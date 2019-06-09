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Эстебан Чавес – победитель 19 этапа Джиро д’Италия-2019

Эстебан Чавес побеждает на 19-м этапе, Ричард Карапас сохраняет розовую майку лидера Джиро д’Италия-2019

 

 

  Эстебан Чавес (Esteban Chaves) одержал победу на 19-м этапе Джиро д’Италия-2019. 29-летний колумбийский гонщик команды Mitchelton-Scott отобрался в многочисленный отрыв дня, который начал распадаться на финальном подъёме этапа Сан-Мартино-ди-Кастроцца (San Martino di Castrozza), которому была присвоена 2-я категория.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Эстебан Чавес несколько раз закрывал атаки соперников, а также сам несколько раз предпринимал попытки уехать от попутчиков по отрыву. Ему это удалось за 2,7 км до финиша. Чавес создал просвет и за 2 км до финиша опережал ближайшего преследователя на 10 секунд, которые он удержал до конца этапа. 24-летний итальянский гонщик Андреа Вендраме (Andrea Vendrame /Androni Giocattoli – Sidermec), у которого во время финальной части подъёма возникли проблемы с цепью велосипеда, финишировал вторым. 28-летний португальский гонщик Амаро Антунеш (Amaro Antunes /ССС Team) замкнул на этапе тройку лучших.

 

  За спиной отрыва пелотон, отпустивший беглецов более чем на 7 минут, вёл свою гонку. На финальном подъёме команду Movistar в голове группы сменила команда Astana. Когда впереди пелотона Чавес приближался к финишу, из пелотона  атаковал Мигель Лопес.

 

  На атаку Мигеля Лопеса ответил Микель Ланда (Movistar), но колумбийский гонщик команды Astana всё же уехал от соперников и привёз группе розовой майки на финише 44 секунды. Примож Роглич (Jumbo-Visma) атаковал на финальном километре, но соперники его не отпустили. Роглич, Ричард Карапас и Микель Ланда (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Хью Карти (EF Education First) финишировали с одним временем.

 

Ричард Карапас (Movistar) сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

 

  Эстебан Чавес: «Это чистое счастье. Такое облегчение снова стать победителем, что сняло тяжёлый груз с моих плеч. Это показывает, что я могу побеждать. Последний подъём не был очень крутым, поэтому мне пришлось атаковать несколько раз. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня, когда у меня было тяжёлое время».

 

 

Результаты 19 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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