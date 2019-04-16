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Состав команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2019

Команда Jumbo-Visma объявила состав на Джиро д’Италия-2019

 

 

  До старта Джиро д’Италия-2019 остаётся меньше месяца. Команда Jumbo-Visma одна из первых объявила полный состав, который выйдет на старт итальянского Гран-тура 11 мая.

 

 

  Это 29-летний словенский гонщик Примож Роглич (Primož Roglič), 32-летний нидерландский гонщик Роберт Гесинк (Robert Gesink), 35-летний немецкий гонщик Пауль Мартенс (Paul Martens), 24-летний нидерландский гонщик Антван Тулук (Antwan Tolhoek), 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus), 25-летний нидерландский гонщик Кун Бауман (Koen Bouwman), 33-летний нидерландский гонщик Том Лезер (Tom Leezer) и 34-летний нидерландский гонщик Йос ван Эмден (Jos van Emden).

 

Йос ван Эмден самый опытный в составе –  семь раз в карьере проехал итальянский Гран-тур.

 

 

  Примож Роглич стартует на Джиро д’Италия второй раз в карьере, впервые он проехал итальянский Гран-тур в 2016. А лучшим результатом словенского гонщика в общем зачёте на Гран-туре является 4-е место на Тур де Франс, которое он занял в прошлом году.

 

  Сейчас все восемь гонщиков, которые должны принять участие в Джиро д’Италия-2019, готовятся к старту в тренировочном лагере на высоте в Сьерра Неваде.

 

  Ответственный за выступление команды Матье Хейбур (Mathieu Heijboer): «Мы все здесь, вся команда Джиро. Очень важно, чтобы каждый подготовился как можно лучше. Всё идёт по плану.

 

  Примож здесь, в горах, вспомнил о своём прежнем виде спорта. Ему надоел велоспорт. (Смеётся). Если серьёзно, снег идёт здесь уже два дня. Когда приехали, его не было совсем. А после двух дней высота снега почти под метр.

 

  Один день они тренировались в помещении. Ради остального мы всегда можем спуститься. Проходить подъёмы при такой температуре не так плохо. Дорога сухая. Пока что мы не пропускали тренировок. Все здоровы. Всё идёт как надо. Кроме того, важно, чтобы вся команда уже начала работать вместе, потому что они не увидятся друг с другом до Болоньи (1-й этап Джиро д’Италия-2019). Они будут работать на Приможа в мае.

 

  Примож уже выиграл Тиррено-Адриатико и Тур ОАЭ. Команда верит в Приможа, поэтому работает ещё упорнее. Они знают, что может сделать он, и чего может добиться команда.

 

  Сейчас на сборе они работают не напряжённо. Они спокойны. Мы много смеёмся. Но и работаем так же много. Хотим стартовать на Джиро в как можно более хорошей форме. Все готовы приложить максимум усилий».

 

  Роберт Гесинк: «Примож очень профессионален. Каждый день готовится к тренировкам по часу. Он всегда работает над каждой деталью. Это очень мотивирует. Нам всем хочется прикладывать максимум усилий. Что касается моей подготовки, работаю так, как делал всегда, когда собирался бороться за генеральную классификацию на Гран-турах. Именно этого уровня хочу достичь».

 

  Лауренс Де Плюс: «Думаю, все уже поняли, что мы не просто так едем на Джиро д’Италия. У нас есть план. Каждый в команде имеет свою задачу. Наша цель – выиграть Джиро с Приможем.  Каждый из нас осознаёт, что мы можем написать страницу истории в Италии. Поэтому мы здесь, в тренировочном лагере, где усиленно работаем, так же, как на Тенерифе. У нас есть дополнительная мотивация».

 

Состав команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2019:

 

Primoz Roglic, (Словения)

Koen Bouwman, (Голландия)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Robert Gesink, (Голландия)

Tom Leezer, (Голландия)

Paul Martens, (Германия)

Antwan Tolhoek, (Голландия)

Jos Van Emden, (Голландия)

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Теги к статье: Jumbo-Visma Примож Роглич Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    VeloVelo-Фото
    Намибии?)
  • VeloVelo
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    VeloVelo-Фото

    7 Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data 12 sec
    Красавчик!



    81 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 08:35

  • EL-Fenomeno
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: uran
    P.S. кто следующий? Мартин Дюмолин или Деннис?

    ИМХО №1 считаю таким Тома Дюмолана, а ещё других кандидатов хоть отбавляй: Финни и Кюнг, Даусет и Томас, даже Роан Дэннис может решиться

  • EL-Fenomeno
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    так и есть, сам ВК об этом говорил накануне: "The 60 х 14 or 61 х 14 being 100 to 102 revolutions (оборотов) per minute"

  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мэтьюса, блин, притёрли к бортику, что тот аж сбился с ритма, жаль. Даже подиума австралиец не зацепил. Претензии к Велленсу и Алафлиппу считаю уместынми, хоть и безрезультатными

    Ван дер Пул "растёт не по днях, а по часах")) Ардены - наше всё! Тем более родный, голландский АГР...посмотрим

  • close2you
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (3)
    close2you-Фото
    деннис возможно, мартин поздно... Димуле это не нужно, он генералы берет, до таких рекордов ему дел я думаю нет... человек сконцентрированнн на ГТ ...
  • Shega
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (22)
    Shega-Фото
    Звучит так весомо... Это Вам сам Петер сказал? Или из команды кто-то поделился?
    Форма пока не та... болел... восстанавливался долго... Да мало ли.. Живой человек ведь. Не конец сезона. Посмотрим. Ну и поболеем за него)
  • Gottliche_Recht
    Тур Турции-2019. Этап 2 (4)
    Gottliche_Recht-Фото

    С таким количеством побед у Сэма на гонке, Тур Турции уже можно переименовывать в Тур Беннетта

  • vitali
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    vitali-Фото

    По крайней мере Алафилипп готов к Арденнам, а то после падения на Туре басков закрадывались сомнения.

  • старт-шоссе 82
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    старт-шоссе 82-Фото

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_рекорд_езды Не хватает только больше информации о треках ( ДЛИННА И ПОКРЫТИЕ ) и велосипедах ( ФИРМА, ВЕС И РАСЧЕТЫ)

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