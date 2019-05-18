Калеб Юэн – победитель 8 этапа Джиро д’Италия-2019

Калеб Юэн выиграл 8-й этап Джиро д’Италия-2019, опередив Элиа Вивиани и Паскаля Акерманна

24-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн одержал победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2019. Три подъёма (3-й и два 4-й категорий), которые были сосредоточены на второй части дистанции, не помешали спринтерам разыграть этап.

Отрыв дня, в который со старта уехали два итальянских гонщика Дамиано Чима (Damiano Cima/Nippo - Vini Fantini – Faizane) и Марко Фраппорти (Marco Frapporti /Androni Giocattoli) провели в отрыве 200 км, их максимальное преимущество доходило до 6 минут.

Пелотон нагнал их за 40 км до финиша, но Марко Фраппорти продолжил работать впереди сначала в одиночку, затем вместе с атаковавшим из пелотона Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Через 10 км группа их догнала, после чего из пелотона атаковали Луис Верваке (Louis Vervaeke/ Team Sunweb) и Джулио Чикконе, к которым присоединился Франсуа Бидар (Francois Bidard / AG2R). Они набрали около 40 секунд преимущества, но не смогли удержаться до финиша. За 9 км до финиша их отрыв был нейтрализован. На финише был разыгран общий спринт, в котором Калеб Юэн опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и обладателя цикламеновой майки Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe).

Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера.

Калеб Юэн: «Решительный настрой команды, помощь ребят сделала меня сегодня победителем. Мы несколько дней старались добиться этой победы. Я просто счастлив, что выиграл этап. Мне хотелось быть первым на выходе из последнего поворота, но до финиша было ещё далеко, поэтому я решил, что будет лучше выйти с колеса Акерманна. Я знал, что у меня хороший рывок, что я смогу его обойти».

Валерио Конти: «Финал был трудным из-за опасных спусков. Но у меня сильная команда, меня хорошо защищали. Думаю, смогу удержать розовую майку и завтра, после разделки».