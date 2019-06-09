Дамиано Чима – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2019

Дамиано Чима опередил спринтеров на считанные метры на финише 18 этапа Джиро д’Италия-2019

Дамиано Чима (Damiano Cima) одержал победу на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019. 25-летний итальянский гонщик проконтинентальной команды Nippo Vini Fantini Faizanè в пятый раз в этом выпуске Джиро отобрался в отрыв дня, и этот отрыв принёс ему первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

Он уехал вместе с Нико Денцем (Nico Denz /AG2R La Mondiale) и Мирко Маэстри (Mirco Maestri/ Bardiani – CSF). Максимальное преимущество, которое удалось набрать отрыву, составляло 6 минут 20 секунд за 100 км до финиша.

18-й этап - последний из этапов этого выпуска Джиро д’Италия, подходящий для спринтерской развязки. За километр до финиша у отрыва было в запасе лишь 18 секунд, пелотон сумел добрать беглецов лишь на последних метрах дистанции.

Нико Денц (AG2R) дважды пытался уехать от соперников на финальных километрах, Мирко Маэстри также атаковал за несколько сотен метров до финиша, но именно Дамиано Чима сумел удержаться впереди, когда пелотон нагнал его попутчиков по отрыву. На считанные метры Чима опередил чемпиона Германии Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe). Но второе место на этапе Паскалю Акерманну компенсировало возвращённое им лидерство в очковой классификации.

Паскаль Акерманн, уступивший Арно Демару (Groumapa-FDJ) на промежуточном спринте, финишировал вторым, что принесло ему 35 очков в зачёт цикламеновой майки. Благодаря этому Акерманн вернул цикламеновую майку, перехватив её у Арно Демара, финишировавшего 8-м, и теперь опережает французского спринтера в этой классификации на 13 очков.

Ричард Карапас (Movistar) сохранил на плечах розовую майку лидера.

Дамиано Чима стал пятым итальянским гонщиком, выигравшим этап в этом выпуске Джиро д’Италия.

Дамиано Чима: «Не могу поверить. На этой Джиро д’Италия я проехал в отрывах так много километров, думал, что у меня никогда не получится взять победу. Но сегодня это случилось. С ума сойти. Сбылась мечта моей жизни».