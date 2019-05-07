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Состав команды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2019

Боб Юнгельс и Элиа Вивиани – капитаны команды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Победитель очковой классификации Джиро д’Италия-2018, 30-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани и двукратный победитель классификации лучшего молодого гонщика, 26-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс разделят капитанские полномочия и возглавят команду Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2019.

 

  Им будут помогать 32-летний итальянский гонщик Эрос Капекки, 22-летний датский гонщик Микель Фрёлих Оноре, 23-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 34-летний итальянский гонщик Фабио Сабатини, 25-летний французский гонщик Флориан Сенешаль и 30-летний бельгийский гонщик Питер Серри.

 

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen/ Getty Images

 

   Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы едем на гонку с двумя лидерами. Элиа Вивиани мы поддержим сильным и опытным спринтерским поездом. Элиа будет снова бороться за победу на этапах домашнего Гран-тура, на этот раз в майке чемпиона Италии.

 

  Боб ставит перед собой целью генеральную классификацию, учитывая, что на Джиро будет три этапа с индивидуальной гонкой на время. И в маршруте есть много этапов, которые будут важны для борьбы за общий зачёт.. Наш план – идти гонку постепенно, день за днём».

 

 

Состав команды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2019:

 

Elia Viviani, (Италия)

Eros Capecchi, (Италия)

Bob Jungels, (Люксембург)

Mikkel Honore, (Дания)

James Knox, (Великобритания)

Fabio Sabatini, (Италия)

Florian Senechal, (Франция)

Pieter Serry, (Бельгия)

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Теги к статье: Deceuninck – Quick-Step Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • Бакеша
    Состав команды Astana на Джиро ... (14)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет?
    Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.
    +++++
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4)
    Бакеша-Фото
    Сильный командный состав Астаны. И команда должна довести Лопеса до победы
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4)
    velodoctor-Фото

    При Ланде еще Карапаз будет, дадут ли ему шанс интересно. Состав на редкость слабый в этом году. 

  • velodoctor
    Состав команды Astana на Джиро ... (14)
    velodoctor-Фото

    Хорошо когда состав формируют по спортивному принципу, может от того у Астаны столько и побед в начале сезона. 

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4)
    Arciv-Фото

    Интересная гонка ожидается. Я за Роглича или Дюмолана. Но думаю выйграет Йейтс

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Разделки отлчиные, горы тоже на загляденье, но хотел бы обратить внимание на этап под №7 - такая себе вело-классика с приставкой "мини" (из-за километража), а также на этап под №15 - этакая Ломбардия вот только без стенки Мура Сормано (хотя главная дорога будет)

    И там, и сям возможны сюрпризы для генеральщиков, но для кого то они будут со знаком "+", а для кого то с "-"

  • levonardo
    Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4)
    levonardo-Фото
    Да, Юнгельс может сюрприз преподнести, раздельщик он хороший, и профили для него подходящие. А так Роглич кажется мне фаворитом номер один, идеальная подготовка, минимум гоночных дней со стопроцентным результатом.
  • almaty1991
    Состав команды Astana на Джиро ... (14)
    almaty1991-Фото
    Настолько фиолетово, что под каждым постом про Астану выписываешь)
  • Гонщик
    Состав команды Astana на Джиро ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет?
    Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.
    мне как-то что там в Астане , фиолетово , кормите пришлых , раз свои не в состоянии .



    Цитата: Pi-man
    Если команда не берет деньги у государства, то она, по-моему, вполне свободна в выборе гонщиков по таланту. Честно говоря, соревнования среди лучших нравятся мне больше, чем среди стран. Но это, конечно, мое личное мнение. Спортивные соревнования по национальному признаку имеют то неоспоримое преимущество, что позволяют миллионам болельщиков кричать "мы победили!", хотя лично они сидели на диване....
    А где берёт интересно , именно у государства .



    Цитата: Адриен
    Все правильно вы написали. Именно колумбийцы, испанцы, датчане "кормят" своими победами Астану. И получается вполне взаимовыгодный ОБМЕН.
    Это каким образом ? Велоспорт то развивается как раз в Испании , Италии ,Колумбии , на деньги Казахстана .



    Цитата: Адриен
    В Sky, простите - в INEOS - только один британец. В QUICK-STEP один бельгиец, в DIMENSION DATA только один "южноафриканец",в ISRAEL CYCLING один израильтянин... Про BAHRAIN вообще умолчу... Спорт стал ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ. Это нормально. Когда болельщики радуются победе своей команды - не важно какой национальности и гражданства ее члены. КОМАНДА - вот главное.
    Да вы что , один британец оказывается , не считая четырёхкратного и двух победителей Тура . 

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (24)
    Freejazz-Фото
    Профили и преимущество раздельщиков могут заставить истинных рисковых парней предпринимать что-то наподобие прошлогоднего Фрумовского заезда. Тут-то все и определится - они только оглядываться могут или на все деньги жать километров за 40-50.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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