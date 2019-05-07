Состав команды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2019:

Бакеша

Состав команды Astana на Джиро ... (14) Цитата: Astanaforever Цитата: litxaa Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет? Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе. Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе. +++++

Бакеша

Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4) Сильный командный состав Астаны. И команда должна довести Лопеса до победы

velodoctor

Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4) При Ланде еще Карапаз будет, дадут ли ему шанс интересно. Состав на редкость слабый в этом году.

velodoctor

Состав команды Astana на Джиро ... (14) Хорошо когда состав формируют по спортивному принципу, может от того у Астаны столько и побед в начале сезона.

Arciv

Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4) Интересная гонка ожидается. Я за Роглича или Дюмолана. Но думаю выйграет Йейтс

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (24) Разделки отлчиные, горы тоже на загляденье, но хотел бы обратить внимание на этап под №7 - такая себе вело-классика с приставкой "мини" (из-за километража), а также на этап под №15 - этакая Ломбардия вот только без стенки Мура Сормано (хотя главная дорога будет) И там, и сям возможны сюрпризы для генеральщиков, но для кого то они будут со знаком "+", а для кого то с "-"

levonardo

Джиро д'Италия-2019. Розовая ... (4) Да, Юнгельс может сюрприз преподнести, раздельщик он хороший, и профили для него подходящие. А так Роглич кажется мне фаворитом номер один, идеальная подготовка, минимум гоночных дней со стопроцентным результатом.

almaty1991

Состав команды Astana на Джиро ... (14) Настолько фиолетово, что под каждым постом про Астану выписываешь)

Гонщик

Состав команды Astana на Джиро ... (14) Цитата: Astanaforever Цитата: litxaa Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет? Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе. Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.



мне как-то что там в Астане , фиолетово , кормите пришлых , раз свои не в состоянии . Цитата: Pi-man Если команда не берет деньги у государства, то она, по-моему, вполне свободна в выборе гонщиков по таланту. Честно говоря, соревнования среди лучших нравятся мне больше, чем среди стран. Но это, конечно, мое личное мнение. Спортивные соревнования по национальному признаку имеют то неоспоримое преимущество, что позволяют миллионам болельщиков кричать "мы победили!", хотя лично они сидели на диване....

А где берёт интересно , именно у государства .



А где берёт интересно , именно у государства . Цитата: Адриен Все правильно вы написали. Именно колумбийцы, испанцы, датчане "кормят" своими победами Астану. И получается вполне взаимовыгодный ОБМЕН.

Это каким образом ? Велоспорт то развивается как раз в Испании , Италии ,Колумбии , на деньги Казахстана .



Это каким образом ? Велоспорт то развивается как раз в Испании , Италии ,Колумбии , на деньги Казахстана . Цитата: Адриен В Sky, простите - в INEOS - только один британец. В QUICK-STEP один бельгиец, в DIMENSION DATA только один "южноафриканец",в ISRAEL CYCLING один израильтянин... Про BAHRAIN вообще умолчу... Спорт стал ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ. Это нормально. Когда болельщики радуются победе своей команды - не важно какой национальности и гражданства ее члены. КОМАНДА - вот главное. Да вы что , один британец оказывается , не считая четырёхкратного и двух победителей Тура . Да вы что , один британец оказывается , не считая четырёхкратного и двух победителей Тура .

Freejazz

Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (24) Профили и преимущество раздельщиков могут заставить истинных рисковых парней предпринимать что-то наподобие прошлогоднего Фрумовского заезда. Тут-то все и определится - они только оглядываться могут или на все деньги жать километров за 40-50.