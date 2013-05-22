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Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2019

Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2019.  11 мая на старт в Болонье выйдут: 29-летний российский гонщик Ильнур Закарин, который будет бороться за генеральную классификацию, 29-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин, 23-летний бельгийский гонщик Йенте Бирманс, 28-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 33-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн, 29-летний российский гонщик Вячеслав Кузнецов, 35-летний испанский гонщик Даниэль Наварро и 23-летний российский гонщик Дмитрий Страхов.

 

 

 

 

  Для Ильнура Закарина это будет четвёртый старт на итальянском Гран-туре в карьере, его лучшим результатом стало 5-е место в общем зачёте в 2017 году. 

  С начала этого сезона Ильнур Закарин принял участие в четырёх недельных гонках, финишировал 10-м на Париж-Ницца и занял 8-е место в генеральной классификации на Туре Романдии-2019.

 

  Самый опытный по  количество пройденных Гран-туров – Даниэле Наварро, для которого это будет 18-й старт в карьере на трёхнедельной гонке. 14 из 17 Гран-туров, в которых принял участие, Даниэль Наварро проехал до конца.  Самый опытный по количеству участий в Джиро д’Италия – Энрико Баттальин, для которого этот старт на Джиро будет восьмым в карьере. Дмитрий Страхов и Йенте Бирманс впервые в карьере поедут Гран-тур.

 

Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2019:

 

Ilnur Zakarin (Россия),

Enrico Battaglin (Италия),

Reto Hollenstein (Швейцария),

Marco Haller (Австрия),

Viacheslav Kuznetsov (Россия),

Daniel Navarro (Испания),

Jenthe Biermans (Бельгия),

Dmitrii Strakhov (Россия).   

 

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Теги к статье: Katusha-Alpecin Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Ильнур Закарин

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 8.07.2017

    Цвета формы команды Katusha-Alpecin производят наилучшие впечатления!

     

    Состав команды весьма боевой, и внушает оптимизм.

    Ждём побед на этой Джиро.

    Жаль, здесь нет самой мощной ракеты Мирового тура - М. Киттеля.

     

    Обязуюсь - за каждую победу Katusha на Джиро -  покупаю шампунь Alpecin.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 22.05.2013

    Приятно что Фабро и  Красс горняки без грандтуров 2ой год, а Страхову в первый же год дали проехать Джиро. Состав разноплановый максимально, у Ильнура 1 человек, видимо больших задач решать не планируют. 

  3. AleDe

    Сегодня, 18:29 | Регистрация: 27.06.2018

    Внимание!


    Фэнтези Джиро-2019 здесь:

    www.velogames.com/italy/2019/leaguescores.php


    Код для присоединения: 81296719

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • AleDe
    Предварительные составы команд ... (46)
    AleDe-Фото

    Внимание!


    Фэнтези Джиро-2019 здесь:

    https://www.velogames.com/italy/2019/leaguescores.php?league=81296719


    Код для присоединения: 81296719

  • AleDe
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    AleDe-Фото

    Внимание!


    Фэнтези Джиро-2019 здесь:

    www.velogames.com/italy/2019/leaguescores.php


    Код для присоединения: 81296719

  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    velodoctor-Фото

    Приятно что Фабро и  Красс горняки без грандтуров 2ой год, а Страхову в первый же год дали проехать Джиро. Состав разноплановый максимально, у Ильнура 1 человек, видимо больших задач решать не планируют. 

  • Yuriy 17
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Цвета формы команды Katusha-Alpecin производят наилучшие впечатления!

     

    Состав команды весьма боевой, и внушает оптимизм.

    Ждём побед на этой Джиро.

    Жаль, здесь нет самой мощной ракеты Мирового тура - М. Киттеля.

     

    Обязуюсь - за каждую победу Katusha на Джиро -  покупаю шампунь Alpecin.

  • Бакеша
    Состав команды Astana на Джиро ... (9)
    Бакеша-Фото
    Удачи ребятам! Состав отличный, но и соперники в этом году огого!
  • Адриен
    Состав команды Astana на Джиро ... (9)
    Адриен-Фото

    Все правильно вы написали. Именно колумбийцы, испанцы, датчане "кормят" своими победами Астану. И получается вполне взаимовыгодный ОБМЕН.

  • Адриен
    Состав команды Astana на Джиро ... (9)
    Адриен-Фото
    В Sky, простите - в INEOS - только один британец. В QUICK-STEP один бельгиец, в DIMENSION DATA только один "южноафриканец",в ISRAEL CYCLING один израильтянин... Про BAHRAIN вообще умолчу... Спорт стал ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ. Это нормально. Когда болельщики радуются победе своей команды - не важно какой национальности и гражданства ее члены. КОМАНДА - вот главное.
  • velodoctor
    Состав команды INEOS на Джиро ... (4)
    velodoctor-Фото

    Соса слишком молод, но как горняку в этом составе ему, мне кажется, равных нет. Но зачем убивать себя борясь в ГК, когда с такими данными можно пробовать выиграть этап. Соса или Тео возможно возьмут этап. Павел надеюсь покажет на разделке любопытное время. Согласитесь за молодыми наблюдать интересно. 

  • дрокер
    Состав команды INEOS на Джиро ... (4)
    дрокер-Фото

    Павлу удачи и хорошей ноги! Все решится на третьей неделе, до этого главное не потерять время.

  • ktilp-12
    Состав команды Bahrain-Merida ... (5)
    ktilp-12-Фото

    Посмотрим, опыт( Нибали,Дюмолен,Ланда)  или молодость (Роглич, Ийетс, Лопес), а может появится тот, кого не ждали. Скоро увидим.  

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