- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:49
Джиро д'Италия-2019. Синяя майка. Претенденты
Судьба синей майки лучшего в горной классификации зависит от системы распределения горных очков и того, как поведут гонку генеральщики. В прошлом году обладателем «малья адзурра» стал победитель Джиро д’Италия-2018 Крис Фрум. Но у горняков, не претендующих на общий зачёт, всегда есть шанс на победу в этой классификации. Так, в 2017 году лучшим горным гонщиком Джиро стал Микель Ланда, занявший в генеральной классификации 17-е место, а в 2016 в майку лучшего горного гонщика Джиро д’Италия облачился Микель Ниеве.
В этом году организаторы изменили ситему начисления очков, сделав "дороже" первые места на горных вершинах. На Джиро д'Италия-2019 будет 39 категорийных вершин:
Одна вершина Cima Coppi;
Восемь гор первой категории;
Двенадцать подъемов второй категории;
Восемь гор третьей категории;
Десять горных финишей четвертой категории.
Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя 2 вершины первой категории (Манген (Passo Manghen) и финиш на Кроче д'Ауне - Монте Авена (Croce d'Aune - Monte Avena)). Максимально на этом этапе можно выиграть 134 очка.
Вторым по значимости будет 14-й этап, на котором можно заработать максимум 125 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Верронье (Verrogne) и Колле Сан Карло (Colle San Carlo).
Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:
Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
гора 1-ой категории – 40; 20, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
гора 2-ой категории – 18; 9, 6, 4, 2, 1;
гора 3-ей категории – 9; 4, 2, 1;
гора 4-ой категории – 3; 2, 1.
В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.
В числе претендентов генеральщики, а также Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Микель Ниеве (Mitchelton-Scott), Иван Соса (Ineos), Хью Карти (EF Education First) и многие другие.
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)
24 года.
На Джиро д'Италия-2018 занял 2-е место в классификации лучшего горного гонщика.
Микель Ланда (Movistar)
29 лет,
Победитель горной классификации Джиро д’Италия-2017, призёр горной классификации 2015 года.
Микель Ниеве (Mitchelton-Scott)
PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO
34 года.
Победитель классификации лучшего горного гонщика Джиро д’Италия-2016, в прошлом году занял в этой классификации 4-е место.
Томас Де Гендт (Lotto Soudal)
32 года.
Победитель горной классификации Вуэльты Испании-2018. Призёр Джиро д’Италия-2012 года.
Иван Соса (Ineos)
21 год. Дебют на Джиро д’Италия
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