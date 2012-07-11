Джиро д'Италия-2019. Результаты 16 этапа

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:17
Ловере - Понте-ди-Леньо, 194 км
1. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo
2. Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team
3. Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli
4. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida
5. Hugh Carthy (Gbr) EF Education First
Генеральная классификация после 16 этапа:
1. Richard Carapaz (Ecu) Movistar
2. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 1:47
3. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 2:10
4. Mikel Landa (Esp) Movistar Team 03:15
5. Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 04:57
6. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 06:00
7. Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 06:17
8. Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 06:46
9. Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS 07:51
Джиро д'Италия-2019. Превью этапов
Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 10 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 11 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 12 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 10 этапа Джиро д'Италия-2019
Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2019
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