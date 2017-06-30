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Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2019

Том Дюмулин – капитан команды Sunweb на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Команда Sunweb объявила состав на Джиро д’Италия-2019. Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр Джиро д’Италия прошлого года 28-летний нидерландский гонщик Том Дюмулин стартует в качестве капитана команды Sunweb.

 

  В борьбе за подиум итальянского Гран-тура ему будут помогать: 33-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс, 30-летний американский гонщик Чед Хага, 23-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон,  ,  22-летний австралийский гонщик Джей Хиндли, 23-летний нидерландский гонщик Сэм Оомен, 25-летний бельгийский гонщик Луис Верваке, 23-летний австралийский гонщик Роберт Пауэр.

 

 

  Марк Рееф, тренер, ответственный за подготовку команды Sunweb к Джиро д'Италия-2019: «В этом году мы стремимся повторить наши успехи предыдущих лет и направляемся в Италию с теми же амбициями и той же целью – бороться за генеральную классификацию. Считаем, что отобрали сильнейших гонщиков для достижения нашей цели, каждый из них будет играть важную роль. Самое главное – помочь Тому занять как можно более высокую позицию в генеральной классификации.

 

  Мы взяли Чеда и Луиса, которые поведут Тома, оберегая его от трудностей в начале этапов. Наши австралийские ребята – для самых трудных дней гонки. Нам важен опыт Яна, а для хаотичных взрывных финалов у нас есть Сэм, который окажет поддержку на ключевых этапах второй и третьей недели.

 

  План подготовки и хороших тренировок выполнен, это означает, что мы подходим к старту в Италии в самой лучшей форме.

 

  Ребята провели несколько блоков тренировок на высоте и добавят гоночных километров в последние дни. Сейчас с нетерпением ждём, когда отправимся в Болонью и начнём сезон Гран-туров на, как надеемся, высокой ноте».

 

 

Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2019:

 

Tom Dumoulin, (Голландия)

Jan Bakelants, (Бельгия)

Chad Haga, (США)

Chris Hamilton, (Австралия)

Jai Hindley, (Австралия)

Sam Oomen, (Голландия)

Robert Power, (Австралия)

Louis Vervaeke, (Бельгия)

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Как и в прошлом году Том останется в горах один и будет сам на сам отбиваться от топовых горняков. Нет горного поезда у Санвеба.

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Ближайшие старты

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

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Комментарии

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velostar
    Три разделки ??????????????????? реально????
     
    Победа Роглича.
     
    Димулен второй.
     
    Горняки в топ-10
     
    ну тогда пусть третий будет Сиваков , а колумбйцам облом .

  • Гонщик
    Тур Романдии-2019. Пролог (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Да Роглич на этом прологе всех сделал одной левой... Упал, спокойно подождал техничку, пересел на запасной байк и - второй с разрывом всего в секунду! Так что "конь" Тратник спокойно курит в стороне...
    если бы упал , минимум 30 сек схватил на такой короткой дистации , фантазёр .

  • ДимаЛел
    Предварительные составы команд ... (21)
    ДимаЛел-Фото
    спринтеры сойдут после 11 этапа, и поедут на ТДФ
  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (21)
    старт-шоссе 82-Фото
    Состав спринтеров конечно впечатляет, но мне интересно с кем тогда будет соперничать Груневеген(на мой взгляд сильнейший спринтер на сегодня) на туре? Саган скорее всего будет собирать зеленую майку по кусочкам на промежутках, а единственный кто бы мог посоперничать с Груневегеном это Вивиани, но после Джиро он на тур врятли поедет.
  • Alya
    Василий Кириенко возвращается ... (9)
    Alya-Фото

    Удачи!

  • velodoctor
    Eschborn-Frankfurt-2019. Резул ... (3)
    velodoctor-Фото

    Бенета он уже с Джиро вытеснил,  следущий Саган. 

  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    kwwk-Фото

    Ильнур сегодня активничал, но больше всех удивил Томас: атаковал, закрывал, держался все время впереди, видать начал гонять всерьез. Ну а Роглич хорош, на Джиро будет не тенью главных генералов.

  • Бакеша
    Предварительные составы команд ... (21)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    В Астане кроме Лопеса, однозначно будут Хирт, Бильбао, Йон Изагирре, Катальдо...
    А Йон точно будет? С начало года он в привязке с Фульсангом
  • Бакеша
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    Бакеша-Фото
    Цитата: GTX
    На горках я уже подумал что Роглич не в лучшей форме, в хвостах сидел постоянно. А нет, специально берег ногу под спринт. (Кошта уже не торт, пару лет назад такой спринт легко взял бы). Порадовали Томас, Гюду, Бетанкур очень неплох также. Евроспорт в своем репертуаре. На скучнейшую Эшборн-Франкфурт ставят Курдюкова, а на вполне интересный этап, хоть и в записи - Брейду..., пол часа в голос размышляет колумбиец ли Бетанкур или нет :)
    Действительно, такие захватывающие этапы с Курдюковым еще интереснее было бы смотреть
  • Николай Н.
    Тур Романдии-2019. Этап 1 (5)
    Николай Н.-Фото

    Этап был красивый. Борьба была и не давала скучать. Ильнур выглядит не плохо. Думаю, в горах он себя покажет.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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