Элиа Вивиани сошёл с Джиро д’Италия-2019 после 11 этапа

Элиа Вивиани покидает Джиро д’Италия-2019 перед горными этапами

Чемпион Италии Элиа Вивиани не выйдет на старт 12 этапа Джиро д’Италия-2019. 30-летний итальянский спринтер команды Deceuninck-Quick Step решил сойти с гонки перед началом первых горных этапов.

После того, как судьи гонки посчитали, что Элиа Вивиани на 3-м этапе во время спринта нарушил линейность и помешал другим гонщикам, его лишили победы и оштрафовали на 50 очков. В результате итальянский гонщик потерял шансы бороться за цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. На следующих спринтерских этапах Элиа Вивиани финишировал вторым, а на 11-м этапе занял 4-е место.

Для Элиа Вивиани выступление на Джиро д’Италия-2019 должно было стать особенным – он стартовал на домашнем Гран-туре в майке чемпиона Италии и надеялся финишировать в своём родном городе Вероне на 21-м этапе.

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Элиа Вивиани: «Моя Джиро закончилась сегодня. Я не в лучшей форме, потерял необходимую мне уверенность в своих силах. Еду домой, скоро начну готовиться ко второй части сезона. Нет смысла продолжать надеяться и искать то, что никогда не придёт.

Я был счастлив приветствовать зрителей на старте этапов, но гонка явно пошла не так. Я не могу довольствоваться тремя вторыми местами, а мою победу не признали таковой. И я, и команда были нацелены на большее.

Последние десять дней я слышал много разговоров. Но дело не в моей форме, а в голове. Я не проводил «свой» спринт, а вместо этого дёргался направо и налево, садясь на колёса других… В моём развозящем поезде мне не хватало Мёркёва. Мы с моими товарищами по команде смотрели друг на друга, а потом теряли друг друга, поэтому ни один из спринтов не закончили так, как хотелось бы. Обычно я не так действую в спринтах, это выступление ударило по моей уверенности в себе. Мне необходимо переключиться, чтобы начать всё заново, вернуться к победам.

Я много раз получал удары, но всегда поднимался. Крупные победы придут рано или поздно. Это просто не моя Джиро д’Италия».