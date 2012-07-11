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Джиро д'Италия-2019. Результаты 16 этапа

Джиро д'Италия-2019. Результаты 16 этапа

Ловере - Понте-ди-Леньо, 194 км 

1. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 
2. Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 

3. Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 
4. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida
5. Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 

 

Генеральная классификация после 16 этапа: 
1. Richard Carapaz (Ecu) Movistar
2. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 1:47
3. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 2:10
4. Mikel Landa (Esp) Movistar Team 03:15
5. Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 04:57
6. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 06:00

7. Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 06:17
8. Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 06:46
9. Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS 07:51

 

 

Джиро д'Италия-2019. Превью этапов

Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 10 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 11 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 12 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 10 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2019

Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Джулио Чикконе

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  1. DV

    Сегодня, 18:23 | Регистрация: 28.05.2014

    Movistar красавцы. Жаль,что не удалось сработаться с упоротыми

  2. Имя: Олег

    RexDroid

    Сегодня, 18:23 | Регистрация: 8.09.2016

    Простомэн белую майку у Паши отобрал, пичалька...

     

  3. Имя: Олег

    nibali

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 8.12.2013

    Лопес мертвый!!! У него такая команда, а он в ней не лидер, а якорь какой-то!(((

  4. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 4.07.2017

    Как Лопес умудрился выпасть на последних километрах?

  5. M-07

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 27.05.2017

    Карапас укрепляет своё преимущество. Роглича теперь и разделка может не спасти, а ведь до разделки ещё этапы есть. Нибали от Роглича-то уехал сегодня, но от Карапаса не смог, да и выигрывает у Роглича чуть-чуть в общей зачёте.

     

    Сиваков снова неплох, а вот Ильнур и спуски - это что-то, ведь с Рогличем был на вершине Мортиролло и так отстал на спуске, что проиграл группе Роглича и Йейтса больше полутора минут. С такими ужасными спусками вряд ли ему удастся быть высоко в генерале любого ГТ когда-нибудь ещё. Почему эту ео проблему не решают в команде какой уже год, понять трудно.

  6. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 31.05.2014

    Что-то мне подсказывает, что Мувики уже не отдадут генерал. За Пашу малек обидно, что он отдал майку, но он молодцом, но еще есть этапы её вернуть.

  7. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 4.05.2019

    Ланда сегодня отлично тащил группу лидеров! Видно, что у них с Карапасом все гладко с точки зрения личных амбиций, в отличие от предыдущих мульти-капитанств Мовистара. 

  8. Rokka

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 23.01.2016

    Астана сегодня полный провал. Что это было, непонятно. Проиграть так глупо по всем фронтам в самом конце, это надо уметь..

  9. Гонщик

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: M-07
    Карапас укрепляет своё преимущество. Роглича теперь и разделка может не спасти, а ведь до разделки ещё этапы есть. Нибали от Роглича-то уехал сегодня, но от Карапаса не смог, да и выигрывает у Роглича чуть-чуть в общей зачёте.
     
    Сиваков снова неплох, а вот Ильнур и спуски - это что-то, ведь с Рогличем был на вершине Мортиролло и так отстал на спуске, что проиграл группе Роглича и Йейтса больше полутора минут. С такими ужасными спусками вряд ли ему удастся быть высоко в генерале любого ГТ когда-нибудь ещё. Почему эту ео проблему не решают в команде какой уже год, понять трудно.
    проблему не решить , ибо правильно выбирать траекторию , скорость принятия решения итд , это с рождением приходит .



    Цитата: kwwk
    Что-то мне подсказывает, что Мувики уже не отдадут генерал. За Пашу малек обидно, что он отдал майку, но он молодцом, но еще есть этапы её вернуть.
    посмотрим , ещё до конца гонки всё может координально измениться , достаточно одного завала итд .

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Прошлогодний подрез фруминатором чикконе фортуна сполна расплатилась с ним. Его майку уже нието не отнимет. Жаль Хирт не выцарапал победу, все равно зачёт..Похоже Роглич и подиума лишится в пользу Ланды. Ну, а Нибали энд Ко Карапаза не сможет подвинуть за четыре этапа. Сильны мувики.

  11. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 21.05.2014

    Нибали одержал тактическую победу над Рогличем.

    Но главный герой этапа - Карапас.

    Кинуть полторы минуты Рогличу и не позволить приблизиться Нибали ни на секунду. Красавец.

  12. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 22.05.2013

    Чичооне красавец, очень яркая Джира для него. Напоминает то как майка или Алафилип проявляли себя на туре. 

  13. Имя: Андрей

    sab

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 14.04.2017

    Вот интересно, а чего ж Нибали не атаковал из группы, ведь ему важны секунды над Рогличем? Или он только языком ловок и руками махать?

  14. ostap89

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 18.07.2014

    Цитата: Крайний
    Нибали одержал тактическую победу над Рогличем. Но главный герой этапа - Карапас. Кинуть полторы минуты Рогличу и не позволить приблизиться Нибали ни на секунду. Красавец.

    Нибали основную задачу сделал 23 секунды преимущества над Рогличом. Завтра  и после можно отдохнуть на этапе разве что завра в конце попробовать атаку что б еще 10-15 сек привести Рогле. 30-40 сек запаса надо иметь перед разделкой. А на 20 этапе проатакует Карапаса перед 40 километровым спуском, думаю до 20-30 секунд сможет сократить отставание в общем зачете.

  15. Имя: Андрей

    sab

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 14.04.2017

    Цитата: Astanaforever
    Прошлогодний подрез фруминатором чикконе фортуна сполна расплатилась с ним. Его майку уже нието не отнимет. Жаль Хирт не выцарапал победу, все равно зачёт..Похоже Роглич и подиума лишится в пользу Ланды. Ну, а Нибали энд Ко Карапаза не сможет подвинуть за четыре этапа. Сильны мувики.
    Хирт не заслуживал сегодня победы. За Чиконэ рад, заработал тяжелым трудом парень победу

  16. ktilp-12

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 20.06.2015

      Второе место Хирта на этапе тоже хорошо ( и то хлеб).

     Видимо с рождением сына Лопес не успел хорошо приготовится, он ведь приехал  буквально перед Джиро. Жалко Роглича, все таки желаю " прыгуну" прыгнуть на подиум.

  17. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 11.07.2012

    У Роглича нет команды - и этим всё сказано !

  18. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 19:03 | Регистрация: 21.05.2014

    По моему Лопес несколько переоценен с самого начала. Не в последнюю очередь дифирамбами Курдюкова.pardon



    Цитата: ostap89
    Нибали основную задачу сделал 23 секунды преимущества над Рогличом.
    это и называется тактическая победа. bye

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 19:28 | Регистрация: 31.05.2014

      В прошлом году на Джиро Карапас с Простомэном шли ноздря в ноздрю, за год прогресс и регресс заметен.

  19. Имя: svan

    svan

    Сегодня, 19:13 | Регистрация: 9.07.2016

    А меня бы такой подиум на финише устроил и именно в таком же порядке Карапас Нибали Роглич.

    Жаль Ейтса и Молему, совсем бы неплохо если бы они заменили в тройке Крапаса и Нибали

  20. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 22.05.2016

    Если Роглич не будет на подиуме, то это будет сугубо вина руководства Лотто. Сначала не взять Беннета на Джиро после травмы Гессинка, но самое главное - слить огромное преимущество за два этапа из-за ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** тактики. Их тактика себя оправдала б только эсли Роглич на третьей неделе был бы лучше соперников, но видим, что наоборот пошел на спад. Короче могут книгу писать "Как слить гранд-тур"

    ****сам такой*** (Читай правила сайта!)***

    т*пой

  21. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Konstantin41
    Как Лопес умудрился выпасть на последних километрах?
    Прокол опять.

  22. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: GTX
    Если Роглич не будет на подиуме, то это будет сугубо вина руководства Лотто. Сначала не взять Беннета на Джиро после травмы Гессинка, но самое главное - слить огромное преимущество за два этапа из-за ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** тактики. Их тактика себя оправдала б только эсли Роглич на третьей неделе был бы лучше соперников, но видим, что наоборот пошел на спад. Короче могут книгу писать "Как слить гранд-тур"

    ****сам такой*** (Читай правила сайта!)***

    т*пой
    Если Роглич проиграет Джиро, это будет на совести руководства Jumbo ! У Приможа нет ни одного нормального помощника в горах , техничка идёт по малой нужде в самый неподходящий момент ! Ну, всё понятно - важнее свой голландец Kruijswijk, kоторый готовится к Тур де Франс.

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11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    kwwk-Фото
    В прошлом году на Джиро Карапас с Простомэном шли ноздря в ноздрю, за год прогресс и регресс заметен.
  • salomon
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    salomon-Фото
    Цитата: GTX
    Если Роглич не будет на подиуме, то это будет сугубо вина руководства Лотто. Сначала не взять Беннета на Джиро после травмы Гессинка, но самое главное - слить огромное преимущество за два этапа из-за ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** тактики. Их тактика себя оправдала б только эсли Роглич на третьей неделе был бы лучше соперников, но видим, что наоборот пошел на спад. Короче могут книгу писать "Как слить гранд-тур"

    ****сам такой*** (Читай правила сайта!)***

    т*пой
    Если Роглич проиграет Джиро, это будет на совести руководства Jumbo ! У Приможа нет ни одного нормального помощника в горах , техничка идёт по малой нужде в самый неподходящий момент ! Ну, всё понятно - важнее свой голландец Kruijswijk, kоторый готовится к Тур де Франс.
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Как Лопес умудрился выпасть на последних километрах?
    Прокол опять.
  • GTX
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    GTX-Фото
    Если Роглич не будет на подиуме, то это будет сугубо вина руководства Лотто. Сначала не взять Беннета на Джиро после травмы Гессинка, но самое главное - слить огромное преимущество за два этапа из-за ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** тактики. Их тактика себя оправдала б только эсли Роглич на третьей неделе был бы лучше соперников, но видим, что наоборот пошел на спад. Короче могут книгу писать "Как слить гранд-тур"

    ****сам такой*** (Читай правила сайта!)***

    т*пой
  • svan
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    svan-Фото

    А меня бы такой подиум на финише устроил и именно в таком же порядке Карапас Нибали Роглич.

    Жаль Ейтса и Молему, совсем бы неплохо если бы они заменили в тройке Крапаса и Нибали

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    Крайний-Фото

    По моему Лопес несколько переоценен с самого начала. Не в последнюю очередь дифирамбами Курдюкова.pardon



    Цитата: ostap89
    Нибали основную задачу сделал 23 секунды преимущества над Рогличом.
    это и называется тактическая победа. bye

  • salomon
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    salomon-Фото
    У Роглича нет команды - и этим всё сказано !
  • ktilp-12
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    ktilp-12-Фото

      Второе место Хирта на этапе тоже хорошо ( и то хлеб).

     Видимо с рождением сына Лопес не успел хорошо приготовится, он ведь приехал  буквально перед Джиро. Жалко Роглича, все таки желаю " прыгуну" прыгнуть на подиум.

  • sab
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    sab-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Прошлогодний подрез фруминатором чикконе фортуна сполна расплатилась с ним. Его майку уже нието не отнимет. Жаль Хирт не выцарапал победу, все равно зачёт..Похоже Роглич и подиума лишится в пользу Ланды. Ну, а Нибали энд Ко Карапаза не сможет подвинуть за четыре этапа. Сильны мувики.
    Хирт не заслуживал сегодня победы. За Чиконэ рад, заработал тяжелым трудом парень победу
  • ostap89
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (23)
    ostap89-Фото

    Цитата: Крайний
    Нибали одержал тактическую победу над Рогличем. Но главный герой этапа - Карапас. Кинуть полторы минуты Рогличу и не позволить приблизиться Нибали ни на секунду. Красавец.

    Нибали основную задачу сделал 23 секунды преимущества над Рогличом. Завтра  и после можно отдохнуть на этапе разве что завра в конце попробовать атаку что б еще 10-15 сек привести Рогле. 30-40 сек запаса надо иметь перед разделкой. А на 20 этапе проатакует Карапаса перед 40 километровым спуском, думаю до 20-30 секунд сможет сократить отставание в общем зачете.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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