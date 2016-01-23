Ричард Карапас – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2019

Ричард Карапас побеждает на горном 14-м этапе и надевает розовую майку лидера Джиро д’Италия-2019

25-летний эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас (Richard Carapaz) одержал вторую в этом выпуске Джиро д’Италия победу на этапе, выиграв 14-й горный этап с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём 3-й категории и общим набором высоты 3800 м.

При восхождении к вершине первого подъёма 2-й категории пелотон порвался на группы и начались первые атаки. Микель Ланда (Astana), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) ускорились, но Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Ян Поланц (UAE Team Emirates), Ричард Карапас (Movistar) и Павел Сиваков (INEOS) не дали соперникам уехать. В итоге пелотон собрался, а вперёд уехали Андрей Амадор (Movistar), Маттео Каттанео и Фаусто Маснада (Androni-Sidermec), Лукас Хэмильтон и Крис Юл-Йенсен (Mitchelton-Scott), Хью Карти (EF Education First), к которым переложились лидер горной классификации Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) и Иван Соса (INEOS).

Отрыв отпустили на полторы минуты, а команда Приможа Роглича Jumbo-Visma возглавила пелотон. На втором подъёме дня из пелотона атаковали Тони Галлопан и Юбер Дюпон (AG2R), а также Йон Исагирре (Astana) и Дамиано Карузо (Bahrain-Merida). Но отрыву не удалось набрать более полутора минут преимущества.

Когда начался один из сложнейших подъёмов дня – подъем 1 категории Колле Сан Карло (Colle San Carlo, 920 – 1951 м, протяжённость 10,5 км, перепад 1031 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 15%), в группе генеральщиков начались атаки. В итоге уехали Винченцо Нибали, Примож Роглич, Микель Ланда, Ричард Карапас и Мигель Лопес (Astana).

Тем временем от отрыва дня впереди за 31 км до финиша остались лишь Джулио Чикконе, Маттео Каттанео и Иван Соса. Позже Иван Соса выпал из отрыва и спустился к Павлу Сивакову, выпавшему из группы генеральщиков.

Дамиано Карузо вернулся к своему капитану Винченцо Нибали и возглавил группу, в которой осталось около 12 гонщиков.

За 29 км до финиша Винченцо Нибали атаковал, с ним поехали Роглич, Ланда, Карапас и Лопес, которых вскоре добрали Дамиано Карузо, выпавший во время ускорения своего капитана и Рафал Майка (Bora-hansgrohe). Эта группа догнала Джулио Чикконе, после чего за 27,5 км до финиша Ричард Карапас (Movistar) атаковал и уехал от своих соперников в одиночку.

За 22 км в запасе у эквадорского гонщика было 29 секунд, а на финише Ричард Карапас опередил ближайшего соперника на полторы минуты, взяв вторую в этом выпуске Джиро победу на этапе.

Победа на этапе и бонификация в 10 секунд принесла Ричарду Карапасу (Movistar) розовую майку лидера.

После спуска с Колле Сан Карло группу Нибали, Роглича, Ланды, Лопеса добрали Павел Сиваков, Джо Домбровски ( EF Education First) и Саймон Йейтс. Они сразу же атаковали, но затем в одиночку удалось уехать Саймону Йейтсу, который финишировал вторым. Винченцо Нибали финишировал третьим, атаковав на финальных метрах дистанции.

Ричард Карапас: «Мы использовали стратегию, запланированную на этот этап командой. Я и Микель Ланда находимся в хорошей форме, так что нам надо было поймать правильный момент для атаки. Я сделал всё, как планировалось. Трудно поверить, что сейчас я в розовой майке. Это сбывшаяся мечта, ради которой я много работал».