3- место на Джиро д’Италия - первый подиум Приможа Роглича на Гран-туре

Примож Роглич – бронзовый призёр Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич впервые в карьере поднялся на подиум Гран-тура. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma финишировал 3-м на Джиро д’Италия-2019, уступив победителю гонки Ричарду Карапасу (Movistar) 2 минуты 30 секунд. Благодаря показанному результату в разделке на 21-м этапе в финальный день трёхнедельного Гран-тура Примож Роглич сумел вернуть себе третье место, обойдя своего ближайшего соперника Микеля Ланду (Movistar).

Примож Роглич также сделал дубль на Джиро д’Италия-2019, выиграв два этапа – две индивидуальные гонки на время.

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Примож Роглич: «Счастлив финишировать на подиуме. Я приехал сюда за победой, но после всех физических проблем и трудностей, которые испытал за последние несколько дней, горжусь, что смог достичь этого результата. После 14 этапа в горах я очень мучился от проблем с желудком, устал на 20-м этапе и не думал, что смогу хорошо проехать финальную разделку.

Я отдал себя на 110%. Финишировать здесь, на Арене, получив такую огромную поддержку словенских болельщиков, для меня приравнивается к победе. Я хочу поблагодарить всю команду за поддержку в эти недели. Этот результат не был бы возможен без нашей команды.

После битвы всегда можешь стать умнее, думать, что сделал бы по-другому и что можно улучшить. Но я суперсчастлив и горд этой Джиро д’Италия».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Этот подиум означает, что мы растём как команда. Мы хотим достичь большего, двигаясь шаг за шагом, продолжая развиваться. Третье место – это хорошо, но оно также показывает, что мы ещё не достигли вершины. Как пример, мы слишком маленькая команда. После потери Гесинка перед Джиро, а потом и Де Плюса, наши молодые и талантливые гонщики должны были выполнять их задачу. Понятно, что им ещё не хватает опыта. Но я очень горжусь командой. Мы достигли этого результата вместе».