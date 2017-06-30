- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 18:16
Том Дюмулин – капитан команды Sunweb на Джиро д’Италия-2019
Команда Sunweb объявила состав на Джиро д’Италия-2019. Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр Джиро д’Италия прошлого года 28-летний нидерландский гонщик Том Дюмулин стартует в качестве капитана команды Sunweb.
В борьбе за подиум итальянского Гран-тура ему будут помогать: 33-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс, 30-летний американский гонщик Чед Хага, 23-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон, , 22-летний австралийский гонщик Джей Хиндли, 23-летний нидерландский гонщик Сэм Оомен, 25-летний бельгийский гонщик Луис Верваке, 23-летний австралийский гонщик Роберт Пауэр.
Марк Рееф, тренер, ответственный за подготовку команды Sunweb к Джиро д'Италия-2019: «В этом году мы стремимся повторить наши успехи предыдущих лет и направляемся в Италию с теми же амбициями и той же целью – бороться за генеральную классификацию. Считаем, что отобрали сильнейших гонщиков для достижения нашей цели, каждый из них будет играть важную роль. Самое главное – помочь Тому занять как можно более высокую позицию в генеральной классификации.
Мы взяли Чеда и Луиса, которые поведут Тома, оберегая его от трудностей в начале этапов. Наши австралийские ребята – для самых трудных дней гонки. Нам важен опыт Яна, а для хаотичных взрывных финалов у нас есть Сэм, который окажет поддержку на ключевых этапах второй и третьей недели.
План подготовки и хороших тренировок выполнен, это означает, что мы подходим к старту в Италии в самой лучшей форме.
Ребята провели несколько блоков тренировок на высоте и добавят гоночных километров в последние дни. Сейчас с нетерпением ждём, когда отправимся в Болонью и начнём сезон Гран-туров на, как надеемся, высокой ноте».
Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2019:
Tom Dumoulin, (Голландия)
Jan Bakelants, (Бельгия)
Chad Haga, (США)
Chris Hamilton, (Австралия)
Jai Hindley, (Австралия)
Sam Oomen, (Голландия)
Robert Power, (Австралия)
Louis Vervaeke, (Бельгия)
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