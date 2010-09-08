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Примож Роглич проиграл 40 секунд на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019 из-за череды неудач

Спортивый директор команды Jumbo-Visma: «Мы проиграли битву, а не войну»

 

 

  Примож Роглич проиграл на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019 своим ближайшим соперникам в генеральной классификации 40 секунд. На этапе, вторая часть которого была проложена по дорогам классики – Монумента Ломбардии, 29-летнему словенскому гонщику пришлось преодолеть череду случайностей и неудач.

 

  После спуска с предпоследнего подъёма дня Сормано Приможу Рогличу потребовалось сменить велосипед из-за проблем с переключением передач. Но техничка команды Jumbo-Visma в этот момент находилась далеко, так как спортивному директору понадобилось остановиться на санитарную паузу.

 

  В результате Роглич пересел на велосипед своего товарища по команде Антвана Тулука. Он сумел добрать пелотон, но когда на финальном подъёме дня, Чивильо, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал, а за ним поехал Ричард Карапас (Movistar), Примож Роглич не отреагировал сразу.

 

  Ему пришлось догонять соперников на спуске, и на одном из поворотов словенский гонщик не вписался в поворот. Но ему удалось быстро подняться и вернуться в гонку, избежав серьёзных травм. В итоге перед вторым днём отдыха Примож Роглич уступает Ричарду Карапасу, сохранившему розовую майку лидера, 47 секунд, а Винченцо Нибали проигрывает Рогличу 1 минуту.

 

 

Кроме того, организаторы оштрафовали Приможа Роглича и спортивного директора Jumbo-Visma Яна Бовена на 200 швейцарских франков за то, что словенский гонщик слишком долго держался за бачок, который забирал из технички.

 

 

   Примож Роглич: «День получился не лучшим, но и не худшим. В итоге я  доволен результатом, принимая во внимание все неудачи. Мне пришлось менять велосипед на подъезде к Чивильо, так как возникла проблема со сломанным передним переключателем. А когда садишься на чей-то велосипед, всегда чувствуешь себя по-другому.  

 

  Нибали и Карапас сегодня ехали очень мощно. На вершине Чивильо я был недалеко от них, но слишком рисковал на спуске, слишком быстро зашёл в поворот. Больше всего кровоточило лицо, но не сильно. К счастью, мне не надо крутить педали лицом.

 

  До Вероны ещё далеко, всё может случиться. Я чувствую себя всё ещё очень хорошо. Сначала хочу насладиться днём отдыха, потом посмотрим, что получится».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Всё случилось на спуске вдоль озера. Мы отдали Приможу несколько бачков, а потом нам понадобилось ненадолго остановиться на санитарную паузу. Когда вернулись в машину, я не мог понять, что случилось. Мы услышали по радио, что ему нужен новый велосипед. В итоге сложилась худшая из возможных ситуаций.

 

  К счастью, на тот момент группа Антвана подъехала, он смог поменять велосипед. К счастью, мы остались на тех же позициях в общем зачёте. Но стресс пережили большой. Приможу пришлось догонять, тратить силы. Мы хотели снова поменять ему велосипед, но на тех скоростях это было невозможно. Он упал, потому что слишком рисковал, поехал очень быстро.

 

  40 секунд на таком этапе – это много. Но с другой стороны, могло быть хуже. Сегодня мы проиграли битву, но не вычеркнуты из борьбы за розовую майку. Мы продолжим бороться».

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 4.07.2017

    40 секунд при таких обстоятельствах — это немного. Главное, что серьезных повреждений нет

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Не много ли всего за пару дней с рогличем?

     

     

  3. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 8.09.2010

    Всё идёт к победе Нибали! Сход Димули, проколы Лопеса, проблемы Роглича. Всё по стандартному сценарию. 

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 01:47 | Регистрация: 16.09.2013

      Если победит кто-то другой, а тем более. если сойдет Нибали, стоит запомнить его фамилию, ибо по Вашей логике именно он будет причиной всех перечисленных Вами несчастий.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Shega
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Shega-Фото
    Если победит кто-то другой, а тем более. если сойдет Нибали, стоит запомнить его фамилию, ибо по Вашей логике именно он будет причиной всех перечисленных Вами несчастий.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    SSS-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

    Не понял, вы хотите высказаться ЗА или ПРОТИВ коверканья фамилий? Я, например, НЕ против в разумных пределах, чтобы было понятно о ком речь. Наши фамилии там тоже коверкают кто во что горазд.



    Цитата: Гонщик
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .

    Еще бОльшие колонны скапливаются, когда какой-то гонщик убирается и забирает с собой еще встречную машину. Если тебе дано ездить быстро-вперед на трек, и там реализовывай свои таланты!

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Крайний-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Крайний
    Цитата: Крайний
    [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
    Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
    Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
    И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .
    Теоретикам виднее. :)
  • Starch27
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Starch27-Фото

    Всё идёт к победе Нибали! Сход Димули, проколы Лопеса, проблемы Роглича. Всё по стандартному сценарию. 

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Крайний
    Цитата: Крайний
    [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
    Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
    Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
    И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    EL-Fenomeno-Фото

    Может я ошибаюсь, но почему в обсуждениях в большинства такая антипатия к Нибали !? Чем он вам не угодил? Тем что в "ветеранском" (для велоспорта) возрасте хочет выиграть очередной (домашний) ГТ или тем что его конкуренты падают и/или сходят ? А может просто потому что Нибс хороший даунхильщик и может заработать в генерал дополнительный перевес там где другие спасуют? Я не понимаю такого троллизма и приколов насчёт Акулы-Нибали. Например я (да) болею больше всего на этой Джиро за Винченцо и в сложившейся ситуации каг бэ против Роглчиа (считаю, что у словенца на ГТ ещё все впереди). Но ни у меня, ни некоторых таких же других формучан (те что за Нибали) ни разу не проскакивало за эти 2 недели в коментах обидчивых или саркастично-ироничных реплик насчёт Примоша.

    Жалею что сошёл Дюмалан. Молодой Карапаз весьма симпатичный, видно что растёт генеральщик с харизмой, такой себе аттакантэ) Но товарищи, все осталные ещё в борьбе, те же Ланда, Майка, Лопез, в конце концов вспыльчивый Йейтс. Так что смотрите Джиро и наслаждайтесь, а то (вот увидите) когда начнётся ТдФ в июле большинство из нас и наверное даже я будем тяжело вздыхать и сокрушаться, когда ИНЭОС во главе с Фрумом и Томасом возьмут под контроль французский ГТ, а мы в наших коментах будем вспоминать "блин, скукотище, а какая была в мае Джиро то, а...".

    По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

  • motte
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    motte-Фото

    Не много ли всего за пару дней с рогличем?

     

     

  • Konstantin41
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Konstantin41-Фото
    40 секунд при таких обстоятельствах — это немного. Главное, что серьезных повреждений нет
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Cyrill-Фото

    Ну...это от Нибса сегодня ждали, всё-таки Ломбардия - это его гонка, его профиль ... Но с другой стороны Акула подтвердил своё прозвище ... Смотрим дальше этот триллер, Приможу больше не ломаться ... а то будет не интересно...



    Цитата: астана супер
    Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его.
    Охренеть...Вы долго думали, чтобы такое написать ???



    Цитата: AndreyEst
    Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно.
    И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени.

    Итатьянцы ведут себя по-свински... читаем Познера :) Да, нет, просто Акула - прожённый гонец, он знает, что ничего не ясно до самой последней горы предпоследнего этапа (что сегодня отчасти и подтвердилось). Про Карапаса - а как вы думаете сколько Карапас проиграет Нибсу на финальной разделке ???

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Крайний-Фото
    Задержки. Электроника, радиоволны, сигналы. Ничего странного нет.
    Пока сигнал дойдет, пока то, пока сё.
    К тому же это рельеф, застройка, куча всяких посторонних радио сигналов. На рельефе радиосвязь работает неидеально.
    Чёрт, он и в густом лесу, особенно в дождь может глючить.
    А если Курдюков ничего не нафантазировал, с этого года запрещено иметь на передней панели монитор загораживаюший обзор с места водителя. В техничке могли банально что то вовремя не увидеть.

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