- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:00
Боб Юнгельс и Элиа Вивиани – капитаны команды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2019
Победитель очковой классификации Джиро д’Италия-2018, 30-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани и двукратный победитель классификации лучшего молодого гонщика, 26-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс разделят капитанские полномочия и возглавят команду Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2019.
Им будут помогать 32-летний итальянский гонщик Эрос Капекки, 22-летний датский гонщик Микель Фрёлих Оноре, 23-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 34-летний итальянский гонщик Фабио Сабатини, 25-летний французский гонщик Флориан Сенешаль и 30-летний бельгийский гонщик Питер Серри.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen/ Getty Images
Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы едем на гонку с двумя лидерами. Элиа Вивиани мы поддержим сильным и опытным спринтерским поездом. Элиа будет снова бороться за победу на этапах домашнего Гран-тура, на этот раз в майке чемпиона Италии.
Боб ставит перед собой целью генеральную классификацию, учитывая, что на Джиро будет три этапа с индивидуальной гонкой на время. И в маршруте есть много этапов, которые будут важны для борьбы за общий зачёт.. Наш план – идти гонку постепенно, день за днём».
Состав команды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2019:
Elia Viviani, (Италия)
Eros Capecchi, (Италия)
Bob Jungels, (Люксембург)
Mikkel Honore, (Дания)
James Knox, (Великобритания)
Fabio Sabatini, (Италия)
Florian Senechal, (Франция)
Pieter Serry, (Бельгия)
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