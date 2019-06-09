Эстебан Чавес о 19-м этапе Джиро д'Италия-2019: «Я не сдавался и атаковал»

Эстебан Чавес выигрывает третий в карьере этап Джиро д’Италия

Эстебан Чавес - стал первым колумбийским гонщиком, который выиграл три этапа Джиро д’Италия в трёх разных выпусках. Впервые Чавес взял победу на 14-м этапе Джиро д’Италия в 2016 году, в прошлом году выиграл 6-й этап с финишем на Этне.

На этот раз 29-летний колумбийский гонщик команды Mitchelton-Scott стал победителем 19-го этапа с финишем в подъём 2-й категории, на котором в одиночку несколько раз атаковал из отрыва и уехал от попутчиков за 2,7 км до финиша.

Для австралийской команды Mitchelton-Scott, прежде называвшейся Orica-GreenEdge, это 14-я победа на этапе Джиро за 8 сезонов существования команды.

Победа на 19-м этапе Джиро д’Италия-2019 имеет важное значение для Эстебана Чавеса, так как он одержал её после того, как был вынужден пропустить половину прошлого сезона из-за мононуклеоза.

Эстебан Чавес: «Не могу поверить и подобрать слова. Мы все так много работали. Об этом знают моя семья. Команда, друзья. Я не сдавался, и подъём сегодня это показал. Я атаковал много раз до тех пор, пока не сбросил всех.

С тех пор, как я финишировал вторым в общем зачёте на Джиро д’Италия в 2016 году, мне пришлось преодолеть не только физические проблемы, но и многое другое. Самое важное – я никогда не сдавался. Сегодня испытал облегчение. Весь последний подъём подвёл итог моих трудных лет. Я атаковал и верил в себя».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Мы приехали сюда бороться за генеральную классификацию, но ситуация изменилась, нам пришлось создавать новый план. И мы не покидаем Джиро д’Италия, не одержав минимум одну победу на этапе.

Мы были близко при четырёх вторых местах. Но сегодняшняя мы выиграли по двум фронтам. Во-первых, это победа для Эстебана, вернувшегося через год после болезни. Но также эта победа для команды, которая верила и ждала его возвращения. Прошли долгие 12 месяцев. Он пока не в лучшей форме своей жизни, но достаточно силён, чтобы выиграть этап сегодня.

У нас есть Лукас Хэмильтон, Эстебан или Микель Ниеве для отъезда в отрывы. Если бы они не смогли отобраться, мы бы контролировали гонку до тех пор, пока это бы не получилось.

Но так как отрыв уехал очень быстро, других горняков мирового уровня в нём не оказалось. Обычно, чем тяжелее гонка, тем труднее уехать в отрыв. А на этот раз уехали очень легко, что сыграло в нашу пользу.

Больше всего мы опасались, что Эстебан может остаться изолированным после многочисленных атак. Но он был лучшим горняком в отрыве, хотя это и ничего не гарантировало, но всё же для начала было плюсом. Наша гонка ещё не закончена, завтра день, на котором решится Джиро».