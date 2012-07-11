Джиро д'Италия-2019. Результаты 16 этапа

kwwk

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) В прошлом году на Джиро Карапас с Простомэном шли ноздря в ноздрю, за год прогресс и регресс заметен.

salomon

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) Цитата: GTX Если Роглич не будет на подиуме, то это будет сугубо вина руководства Лотто. Сначала не взять Беннета на Джиро после травмы Гессинка, но самое главное - слить огромное преимущество за два этапа из-за ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** тактики. Их тактика себя оправдала б только эсли Роглич на третьей неделе был бы лучше соперников, но видим, что наоборот пошел на спад. Короче могут книгу писать "Как слить гранд-тур"



* ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***



т*пой Если Роглич проиграет Джиро, это будет на совести руководства Jumbo ! У Приможа нет ни одного нормального помощника в горах , техничка идёт по малой нужде в самый неподходящий момент ! Ну, всё понятно - важнее свой голландец Kruijswijk, kоторый готовится к Тур де Франс. Если Роглич проиграет Джиро, это будет на совести руководства Jumbo ! У Приможа нет ни одного нормального помощника в горах , техничка идёт по малой нужде в самый неподходящий момент ! Ну, всё понятно - важнее свой голландец Kruijswijk, kоторый готовится к Тур де Франс.

Astanaforever

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) Цитата: Konstantin41 Как Лопес умудрился выпасть на последних километрах? Прокол опять. Прокол опять.

GTX

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) Если Роглич не будет на подиуме, то это будет сугубо вина руководства Лотто. Сначала не взять Беннета на Джиро после травмы Гессинка, но самое главное - слить огромное преимущество за два этапа из-за ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** тактики. Их тактика себя оправдала б только эсли Роглич на третьей неделе был бы лучше соперников, но видим, что наоборот пошел на спад. Короче могут книгу писать "Как слить гранд-тур"



* ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***



т*пой

svan

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) А меня бы такой подиум на финише устроил и именно в таком же порядке Карапас Нибали Роглич. Жаль Ейтса и Молему, совсем бы неплохо если бы они заменили в тройке Крапаса и Нибали

Крайний

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) По моему Лопес несколько переоценен с самого начала. Не в последнюю очередь дифирамбами Курдюкова.



Цитата: ostap89 Нибали основную задачу сделал 23 секунды преимущества над Рогличом. это и называется тактическая победа. это и называется тактическая победа.

salomon

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) У Роглича нет команды - и этим всё сказано !

ktilp-12

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) Второе место Хирта на этапе тоже хорошо ( и то хлеб). Видимо с рождением сына Лопес не успел хорошо приготовится, он ведь приехал буквально перед Джиро. Жалко Роглича, все таки желаю " прыгуну" прыгнуть на подиум.

sab

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) Цитата: Astanaforever Прошлогодний подрез фруминатором чикконе фортуна сполна расплатилась с ним. Его майку уже нието не отнимет. Жаль Хирт не выцарапал победу, все равно зачёт..Похоже Роглич и подиума лишится в пользу Ланды. Ну, а Нибали энд Ко Карапаза не сможет подвинуть за четыре этапа. Сильны мувики. Хирт не заслуживал сегодня победы. За Чиконэ рад, заработал тяжелым трудом парень победу Хирт не заслуживал сегодня победы. За Чиконэ рад, заработал тяжелым трудом парень победу

ostap89

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23) Цитата: Крайний Нибали одержал тактическую победу над Рогличем. Но главный герой этапа - Карапас. Кинуть полторы минуты Рогличу и не позволить приблизиться Нибали ни на секунду. Красавец. Нибали основную задачу сделал 23 секунды преимущества над Рогличом. Завтра и после можно отдохнуть на этапе разве что завра в конце попробовать атаку что б еще 10-15 сек привести Рогле. 30-40 сек запаса надо иметь перед разделкой. А на 20 этапе проатакует Карапаса перед 40 километровым спуском, думаю до 20-30 секунд сможет сократить отставание в общем зачете.