Ильнур Закарин: «Поехал в отрыв, чтобы выиграть время в генеральной классификации Джиро д’Италия-2019»

Ильнур Закарин второй раз в карьере побеждает на этапе Джиро д’Италия

29-летний российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин выиграл горный 13-й этап с финишем на высоте 2247 м над уровнем моря. Это вторая победа Ильнура Закарина на этапе Джиро, первую он одержал в 2015 году.

Уехав в многочисленный отрыв дня, российский гонщик удержался впереди до финального подъёма, где дважды атаковал, в итоге в одиночку доехав до финиша с преимуществом в 35 секунд над ближайшим преследователем. Победа принесла Ильнуру Закарину и третье место в генеральной классификации, где от ближайшего соперника Приможа Роглича российского гонщика отделяет 31 секунда.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Ильнур Закарин: «Две моих атаки не были запланированными. Я поехал в отрыв, чтобы выигратьвремя в генеральной классификации. Эта победа для меня стала в какой-то степени сюрпризом. Просто поехал финальный подъём со всей силой и мощностью, которая была. Доволен результатом. Сейчас я на третьем месте, так что продолжу бороться за розовую майку. Роглич очень силён. Он – фаворит номер 1.

Я приехал на Джиро д’Италия с целью финишировать в топ-5 генеральной классификации, но, может быть, мы сможем достичь большего. Я уже выигрывал здесь этап, но не горный. Последние 5 км сегодня были очень тяжёлыми. Эта победа важна для меня, с моей прошлой победы прошло два года».