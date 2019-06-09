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Дамиано Чима – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2019

Дамиано Чима опередил спринтеров на считанные метры на финише 18 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

  Дамиано Чима (Damiano Cima) одержал победу на 18-м этапе Джиро д’Италия-2019. 25-летний итальянский гонщик проконтинентальной команды Nippo Vini Fantini Faizanè в пятый раз в этом выпуске Джиро отобрался в отрыв дня, и этот отрыв принёс ему первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

 Он уехал вместе с Нико Денцем (Nico Denz /AG2R La Mondiale) и Мирко Маэстри (Mirco Maestri/ Bardiani – CSF). Максимальное преимущество, которое удалось набрать отрыву, составляло 6 минут 20 секунд за 100 км до финиша.

 

   18-й этап  - последний из этапов этого выпуска Джиро д’Италия, подходящий для спринтерской развязки. За километр до финиша у отрыва было в запасе лишь 18 секунд,  пелотон сумел добрать беглецов лишь на последних метрах дистанции.

 

  Нико Денц (AG2R) дважды пытался уехать от соперников на финальных километрах, Мирко Маэстри также атаковал за несколько сотен метров до финиша, но именно Дамиано Чима сумел удержаться впереди, когда пелотон нагнал его попутчиков по отрыву. На считанные метры Чима опередил чемпиона Германии Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe). Но второе место на этапе Паскалю Акерманну компенсировало возвращённое им лидерство в очковой классификации.

 

  Паскаль Акерманн, уступивший Арно Демару (Groumapa-FDJ) на промежуточном спринте, финишировал вторым, что принесло ему 35 очков в зачёт цикламеновой майки. Благодаря этому Акерманн вернул цикламеновую майку, перехватив её у Арно Демара, финишировавшего 8-м, и теперь опережает французского спринтера в этой классификации на 13 очков.

 

Ричард Карапас (Movistar) сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

Дамиано Чима стал пятым итальянским гонщиком, выигравшим этап в этом выпуске Джиро д’Италия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дамиано Чима: «Не могу поверить. На этой Джиро д’Италия я проехал в отрывах так много километров, думал, что у меня никогда не получится взять победу. Но сегодня это случилось. С ума сойти. Сбылась мечта моей жизни».

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Дамиано Чима Damiano Cima Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото
    какие завтра 2 спринта будут?
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Серафим-Фото
    Спасибо, понятно. Секрет Полишинеля был раскрыт.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Последняя гора в 14км и в 10% ? Отрыву точно не дадут на этом этапе разыграть слишком короткий этап и много поставлено на карту. Гора под легких, маленьких горняков, Йейтса и Лопеса. Им терять уже нечего. Особенно Саймону , хоть этап прихватить. А вот послезавтра....там будут разборки по полной.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Эта финишная горка не настолько крутая, чтоб генералы смогли что-то    отыграть.                     А я смотрю все туры с 1999г, не пропускаю ни одного тура.              
                          
              

  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Mikael-Фото

    Многое будет зависеть от того как завтра разыграют 2 спринта. Посмотрим.
    Если Акерман возьмет, то наверное всё.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Николай Н.-Фото

    Вся интрига этапа была в последних 15км. Так хотелось, чтоб отрыв выиграл и всё-таки получилось. Аккерман так хотел выиграть этап, но команда немного просчиталась, и всё же он взял свою майку.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Earl57-Фото
    В Джиро-Экстра спортдиректор Групамы прямо сказал, что они хотели, чтобы доехал отрыв и им не нужно было было спринтовать. А включаться начали только тогда, когда поняли, что отрыв догоняют.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Серафим-Фото
    Не подскажете, о чем речь, ибо у меня пропал сигнал со спутника и я смотрел немецкий канал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Крайний
    Вы слишком уповаете на Курдюкова.
    Интересно, посмотрев репортаж на РАИ, тоже самое бы сказали?
    ++++
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Крайний-Фото
    Вы слишком уповаете на Курдюкова.
    Интересно, посмотрев репортаж на РАИ, тоже самое бы сказали?

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