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Джиро д'Италия-2019. Синяя майка. Претенденты

Джиро д'Италия-2019. Синяя майка. Претенденты

 

 

 

 

  Судьба синей майки лучшего в горной классификации зависит от системы распределения горных очков и того, как поведут гонку генеральщики. В прошлом году обладателем «малья адзурра» стал победитель Джиро д’Италия-2018 Крис Фрум. Но у горняков, не претендующих на общий зачёт, всегда есть шанс на победу в этой классификации. Так, в 2017 году лучшим горным гонщиком Джиро стал Микель Ланда, занявший в генеральной классификации 17-е место, а в 2016 в майку лучшего горного гонщика Джиро д’Италия облачился Микель Ниеве. 

 

 

В этом году организаторы изменили ситему начисления очков, сделав "дороже" первые места на горных вершинах. На Джиро д'Италия-2019 будет 39 категорийных вершин:


Одна вершина Cima Coppi;
Восемь гор первой категории;
Двенадцать подъемов второй категории;
Восемь гор третьей категории;
Десять горных финишей четвертой категории.

 


Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя 2 вершины первой категории (Манген (Passo Manghen) и финиш на Кроче д'Ауне - Монте Авена (Croce d'Aune - Monte Avena)). Максимально на этом этапе можно выиграть 134 очка.

Вторым по значимости будет 14-й этап, на котором можно заработать максимум 125 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Верронье (Verrogne) и Колле Сан Карло (Colle San Carlo).

Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:


Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
гора 1-ой категории – 40; 20, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
гора 2-ой категории – 18; 9, 6, 4, 2, 1;
гора 3-ей категории – 9; 4, 2, 1;
гора 4-ой категории – 3; 2, 1.

  В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.

 

  В числе претендентов генеральщики, а также Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Микель Ниеве (Mitchelton-Scott), Иван Соса (Ineos), Хью Карти (EF Education First) и многие другие.

 
 
   Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

 

 

24 года.
На Джиро д'Италия-2018 занял 2-е место в классификации лучшего горного гонщика.

 

 

Микель Ланда (Movistar)

 

29 лет,

Победитель горной классификации Джиро д’Италия-2017, призёр горной классификации 2015 года.

 

 
  Микель Ниеве (Mitchelton-Scott)

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO

 

34 года.

Победитель классификации лучшего горного гонщика Джиро д’Италия-2016, в прошлом году занял в этой классификации 4-е место.

 

Томас Де Гендт (Lotto Soudal)

 

 

32 года.

Победитель горной классификации Вуэльты Испании-2018. Призёр Джиро д’Италия-2012 года.

 

Иван Соса (Ineos)

 

21 год. Дебют на Джиро д’Италия

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур горная классификация превью горная майка Джиро д'Италия-2019 Мировой Тур UCI

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Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Гонщик
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Rokka
    Цитата: Гонщик
    Цитата: velodoctor
    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 
    Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .
    У вас понятие "сдулся" подразумевает падение физических показателей? А моральную составляющую, психическое здоровье вы учитываете? Негоже так рубить с плеча
    Когда физика падает , там уже не до морали и психическое здоровье страдает , это естественно .

  • error
    Составы команд на Джиро д'Ита ... (50)
    error-Фото

    Ну этой аве лет 8 уже))

    Я ее вставил когда Питер Вининг (а на фотке его майка) победил на этапе Джиро 2011. Всю жизнь болел за Рабо.

  • error
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    error-Фото

    Не подходил Катюше Кит ментально. Ясно было с самого начала. Он из породы мега-звезд, а в Кате расцветали только работяги. Вспомнили Пурито, вспомним Кристофа - оба СТАЛИ звездами в Кате, а не пришли туда ими. Кит же пришел готовой звездой, не туда куда нужно.

    Мне жаль только то, что Кит уходит из гонок (может на время?). То что уходит из Кати не жаль - и Катюша не для него и он не для Катюши изначально. 

  • Rokka
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Rokka-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: velodoctor
    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 
    Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .
    У вас понятие "сдулся" подразумевает падение физических показателей? А моральную составляющую, психическое здоровье вы учитываете? Негоже так рубить с плеча
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (25)
    Sezar-Фото

    Отличный маршрут, мне нравится,  ну разве первую неделю не помешал не помешал бы 1 горный финиш типа Планш. Замечательные горы горы в меру длинные в меру крутые. Досадно, что главный аниматор сломался.

  • Sezar
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (2)
    Sezar-Фото

    Да я скорее в перспективы Нокса поверю, чем в шансы Юнгельса.

  • Серафим
    Патрик Лефевр: «Марсель Киттел ... (3)
    Серафим-Фото

     Что значит: не проявлял себя? В Джайнте 14 год - 6 побед на Туре  и Джиро, не считая мелких брызг. В 15 году притормозил по разным причинам ( в т.ч. болел ), тут же, Лефевр начал подкатывать к Марселю шары. 

      Если весь такой лучший, то зачем менять шило на мыло? Большая разница в бюджете? Или у Лефевра все строго по двухлетнему плану - 2 года Киттель, 2 года Гавирия, 2 года Вивиани, кто следующий? А, чуть не забыл Кэва до Киттеля.

     

  • Гонщик
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 
    Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .

  • Mikael
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Mikael-Фото
    С чего таки выводы?
  • Mikael
    Патрик Лефевр: «Марсель Киттел ... (3)
    Mikael-Фото
    Да отвалите вы от Кати) Астане он привет передает, как величайшей команде современности)
    Пускай парень разберется со своими проблемами или поймет, что у него их нет)))

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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