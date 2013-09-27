Состав команды Astana на Джиро д’Италия-2019:

И почему вас так тянет реформировать велоспорт? Причем, вы проводите параллели с НХЛ. Ну не будет никогда велоспорт таким популярным, как футбол или хоккей. Ну это ведь просто невозможно! И деньги такие в велоспорте тоже крутиться не будут. И знаете, я не думаю, что это плохо. Я уже пытался привлечь своих родных и друзей к просмотру велоспорта — никому не интересно даже на самых захватывающих гонках, и никакая реформа этого не изменит. Ну и по поводу НХЛ. Кульминацией этого шоу является матч звезд. Я один раз пробовал это посмотреть, не представляю, кому это может понравиться, это ведь только шоу, от спорта там ничего не осталось. Не дай бог что-то подобное увидеть в велоспорте. Велоспорт ПРЕКРАСЕН своим консерватизмом, то что тут годами ничего не меняется, я именно за это и полюбил этот спорт. И любая реформа в пользу зрелищности лучше его точно не сделает, скорее наоборот. Так, как сейчас, так было всегда, и с чего вы взяли, что это неправильно и надо это радикально менять? Мой вам совет, попробуйте полюбить велоспорт таким, какой он есть.