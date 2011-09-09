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Том Дюмулин: «Я могу крутить педали, но в восстановительном режиме, а не в гонке»

Том Дюмулин о сходе с Джиро д’Италия-2019

 

 

  После падения на 4-м этапе Том Дюмулин попытался стартовать на 5-м этапе Джиро д’Италия-2019, но понял, что не сможет продолжать гонку. Врач команды Sunweb рассказал, что если всё пойдёт хорошо, Том Дюмулин сможет вернуться на велосипед и начать тренировки в течение недели.

 

Том Дюмулин: «Я могу крутить педали, но в восстановительном режиме, а не в гонке»

Photo (c) Sunweb

 

  Том Дюмулин: «Я приехал сюда, чтобы пройти трёхнедельное приключение, хотел доехать гонку до конца. Я не готов возвращаться домой. Утром перед стартом я поработал на тренажёре в моём номере, и всё выглядело хорошо до тех пор, пока не поставил ногу на педаль, боль в колене была очень чувствительной. Я могу сгибать ногу, крутить ногами, так что мог бы сегодня выехать на восстановительную тренировку, с этим нет проблем, но не гонку.

 

  Я стартовал, потому что мне не хотелось приехать домой и через два дня обнаружить, что отёк уменьшился, и что я мог бы продолжать гонку. В этом случае я бы сожалел, что не сделал попытки ехать дальше. Я бы думал, что если бы сегодня выпил болеутоляющие, то, может быть, смог бы ехать дальше. Но теперь, когда спрашиваю себя, знаю ответ.

 

  Для меня это ужасно. К этой Джиро готовился долгие месяцы, полностью посвящая себя работе, и в один момент всё закончилось. Конечно, не так я хотел уезжать с гонки. не знаю, насколько серьёзная у меня травма. Мы только поняли, что ничего не сломано. Возможно, колено будет отёкшим несколько дней, посмотрим. Возможно, это просто сильный ушиб. Но теперь колено сильно распухло. Теперь только отдых».

 

  Врач команды Sunweb Стефан Жаколино (Stephan Jacolino): «К сожалению, у Тома слишком сильная боль в колене, чтобы продолжать гонку. У него повреждение сухожилия четырёхглавой мышцы и окружающих её мягких тканей. Мы надеялись, что боль уменьшится с течением дня, но, к сожалению, этого не произошло. Посмотрим, понадобится ли ему дополнительное обследование, когда он вернётся домой. Надеемся, что отдых поможет. Он может вернуться на велосипед в течение недели, чтобы проводить лёгкие тренировки».

 

  Марк Рееф, тренер команды Sunweb: «Очень жаль, что Том сегодня сошёл. Джиро д’Италия была главной целью нашего сезона, мы надеялись показать хороший результат в генеральной классификации. Но, конечно, теперь планы меняются полностью. У нас сильная команда. Ребята молодые и талантливые, есть и более опытные, все они способны бороться за этап. Поедем гонку день за днём, будем искать возможности, бороться за победу на этапе».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:12 | Регистрация: 8.07.2017

    Остаётся пожелать Т. Дюмулину полного выздоровления.

     

    Потом подготовки к победам на Вуэльте, и в разделке на чемпионате мира.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Алексей

    am14

    Сегодня, 09:55 | Регистрация: 9.09.2011

    Повреждение сухожилия - очень неприятная штука, сход абсолютно оправдан и необходим. Судя по увиденному, звезда или цепь рассекла колено прямо по центру. Нужно отдыхать, возвращаться и брать Тур. Это реально, доказано Контой в 2014 году.

  3. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 10:19 | Регистрация: 25.06.2016

    Молодец Том, что попробовал, как он сам говорил, чтобы не жалеть о не сделанном.

    Ждем на других грантурах, там и Келдерман подтянется.

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12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото

    Евроспорта конечно же

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Всегда удивлялся на сайт велоспорта. В ходе больших Гранд Туров еще ничего, но в остальное время очень нехотя обновляется и долго там может на первом месте висеть новость типа "Жесть, велогонщику надели на голову колесо" (реальный пример) и при этом могут игнорироваться результаты крупных соревнований.
  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Ну, если посмотреть, скажем, евроспорт - https://www.eurosport.com/cycling/ , то там этим грустным новостям отведено тоже не самое последнее место. Когда идёт большой тур, то их получается меньше в процентном соотношении.
    Но в русской редакции их больше :-(.
  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Полностью согласен с Вами.
  • Shega
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Shega-Фото

    К сожалению, это так. Так бог с ними, со спортивными журналистами. Они такие новости выискивают и любят, но главный популяризатор велоспорта в России тоже ведь  недалеко ушел. Львиная доля репортажей - это описание ужасных падений, которые могли бы быть, если бы гонщик не увидел... не успел... повернул... затормозил... и т.д. В довершении картины "буквально умираешь в седле... безумный взгляд на финише" и не менее красочные картины. Дочь, вынужденно прослушав такой репортаж, резюмировала:"Если бы я всё это услышала в юности, я бы на велосипед точно не села. И ребенка своего в велоспорт не отдам никогда, даже если он хотеть будет." У мамы ещё проще "Опять твои самоубийцы поехали?"
    Вот и берут меня сомнения, что при таких раскладах, да ещё и нищенских гонорарах по сравнению с другими спортсменами, возродится или появится у нас интерес к велоспорту((
    То, что это тяжелейший и рискованный вид спорта, понятно всем, кто его любит. Я с удовольствием слежу за гонкой, когда все едут живые и здоровые. Этап без падений вообще за счастье. За всех упавших и сошедших переживаний хватает и без гипотетических выкладок, честное слово.
    Я вот только не знаю.... В странах, где велоспорт популярен, также только о падениях, ужасах и трагедиях говорят? Или всё-таки как-то иначе его преподносят? Дают какую-то сбалансированную картину?
    Прошу прощения за длинный текст( Наболело((

  • Znak
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    Znak-Фото

    Да уж...Вспомнил оброненную палочку в эстафете 4*100 на Олимпиаде. Пугает, что примеров из областей куда серьезней спортивных баталий еще больше!

  • el kun
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    el kun-Фото
    Но наверно и за них и были падения,поетому взяли и дали всем нейтрализацию,кусочки деревья были на дороге,поетому и случился завал,может ето и правильно
  • SportSpirit
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    SportSpirit-Фото

    Ольга, спасибо за подобный рассказ.

     

    Американцы беспрецедентно циничны по защите интересов своих спотрсменов во всех видах спорта. Чего только стоят истории с Джастином Гэтлином.

     

  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Кстати, завалы, как это не грустно - одна из наиболее зрелищных частей таких туров :-(.
    И зрителей они явно интересуют и привлекают :-(.
    Посмотрите на интерес и кол-во просмотров и новостей про завалы и травмы - они в лидерах, наравне с новостями о победителях :-(.
    Такова природа людей :-(.
    А если кто-то получает реальную травму, да к тому и кто-то из известных - новости попадают даже в общеновостные каналы :-(.
  • Konstantin41
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Konstantin41-Фото
    Ну, по поводу холмистых этапов я частично соглашусь. Правда колхоза среди бигов на этих этапах всё равно не избежать, но хоть отрыв будет иметь возможность бороться за победу. Можно заменить 1-2 совсем плоских этапа на холмистые (холмистость тоже понятие относительное), но не более того. Спринтерская разборка — это отдельный вид искусства в велоспорте, и нельзя их убирать с Гранд туров. А тут человек пишет, что нужно убрать все спринтерские этапы, ну бред ведь, согласитесь. А вообще, я всегда был за то, чтобы на каждом Гранд туре был хотя бы один по-настоящему классический этап, обязательно с брусчаткой. Но на прошлом ТДФ был этап до Рубэ и падений и сходов там было больше, чем на всех спринтерских этапах вместе взятых, поэтому теперь даже не знаю...

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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