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Ричард Карапас – победитель 14 этапа Джиро д’Италия-2019

Ричард Карапас побеждает на горном 14-м этапе и надевает розовую майку лидера Джиро д’Италия-2019

 

 

  25-летний эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас (Richard Carapaz) одержал вторую в этом выпуске Джиро д’Италия победу на этапе, выиграв 14-й горный этап с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём 3-й категории и общим набором высоты 3800 м.

 

  При восхождении к вершине первого подъёма 2-й категории пелотон порвался на группы и начались первые атаки. Микель Ланда (Astana), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) ускорились, но Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Ян Поланц (UAE Team Emirates), Ричард Карапас (Movistar) и Павел Сиваков (INEOS) не дали соперникам уехать. В итоге пелотон собрался, а вперёд уехали Андрей Амадор (Movistar), Маттео Каттанео и Фаусто Маснада (Androni-Sidermec), Лукас Хэмильтон и Крис Юл-Йенсен (Mitchelton-Scott), Хью Карти (EF Education First), к которым переложились лидер горной классификации Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) и Иван Соса (INEOS).

 

  Отрыв отпустили на полторы минуты, а команда Приможа Роглича Jumbo-Visma возглавила пелотон. На втором подъёме дня из пелотона атаковали Тони Галлопан и Юбер Дюпон (AG2R), а также Йон Исагирре (Astana) и Дамиано Карузо (Bahrain-Merida). Но отрыву не удалось набрать более полутора минут преимущества.

 

 Когда начался один из сложнейших подъёмов дня – подъем  1 категории Колле Сан Карло (Colle San Carlo, 920 – 1951 м, протяжённость 10,5 км, перепад 1031 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 15%), в группе генеральщиков начались атаки. В итоге уехали Винченцо Нибали, Примож Роглич, Микель Ланда, Ричард Карапас и Мигель Лопес (Astana).

 

Тем временем от отрыва дня впереди за 31 км до финиша остались лишь Джулио Чикконе, Маттео Каттанео и Иван Соса. Позже Иван Соса выпал из отрыва и спустился к Павлу Сивакову, выпавшему из группы генеральщиков.

 

Дамиано Карузо вернулся к своему капитану Винченцо Нибали и возглавил группу, в которой осталось около 12 гонщиков.

 

За 29 км до финиша Винченцо Нибали атаковал, с ним поехали Роглич, Ланда, Карапас и Лопес, которых вскоре добрали Дамиано Карузо, выпавший во время ускорения своего капитана и Рафал Майка (Bora-hansgrohe). Эта группа догнала Джулио Чикконе, после чего за 27,5 км до финиша Ричард Карапас (Movistar) атаковал и уехал от своих соперников в одиночку.

 

  За 22 км в запасе у эквадорского гонщика было 29 секунд, а на финише Ричард Карапас опередил ближайшего соперника на полторы минуты, взяв вторую в этом выпуске Джиро победу на этапе.

 

  Победа на этапе и бонификация в 10 секунд  принесла Ричарду Карапасу (Movistar) розовую майку лидера.

 

 

  После спуска с Колле Сан Карло группу Нибали, Роглича, Ланды, Лопеса добрали Павел Сиваков, Джо Домбровски ( EF Education First) и Саймон Йейтс. Они сразу же атаковали, но затем в одиночку удалось уехать Саймону Йейтсу, который финишировал вторым. Винченцо Нибали финишировал третьим, атаковав на финальных метрах дистанции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ричард Карапас: «Мы использовали стратегию, запланированную на этот этап командой. Я и Микель Ланда находимся в хорошей форме, так что нам надо было поймать правильный момент для атаки. Я сделал всё, как планировалось. Трудно поверить, что сейчас я в розовой майке. Это сбывшаяся мечта, ради которой я много работал».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: svan

    svan

    Вчера, 20:08 | Регистрация: 9.07.2016

    Интересно, когда Астана сменит название на Нур-Султан? acute

    1. Имя: Sherhan

      Sheridan

      Вчера, 21:04 | Регистрация: 7.08.2017

      Смену названия города кое-как СТЕРПИМ, но вот название команды точно должно заставить многих протестовать.

  2. Rokka

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: svan
    Интересно, когда Астана сменит название на Нур-Султан? acute
    Обещали что ни одна спортивная команда не сменит названия (футбол, баскетбол, бокс). И надеюсь что и велокоманды это коснётся

    1. Имя: svan

      svan

      Вчера, 22:16 | Регистрация: 9.07.2016

      Вообще-то названия велокоманд меняются как перчатки, к тому же спонсор Астаны государство, поэтому, вероятно, скоро должно поменять название.

    2. Имя: Борис

      Оригинальный ник

      Вчера, 22:34 | Регистрация: 8.05.2019

      Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

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Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сохранил белую м ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото
    Золотые слова.
  • AndreyEst
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%
    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

    Очень бы этого хотелось.Нибали должен уже на деле показать,кто есть кто,а Рогличу тоже пора что-то сделать перед днем отдыха.

    Тем более Гавия,к сожалению,отпала.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Cyrill-Фото

    Про Нибса - нельзя ничего говорить до конца предпоследнего этапа, акула - она и есть акула, одной капельки крови хватит ... И если даже словенец капнет на самой последней горе - минуту-полторы Нибс ему привезёт ...

    Про Зака - истина в мелочах...кофточку на подъёмах надо хоть чуточку прикрывать, чтобы в любой момент закрыть на полную (утеплиться) ... кто вчера кроме Зака ехал на высоту 2200 "нараспашку"???... по-моему только Лопес...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%

    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

  • астана супер
    Дубль и розовая майка Ричарда ... (1)
    астана супер-Фото
    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    А этот состав за идею ездит?) За флаг)
    Братьев как-то подписали. Че уж прибедняться.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Три гонки Race Horizon Park пр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцв
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    Нет абсолютно ничего опасного. Джиро его на 99%.
    Как правильно сказал Курдюков маршрут строили под Нибали, а забыли про Роглича, которому подходит еще больше.
    Но атаковать будет т.к. иначе такие как Нибали будут говорить, что чемпион не настоящий!
    Будет атака на третьей неделе на хорошем (эпических там нет) этапе.
  • Оригинальный ник
    Ричард Карапас – победитель 14 ... (5)
    Оригинальный ник-Фото
    Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

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