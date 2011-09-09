Том Дюмулин: «Я могу крутить педали, но в восстановительном режиме, а не в гонке»

Том Дюмулин о сходе с Джиро д’Италия-2019

После падения на 4-м этапе Том Дюмулин попытался стартовать на 5-м этапе Джиро д’Италия-2019, но понял, что не сможет продолжать гонку. Врач команды Sunweb рассказал, что если всё пойдёт хорошо, Том Дюмулин сможет вернуться на велосипед и начать тренировки в течение недели.

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Том Дюмулин: «Я приехал сюда, чтобы пройти трёхнедельное приключение, хотел доехать гонку до конца. Я не готов возвращаться домой. Утром перед стартом я поработал на тренажёре в моём номере, и всё выглядело хорошо до тех пор, пока не поставил ногу на педаль, боль в колене была очень чувствительной. Я могу сгибать ногу, крутить ногами, так что мог бы сегодня выехать на восстановительную тренировку, с этим нет проблем, но не гонку.

Я стартовал, потому что мне не хотелось приехать домой и через два дня обнаружить, что отёк уменьшился, и что я мог бы продолжать гонку. В этом случае я бы сожалел, что не сделал попытки ехать дальше. Я бы думал, что если бы сегодня выпил болеутоляющие, то, может быть, смог бы ехать дальше. Но теперь, когда спрашиваю себя, знаю ответ.

Для меня это ужасно. К этой Джиро готовился долгие месяцы, полностью посвящая себя работе, и в один момент всё закончилось. Конечно, не так я хотел уезжать с гонки. не знаю, насколько серьёзная у меня травма. Мы только поняли, что ничего не сломано. Возможно, колено будет отёкшим несколько дней, посмотрим. Возможно, это просто сильный ушиб. Но теперь колено сильно распухло. Теперь только отдых».

Врач команды Sunweb Стефан Жаколино (Stephan Jacolino): «К сожалению, у Тома слишком сильная боль в колене, чтобы продолжать гонку. У него повреждение сухожилия четырёхглавой мышцы и окружающих её мягких тканей. Мы надеялись, что боль уменьшится с течением дня, но, к сожалению, этого не произошло. Посмотрим, понадобится ли ему дополнительное обследование, когда он вернётся домой. Надеемся, что отдых поможет. Он может вернуться на велосипед в течение недели, чтобы проводить лёгкие тренировки».

Марк Рееф, тренер команды Sunweb: «Очень жаль, что Том сегодня сошёл. Джиро д’Италия была главной целью нашего сезона, мы надеялись показать хороший результат в генеральной классификации. Но, конечно, теперь планы меняются полностью. У нас сильная команда. Ребята молодые и талантливые, есть и более опытные, все они способны бороться за этап. Поедем гонку день за днём, будем искать возможности, бороться за победу на этапе».