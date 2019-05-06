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Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2019

Саймон Йейтс – капитан команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2019

 

   Саймон Йейтс возвращается на Джиро д’Италия, где в прошлом году одержал победу на пяти этапах и в течение 13 этапов удерживал розовую майку лидера на своих плечах. 26-летний британский гонщик в этом году стартует, уже имея в списке достижений один выигранный Гран-тур – Вуэльту Испании-2018.

 

  В борьбе за высшую ступень подиума Джиро д’Италия-2019 Саймону Йейтсу будут помогать: 34-летний новозеландский гонщик Джек Бауэр, 35-летний американский гонщик Брент Букуолтер, 29-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес, 28-летний австралийский гонщик Люк Дабридж, 23-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон, 29-летний датский гонщик Крис Юл-Йенсен, 34-летний испанский гонщик Микель Ниеве. В этом составе лишь один из гонщиков – Лукас Хэмильтон, впервые поедет Гран-тур.

 

 

  Саймон Йейтс: «Я хочу вернуться на Джиро д’Италия, это желание является на данный момент моей движущей силой, заставляет вскакивать по утрам с кровати.

 

  Я готовился к Джиро как к любой другой гонке. Я почти всегда стартую в качестве лидера команды, на каждой гонке мне нравится бороться за победу. Так что в этом плане для меня всё как обычно.

 

  В гонке  примет участие много сильных соперников, я бы предпочёл не выделять кого-то одного. Думаю, все сильны, а многие уже выиграли в этом году недельные гонки.

 

  С Джиро у меня в некотором смысле незавершённое дело. Мне бы хотелось попытаться ещё раз. В прошлом году мы подошли так близко, поэтому я мотивирован и постарался подойти к старту в самой лучшей форме.

 

  Мы начнём сразу с пролога, по итогам которого будет видно, кто в какой форме. Я бы хотел вести гонку агрессивно, наступательно, как обычно делаю, потому что мне это нравится. Но будем ориентироваться по гонке. Не всегда можно вести гонку агрессивно, к сожалению, этот урок я хорошо выучил по прошлому сезону. Использую новый опыт, надеюсь, мы уедем с гонки с победой».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор: «Сила определяется предыдущей победой. А наш последний в сезоне Гран-тур мы выиграли, поэтому, естественно, стартуем на Джиро как одни из фаворитов.

 

  Наша цель в Италии – завершить незаконченное дело в этом году. Это означает, что, возможно, у нас не будет много побед на этапах, мы стремимся к более крупному призу. За год, прошедший с прошлого выпуска Джиро мы многому научились. Наша цель – использовать эти знания в течение трёх недель гонки.

 

  Шаблон подготовки Саймона в этом году почти не менялся. Он находится в почти такой же форме, как в прошлом году, а это хорошее начало.

 

  Нам не повезло, так как пришлось в последний момент вносить изменения в состав из-за травм гонщиков, но то, что замена – это очень способные гонщики, показывает силу нашей команды. Полностью уверен, что с этим составом мы сможем помочь Саймону выступить на невероятно высоком уровне.

У нас состав очень опытных гонщиков. Саймон – второй из самых молодых в команде.

 

  Первые 12 этапов выделяются тем, что на них нет больших подъёмов, которые могли бы по-настоящему проверить генеральщиков, но зато достаточно километров. В первой половине гонки много очень длинных этапов протяжённостью более 200 км. В итоге они изнурят гонщиков, но победитель Джиро д’Италия определится на второй части гонки. Главное – сберечь силы, эффективно работать в первой части гонки.

 

  Из всех выпусков Джиро этот подходит как нельзя лучше, но, говоря так, нельзя забывать, что некоторые из наших сильнейших соперников уже показали, что находятся в отличной форме. Так что проверки начнутся рано».

 

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2019:

 

Simon Yates, (Великобритания)
Jack Bauer, (Новая Зеландия)
Brent Bookwalter, (США)
Esteban Chavez, (Колумбия)
Luke Durbridge, (Австралия)
Lucas Hamilton, (Австралия)
Christopher Juul Jensen, (Дания)
Mikel Nieve, (Испания)

 

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Mitchelton-SCOTT Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Гонщик
    Пролог шикарный , антираздельщики спокойно по минуте хапнут , а из горных разве что тринадцатый можно назвать полноценным просевочным .
    Какие антираздельщики? Разделка в гору в крутую стену, для горняков и универсалов. А на пяти километрах по равнине и холмам невозможно поймать большие отставания.даже для антираздельщиков таких как Лопес и Ланда.
    Горы всего пару км , которые не дадут горнякам ничего , поэтому разрывы будут приличные , тот же любимый вами Лопес , вполне минуту может отхватить от универсалов типа Димули или Роглича .

  • Серафим
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    Серафим-Фото
    Ну что, несколько этапов ему подходят. Конечно, он не генеральщик на гранд-туры, но может три недели пройти на хорошем уровне и побороться за какую - нибудь майку ( даже пунктовую ) и этапы.

    Кстати, сдается мне, что в штабе INEOS идет полемика, не меньше, чем здесь. Не ожидали такого казуса от Берналя явно перед самым стартом. Теперь репу чешут - как и кем будем заделывать пробоину.
    Это ведь не просто надо гонщика заменить - надо весь план поменять. Не зря до закрытия стартового протокола остается всего ничего, а строчка пустая.
  • VeloVelo
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Анна, Спасибо! goodclapping

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Спасибо огромное))) о,день интересно))))

    Спасибо большое, очень интересно))))
  • ktilp-12
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    ktilp-12-Фото

     Почему бы Квятковского не отправить капитаном, тем более сильнейшие навострили лыжи на Тур.

  • motte
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    motte-Фото

    Анна , а я ждал-:)

    Искренее и низкий поклон 

    hi

     

  • bambuk1970
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (18)
    bambuk1970-Фото

    Ребята-организаторы решили сделать победителем Джиро-2019 Элиа Вивиани. Многодневка для спринтеров!!! Горнякам здесь ловить нечего. Ни одного мало-мальски тяжёлого финиша (с average выше 10% и max 18-20%) нет!!! ((( Все 1 кат. грамотно вшили в середины этапов... А вот посмотрим, как воспримет это Вино? Топим за победу "Астаны"!

  • sashaney
    Примож Роглич – победитель Тур ... (3)
    sashaney-Фото

    Нет, я всё понимаю, падение и после часового рекорда падение мотивации, но ... На 17км проиграть 13 секунд? Виктор, что это было? Или так: Примож, чего ты объелся?bomb

  • sashaney
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    sashaney-Фото
    Как можно защитить? Ума не приложу.
  • paziz
    Предварительные составы команд ... (42)
    paziz-Фото
    Цитата: Наталья
    Почему в списке BORA не видно Сагана? Петя наказан?
    Петер едет тур Калифорнии

    Цитата: SColes
    Что пропал Марк Падун? В чем причина?
    Не помню на какой гонке сошел по причине проблем со здоровьем(не помню точно) Но на тур Романдии был заявлен если не ошибаюсь

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Oscar Rodriguez Garaicoechea (Euskadi Basque Country - Murias)

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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