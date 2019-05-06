Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2019:

Саймон Йейтс – капитан команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2019

Саймон Йейтс возвращается на Джиро д’Италия, где в прошлом году одержал победу на пяти этапах и в течение 13 этапов удерживал розовую майку лидера на своих плечах. 26-летний британский гонщик в этом году стартует, уже имея в списке достижений один выигранный Гран-тур – Вуэльту Испании-2018.

В борьбе за высшую ступень подиума Джиро д’Италия-2019 Саймону Йейтсу будут помогать: 34-летний новозеландский гонщик Джек Бауэр, 35-летний американский гонщик Брент Букуолтер, 29-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес, 28-летний австралийский гонщик Люк Дабридж, 23-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон, 29-летний датский гонщик Крис Юл-Йенсен, 34-летний испанский гонщик Микель Ниеве. В этом составе лишь один из гонщиков – Лукас Хэмильтон, впервые поедет Гран-тур.

Саймон Йейтс: «Я хочу вернуться на Джиро д’Италия, это желание является на данный момент моей движущей силой, заставляет вскакивать по утрам с кровати.

Я готовился к Джиро как к любой другой гонке. Я почти всегда стартую в качестве лидера команды, на каждой гонке мне нравится бороться за победу. Так что в этом плане для меня всё как обычно.

В гонке примет участие много сильных соперников, я бы предпочёл не выделять кого-то одного. Думаю, все сильны, а многие уже выиграли в этом году недельные гонки.

С Джиро у меня в некотором смысле незавершённое дело. Мне бы хотелось попытаться ещё раз. В прошлом году мы подошли так близко, поэтому я мотивирован и постарался подойти к старту в самой лучшей форме.

Мы начнём сразу с пролога, по итогам которого будет видно, кто в какой форме. Я бы хотел вести гонку агрессивно, наступательно, как обычно делаю, потому что мне это нравится. Но будем ориентироваться по гонке. Не всегда можно вести гонку агрессивно, к сожалению, этот урок я хорошо выучил по прошлому сезону. Использую новый опыт, надеюсь, мы уедем с гонки с победой».

Мэтт Уайт, спортивный директор: «Сила определяется предыдущей победой. А наш последний в сезоне Гран-тур мы выиграли, поэтому, естественно, стартуем на Джиро как одни из фаворитов.

Наша цель в Италии – завершить незаконченное дело в этом году. Это означает, что, возможно, у нас не будет много побед на этапах, мы стремимся к более крупному призу. За год, прошедший с прошлого выпуска Джиро мы многому научились. Наша цель – использовать эти знания в течение трёх недель гонки.

Шаблон подготовки Саймона в этом году почти не менялся. Он находится в почти такой же форме, как в прошлом году, а это хорошее начало.

Нам не повезло, так как пришлось в последний момент вносить изменения в состав из-за травм гонщиков, но то, что замена – это очень способные гонщики, показывает силу нашей команды. Полностью уверен, что с этим составом мы сможем помочь Саймону выступить на невероятно высоком уровне.

У нас состав очень опытных гонщиков. Саймон – второй из самых молодых в команде.

Первые 12 этапов выделяются тем, что на них нет больших подъёмов, которые могли бы по-настоящему проверить генеральщиков, но зато достаточно километров. В первой половине гонки много очень длинных этапов протяжённостью более 200 км. В итоге они изнурят гонщиков, но победитель Джиро д’Италия определится на второй части гонки. Главное – сберечь силы, эффективно работать в первой части гонки.

Из всех выпусков Джиро этот подходит как нельзя лучше, но, говоря так, нельзя забывать, что некоторые из наших сильнейших соперников уже показали, что находятся в отличной форме. Так что проверки начнутся рано».

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Джиро д’Италия-2019:

Simon Yates, (Великобритания)

Jack Bauer, (Новая Зеландия)

Brent Bookwalter, (США)

Esteban Chavez, (Колумбия)

Luke Durbridge, (Австралия)

Lucas Hamilton, (Австралия)

Christopher Juul Jensen, (Дания)

Mikel Nieve, (Испания)