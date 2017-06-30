Ричард Карапас, Примож Роглич, Винченцо Нибали, Мигель Лопес о 17-м этапе Джиро д’Италия-2019

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Ричард Карапас отпраздновал день рождения в розовой майке на 17-м этапе Джиро д’Италия-2019
В день своего 26-летия на 17-м этапе Джиро д’Италия-2019 эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас сделал себе подарок в виде 7 отыгранных у ближайших соперников секунд. Карапас стал шестым в истории Джиро д’Италия гонщиком, который в день рождения был обладателем розовой майки лидера после Джордано Коттура (Giordano Cottur) 23 мая в 1948 и 1949 годах, Роберто Висентини (Roberto Visentini) в 2 июня в 1986 году, Евгения Берзина 3 июня в 1994 году, Паоло Савольделли 7 мая в 2006 году и Свейна Тафта 9 мая в 2014 году.
Атака Микеля Ланды (Movistar) за 3 км до финиша позволила ему отыграть у ближайших соперников по генеральной классификации 19 секунд. Теперь испанского гонщика от третьего места, которое сейчас занимает Примож Роглич (Jumbo-Visma), отделяет 45 секунд. После 17 этапа Примож Роглич впервые признался в интервью журналистам, что испытывает боль в груди после падения на 15-м этапе.
Ричард Карапас: «Я увидел, что атаковал Мигель Лопес, и тут же сел ему на колесо, чтобы воспользоваться ситуацией. Мы набрали небольшое преимущество. Эти 7 секунд помогут мне на финальной разделке в Вероне. Сейчас я лидирую со значительным преимуществом, но если смогу его увеличить, будет ещё комфортнее. И было бы отлично, если бы два гонщика из Movistar – Микель Ланда и я – поднялись на финальный подиум.
Сегодня для нас обоих был хороший день. Учитывая, сколько сил потратили вчера, какую плохую погоду каждый вытерпел, и не только мы, думаю, наши организмы отреагировали отлично. Мы смогли выиграть ещё немного секунд у своих соперников».
Примож Роглич: «Я всё ещё чувствую боль, особенно в области груди, но мне становится лучше. Могу смотреть на это с оптимизмом. Скажем так, всё понемногу влияет. Конечно, это не помогает, но всем трудно. Самое главное для меня, что я остаюсь целым и невредимым. Конечно, я буду бороться до конца, так что смотреть будет интересно».
Винченцо Нибали: «Я ожидал атаку, но сегодня у меня был не слишком хороший день. Всё в порядке. Мы хорошо проехали сегодня этап».
Доменико Поццовиво: «После вчерашнего дня этап был сложный. Мы ожидали, что возможен плохой день для кого-то из лидеров, к сожалению, это случилось с Нибали. Невозможно быть на пике формы все три недели. Лучше, что это случилось сегодня. Наша защита хорошо продумана. Такие гонщики как Нибали не будут страдать от психологического удара. Он преодолел множество трудностей и всегда знает, как отвечать на них. Весь день он отлично педалировал, может быть, ему немного не хватило в финале».
Мигель Лопес: «Мы планировали атаковать, но на таком этапе, как сегодня, гораздо проще что-то запланировать или даже совершить рывок, чем остаться потом впереди и удержать преимущество. Наша команда проделала отличную работу, а в финале Ян Хирт был очень силен. Возможно, мы вышли вперед раньше, чем нужно было. Однако, я все же предпринял атаку позже, и мне удалось отъехать вместе с Карапасом. Это была хорошая попытка, но после вчерашнего труднейшего этапа, добиться большего сегодня было невозможно. Я надеюсь, что завтра у нас будет шанс немного восстановиться перед заключительными двумя тяжелыми днями в горах».
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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rude_rider
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
ну наконецто спринтерский этап
а то думал пропала джира
теперь насладюсь ровным и монотонным движением пелотона
не то что нудные горки лицезреть
это так приятно смотреть часа 5ть на застывший экран и в конце пройтись по списку а кто же выиграл
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Astanaforever
Тур Норвегии-2019. Этап 2 (2)
Цитата: AzaKonta
Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team - У него проблемы с визой? Не так часто выступает
Нет просто видимо приобрели его по сходной цене, почти даром, так сказать прицепом к колумбийцам.))) Ваще самый"мертвый" в команде какой-то он .
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Astanaforever
Ричард Карапас, Примож Роглич, ... (1)
Все команды ополчились против Роглича и мне его стало жалко. А всё потому, что он вёл тактику от обороны , расчетом и совершенно не делал никаких атак . Думал доедет в хвостах таким образом до победы в Вероне. А нет. Теперь и до подиума под большим вопросом. Только смелых и отчаянных уважают болельщики.
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salomon
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Цитата: Адриен
Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот !
Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!!
Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего!
Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны!
Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо !
У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф)
По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды !
Он - ОДИН против всех !
И этим всё сказано !!!
А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -
у Нибали нет шансов...
В горах Акула от Карапаса не уедет, а в горах - слабее Роглича, и много не отыграет.
Цитата: salomon
Цитата: Адриен
Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
Читаю эти бесподобные письменные экзерсисы, и держусь за живот !Вы чё - забыли сэра Бредли Уиггинса, который по сравнению с Рогличём в горах полный нуль !!!Только, у Уиггинса был Фрум, и вёз этого сэра не просто на колесе, а на привязы с первого километра до последнего!Так что, не надо тут рассказывать басни о том, что помощники не нужны!Как не нужны сильные грегари в горах, отчётливо видно на примере Карапаса и Нибали. У Карапаса есть как минимум Ланда и Амадор , у Нибали - Поццовиво и Карузо !У Роглича нет никого( включая и бездарный командный стафф)По моему, Роглич проиграет не из-за того, что он слабее в горах, а из-за того, что у Роглича нет команды !Он - ОДИН против всех !И этим всё сказано !!!
А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.
Цитата: SportSpirit
Выскажусь не про гонщиков)
С.Курдюков - выдающийся комментатор, но сегодня с биатлоном и биатлонистами он, имхо, перебрал)
Вопрос на засыпку :
Почему Курдюков - единственный комментатор, кого не скучно слушать ?
[quote=salomon][quote=Адриен]Скучно - и есть скучно. Да, едет без командной поддержки. Так ведь это не оправдание. И у Контадора - после его ухода из Астаны, и у Дюмулена особой командной поддержки НЕБЫЛО. А они в горах не выглядели скучно, что-то ПЫТАЛИСЬ продемонстрировать - и демонстрировали. Я ведь не о победах в горах. Я о том, что ничего особенного Роглич в горах не показывает. В разделках - это фантастика, но оказывается для окончательной победы этого может и не хватить - судя по его горной подготовке. Нет того "чемпионского" рвения, ПОРЫВА в горах... Может ещё и продемонстрирует, но пока ... А про Нибали можно сказать известным изречением - "Не стреляйте в пианиста - он играет КАК может, старается изо всех сил"... Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
[/quote]
А что касаемо дуэли Карапаса и Нибали -у Нибали нет шансов...В горах Акула от Карапаса не уедет, а в разделке - слабее Роглича, и много не отыграет.
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VeloVelo
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
И тогда бы все в конец упахались.
И был совсем тухлый Джиро на финише.
Ширее надо мыслить;)
ЗЫ: Но, согласен с тем, что вот такой реверс -
был бы отличным этапом в принципе на Джиро
(Но, только не завтра, дайте уже поспать гонцам, в конце концов)
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SSS
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Адриен,
Цитата: Адриен
Про Роглича так не скажешь - потенциала полно, а вот исполнение...Поэтому в него и "стреляют"...
Какого там потенциала полно? Вы видели когда-нибудь, чтобы он рвал в горах? Едет, как может, мощно и равномерно. Была бы сильная команда при нем, горный поезд, потери были бы меньше. Но остроатакующим горняком, аля Контадор, он никогда не станет. И насчет Контадора. В Тинькове у него была нормальная команда помощников в том числе и в горах. А в треке он ничего и не показал.
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