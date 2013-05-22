Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2019

Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Джиро д’Италия-2019. 11 мая на старт в Болонье выйдут: 29-летний российский гонщик Ильнур Закарин, который будет бороться за генеральную классификацию, 29-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин, 23-летний бельгийский гонщик Йенте Бирманс, 28-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 33-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн, 29-летний российский гонщик Вячеслав Кузнецов, 35-летний испанский гонщик Даниэль Наварро и 23-летний российский гонщик Дмитрий Страхов.

Для Ильнура Закарина это будет четвёртый старт на итальянском Гран-туре в карьере, его лучшим результатом стало 5-е место в общем зачёте в 2017 году.

С начала этого сезона Ильнур Закарин принял участие в четырёх недельных гонках, финишировал 10-м на Париж-Ницца и занял 8-е место в генеральной классификации на Туре Романдии-2019.

Самый опытный по количество пройденных Гран-туров – Даниэле Наварро, для которого это будет 18-й старт в карьере на трёхнедельной гонке. 14 из 17 Гран-туров, в которых принял участие, Даниэль Наварро проехал до конца. Самый опытный по количеству участий в Джиро д’Италия – Энрико Баттальин, для которого этот старт на Джиро будет восьмым в карьере. Дмитрий Страхов и Йенте Бирманс впервые в карьере поедут Гран-тур.

Состав команды Katusha-Alpecin на Джиро д’Италия-2019:

Ilnur Zakarin (Россия),

Enrico Battaglin (Италия),

Reto Hollenstein (Швейцария),

Marco Haller (Австрия),

Viacheslav Kuznetsov (Россия),

Daniel Navarro (Испания),

Jenthe Biermans (Бельгия),

Dmitrii Strakhov (Россия).