Vervaeke/ Team Sunweb) и Джулио Чикконе, к которым присоединился Франсуа Бидар (Francois Bidard / AG2R). Они набрали около 40  секунд преимущества, но не смогли удержаться до финиша. За 9 км до финиша их отрыв был нейтрализован. На финише был разыгран общий спринт, в котором Калеб Юэн опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и обладателя цикламеновой майки Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe).

  

Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

 

 

 

  Калеб Юэн: «Решительный настрой команды, помощь ребят сделала меня сегодня победителем. Мы несколько дней старались добиться этой победы. Я просто счастлив, что выиграл этап. Мне хотелось быть первым на выходе из последнего поворота, но до финиша было ещё далеко, поэтому я решил, что будет лучше выйти с колеса Акерманна. Я знал, что у меня хороший рывок, что я смогу его обойти».

 

 Валерио Конти: «Финал был трудным из-за опасных спусков. Но у меня сильная команда, меня хорошо защищали. Думаю, смогу удержать розовую майку и завтра, после разделки».

 

 

Результаты 8 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Стартовый протокол разделки 9 ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да
  • Alya
    Том Дюмулин: «Борьба за генера ... (18)
    Alya-Фото

    Цитата: Pi-man
    Цитата: Alya

    Тома очень жаль. Красивый гонщик - редкость в велоспорте)

     
    Вот от вас не ожидал!
    Это же неприкрытый сексизм! biggrin
    Дык это прям провокация) только никакой реакции, кроме вашей))

  • Arciv
    Стартовый протокол разделки 9 ... (2)
    Arciv-Фото
    Это по Киеву час вперёд выходит? Конти в 17.13?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда перед днём отдыха генеральщикам можно и нужно порезвиться. Тем более, что для тех горняков у кого индивидуцальный ход "хромает ", есть отличная возможность наверстать время на горе Сан-Марино.

    Не знаю уместно ли, но оргам Джиро можно было поставить и 3 отсечку по времени, где то на 30км. (Виа Камелла). Всё-таки подъем длинный, более 12км.

  • Arciv
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Arciv-Фото
    Надо Рогличу отрываться от Йетса и Лопеза. Если разрыв будет в общем после этапа за минуту,это хорошо. Интересно будет посмотреть на Оомена, Амадора и Бильбао
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Свои слова насчёт Юэна беру обратно. Честно говоря уже не думал что австралиец возьмёт хоть 1 победу на этой Джиро.

    Джиро пока всех "усыпляет", как голос Курдюкова)) но уже завтра, на разделке должен быть очередной (после 1 этапа) взрыв

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Серафим-Фото

    Если свернуть от вело, то скажу, что в Сан- Марино не тюрьма, а следственный изолятор, на 12 персон.После приговора суда (судьи итальянские) "зэков" отправляют  сидеть в Италию. Патаму шо на содержание заключенного уходило 6 лет назад 750 евро в день (сейчас больше). Там еще и тренажерный зал неплохой.

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    Zhanzhak-Фото
    Вы правы! Места и вправду живописные и старина органично вписывается. Замки полуразрушенные, поля засеянные, иной раз архитектура местная очень причудливая и интересная. Да вообще красота. В Италии ни разу не была, надеюсь побывать там. )))
    Да и я тоже смотрю, хотя многие судя по комментариям и по спать умудряются, я честно смотрю и слушаю. Если дома в этот момент нахожусь.
  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    Freejazz-Фото
    Это не совсем то,что я имел в виду.
    Да, работа, да, профессионалы...
    Но эти этапы и созданы, чтобы профессионалов укатать. Это как для шахтера три смены подряд отработать .. они же профессионалы... могут неделями из шахты не вылезать...
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    Zhanzhak-Фото
    Этап скучный, а комментарии все веселее! Спасибо!
    Хорошо, что в переди ещё подобные этапы.

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