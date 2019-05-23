Калеб Юэн делает дубль и сходит с Джиро д’Италия-2019

Калеб Юэн сходит с Джиро д’Италия-2019, выиграв два этапа

Калеб Юэн сделал дубль, выиграв два спринта на Джиро д’Италия-2019. 24-летний гонщик команды Lotto Soudal к победе на 8-м этапе добавил победу на 11-м этапе. На финишной прямой в тягун австралийский спринтер вышел с колеса Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe), обогнав Арно Демара (Groupama-FDJ) и Паскаля Акерманна. Таким образом, Калеб Юэн стал первым с 2014 года, после Майкла Роджерса, австралийским гонщиком, выигравшим в одном выпуске итальянского Гран-тура два этапа, и первым австралийским гонщиком, выигравшим в карьере три этапа Джиро в возрасте до 25 лет. Его соотечественник Майкл Мэттьюс до 25 лет выиграл два этапа Джиро д’Италия (2014 и 2015).

Отпраздновав победу в спринте, Калеб Юэн объявил, что покидает Джиро д’Италия-2019 перед серией горных этапов.

Калеб Юэн: «Как и вчера, сегодняшний 11-й этап не был слишком тяжёлым, по сравнению с другими этапами прошёл легко. Мы не стали выстраивать полный развозящий поезд, потому что знали, что придётся спринтовать при встречном ветре. Поэтому решили, что лучше выйти с задних позиций. Мне нравится так спринтовать, ситуация складывалась идеальная. Мои товарищи по команде вывезли меня на хорошую позицию, за что очень им благодарен. Я сел на колесо Акерманна, потому что я видел, что, несмотря на вчерашнее падение, он всё ещё силён. И у него хороший развоз.

Роджер Клюге и Яспер Де Бюст сегодня провели важную работу, старались как можно больше облегчить мне финальные километры. Именно это помогло мне одержать победу. Из-за встречного ветра казалось, что спринт слишком долгий, но он был точно рассчитан. Такой расчёт сегодня был особенно важен, потому что финишировали в тягун и со встречным ветром. Поэтому я хотел выжидать как можно дольше. Хотя, если честно, не думаю, что это был настоящий подъём.

Я всегда считал себя одним из топовых спринтеров, две победы доказали, что я им являюсь.

Я счастлив, что приехал на Джиро, успешно выступил на долгих, иногда сложных и выматывающих этапах. Конечно, я поеду домой в отличном настроении. Я очень хотел выиграть этап Джиро д’Италия, но две победы – больше, чем я ожидал. Я очень доволен. И очень рад тому, как работала команда. Я шесть раз финишировал в топ-4. Во второй день гонки наш развозящий поезд сработал идеально, через два дня я опередил сильного Карапаса, на 8-й день я смог поднять руки в победном жесте в первый раз. Эта Джиро д’Италия важна для улучшения совместной работы с Яспером Де Бюстом и Роджером Клюге. Мы использовали этот шанс. И остальная команда также отлично сотрудничала.

Я думаю, что спринтерам есть смысл уйти с гонки досрочно, потому что теперь остаются лишь тяжёлые этапы, которые нам не слишком подходят. Думаю, что организаторы предпочли увидеть лучших спринтеров на старте. Даже если спринтеры не финишируют на Джиро, они дали гарантию интересных баталий на равнинных этапах.

Теперь отдохну несколько дней и отправлюсь в тренировочный лагерь готовиться к Тур де Франс-2019».