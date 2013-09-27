- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 11:42
Мигель Анхель Лопес – капитан команды Astana на Джиро д’Италия-2019
Казахстанская команда Astana объявила состав на Джиро д’Италия-2019. 25-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес в прошлом году стал призёром итальянского Гран-тура и в этом году поборется за подиум и более высокий результат.
30-летний испанский гонщик Йон Исагирре, который в прошлом году финишировал 9-м на Вуэльте Испании, и 29-летний испанский гонщик Пельо Бильбао, занявший на Джиро прошлого года 6-е место, будут одним из главных помощников Лопеса в борьбе за генеральную классификацию. Также Мигелю Анхелю Лопесу будут помогать 32-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро, 34-летний итальянский гонщик Дарио Катальдо, 28-летний чешский гонщик Ян Хирт, 27-летний итальянский гонщик Давиде Вилелла и 32-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц.
Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2019:
Miguel Angel Lopez (Колумбия),
Ion Izagirre (Испания),
Pello Bilbao (Испания),
Manuele Boaro (Италия),
Dario Cataldo (Италия),
Jan Hirt (Чехия),
Davide Villella (Италия),
Andrey Zeits (Казахстан)
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