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3- место на Джиро д’Италия - первый подиум Приможа Роглича на Гран-туре

Примож Роглич – бронзовый призёр Джиро д’Италия-2019

 

 

  Примож Роглич впервые в карьере поднялся на подиум Гран-тура.  29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma финишировал 3-м на Джиро д’Италия-2019, уступив победителю гонки Ричарду Карапасу (Movistar) 2 минуты 30 секунд.  Благодаря показанному результату в разделке на 21-м этапе в финальный день трёхнедельного Гран-тура Примож Роглич сумел вернуть себе третье место, обойдя своего ближайшего соперника Микеля Ланду (Movistar).

 Примож Роглич также сделал дубль на Джиро д’Италия-2019, выиграв два этапа – две индивидуальные гонки на время.

 

 

3- место на Джиро д’Италия - первый подиум Приможа Роглича на Гран-туре

 

3- место на Джиро д’Италия - первый подиум Приможа Роглича на Гран-туре

 Photo © Jumbo-Visma Team

 

  Примож Роглич: «Счастлив финишировать на подиуме. Я приехал сюда за победой, но после всех физических проблем и трудностей, которые испытал за последние несколько дней, горжусь, что смог достичь этого результата. После 14 этапа в горах я очень мучился от проблем с желудком, устал на 20-м этапе и не думал, что смогу хорошо проехать финальную разделку.

 

  Я отдал себя на 110%. Финишировать здесь, на Арене, получив такую огромную поддержку словенских болельщиков, для меня приравнивается к победе. Я хочу поблагодарить всю команду за поддержку в эти недели. Этот результат не был бы возможен без нашей команды.

 

После битвы всегда можешь стать умнее, думать, что сделал бы по-другому и что можно  улучшить. Но я суперсчастлив и горд этой Джиро д’Италия».

 

 Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Этот подиум означает, что мы растём как команда. Мы хотим достичь большего, двигаясь шаг за шагом, продолжая развиваться. Третье место – это хорошо, но оно также показывает, что мы ещё не достигли вершины. Как пример, мы слишком маленькая команда. После потери Гесинка перед Джиро, а потом и Де Плюса, наши молодые и талантливые гонщики должны были выполнять их задачу. Понятно, что им ещё не хватает опыта. Но я очень горжусь командой. Мы достигли этого результата вместе».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 20:38 | Регистрация: 8.07.2017

    Вот непонятно.

    П. Роглич - отличный раздельщик, вице-чемпион мира в этом виде.

     

    При этом заметно легче чем Т. Дюмулин, К. Фрум - но в горах на Джиро не мог удерживаться вместе с лидерами.

    Почему?

     

    То ли неправильно П. Роглича подготовили спортдиректора Jumbo-Visma к этой Джиро (как и всю команду)?

    То ли ещё что.

    Вот загадка!

     

     

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

  2. tim147

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 7.09.2014

    Я очень симпатизирую Рогличу, и не только потому, что родились мы в один день - правда с разницей в 45 лет! Его позднее  восхождение к вершинам мирового велоспорта напоминает мне путь, пройденный Кэделом Эвансом. Кстати, оба они весьма схожи по своим росто-весовым характеристикам. Эванс сразу проявил себя сильным раздельщиком, а "горному делу" ему пришлось учиться у двух маэстро - Альдо Сасси и Андреа Морелли, без чьих советов он никогда не добился бы больших успехов, включая победу на ТдФ. При этом учтем, что весомые победы пришли к нему в зрелом возрасте. Считаю, что Роглич более одарен, чем Эванс, и в горах едет очень сильно (вспомните его выступления на туре Басков и Тдф в 2017 г, тур Басков и Тдф в 2018 , да и на Джиро-2019 он в одиночку достойно отдерживался в горах). Конечно, записным горняком ранга Пантани, Симони или Контадор ему не стать, однако в горах он уже держится получше Уиггинса. Тем не менее, ему нужно еще поработать над горной составляющей, постараться не потерять разделочные данные, а также потребовать от команды более действенной поддержки в горах. В этом случае в ближайшие 2-3 года он обязательно возьмет какой-либо гранд-тур!

  3. Имя: Андрей

    AndreyEst

    Вчера, 21:30 | Регистрация: 13.03.2019

    Думаю ему элементарно не хватило сил,на второй неделе форма пошла на спад.И,вообщем-то,мало ещё опыта..Компетентность спортдиров я обсуждать не могу,но команды как таковой на ГТ у них нет.Гесинк и Де Плюс,думаю,погоды бы не сделали.

    Роглич ещё не созрел для победы на Гранд Туре,и,возможно,его удел недельки и отдельные этапы.

     

     

     

     

     

  4. Имя: Илмарс

    salomon

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 11.07.2012

    Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: " ... я очень горжусь командой. Мы достигли этого результата вместе ". ЧУШЬ !!! Роглич достиг этого результата в одиночку ! Вопреки слабой команде !

  5. yamaha373

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 26.07.2018

    Очень рада за Приможа Роглича! 

  6. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 15.04.2018

    Большой ошибкой было не дать ему Беннета.

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Комментарии

  • Arciv
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    Arciv-Фото
    Большой ошибкой было не дать ему Беннета.
  • ironharley
    Джулио Чикконе – победитель кл ... (2)
    ironharley-Фото
    Люто плюсую. Наблюдаю за ним со времен его бардиани. Мне не понравилось, когда он ушел в трек - я не считаю их сильной командой для роста, но видимо я ошибался. Джу - малацца!
  • Александра
    Ричард Карапас – победитель Д ... (15)
    Александра-Фото

    Мда, кто бы мог предсказать такой результат три недели назад?

    Карапуаз, конечно, молодец, тут не поспоришь. И дальше удачи парню.

  • yamaha373
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    yamaha373-Фото

    Очень рада за Приможа Роглича! 

  • Shega
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    Shega-Фото
    Пожалуйста, дайте хоть одно высказывание итальянской прессы, или гонщиков, подтверждающее Ваш тезис. Это я без подковырок, искренне интересуюсь. То, что тут на сайте писалось - это известно. Но слова Нибали общеизвестны. В Италии тоже. Их отклик?
  • salomon
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    salomon-Фото
    Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: " ... я очень горжусь командой. Мы достигли этого результата вместе ". ЧУШЬ !!! Роглич достиг этого результата в одиночку ! Вопреки слабой команде !
  • AndreyEst
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    AndreyEst-Фото

    Мне кажется Нибали уже вернулся на землю,взял себя в руки.

    Однако его поезд уже ушёл.И в пелотоне он тоже потерял лицо.

    Там всё на виду.

    По моему скромному мнению Трек получил хорошие козыри для торговли.

  • AndreyEst
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    AndreyEst-Фото

    Думаю ему элементарно не хватило сил,на второй неделе форма пошла на спад.И,вообщем-то,мало ещё опыта..Компетентность спортдиров я обсуждать не могу,но команды как таковой на ГТ у них нет.Гесинк и Де Плюс,думаю,погоды бы не сделали.

    Роглич ещё не созрел для победы на Гранд Туре,и,возможно,его удел недельки и отдельные этапы.

     

     

     

     

     

  • YuraHist
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    YuraHist-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    как гонщик - на своём уровне
    как человек - потерял лицо
    так и запомнится эта джира
    поздравляю
    100% плюс
  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    как гонщик - на своём уровне

    как человек - потерял лицо

    так и запомнится эта джира

    поздравляю

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