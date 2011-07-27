Павел Сиваков и Тео Геоган Харт возглавят команду Ineos на Джиро д’Италия-2019

Британская команда Ineos объявила состав на Джиро д’Италия-2019. Победитель Джиро прошлого года Крис Фрум не будет защищать титул, а травма не позволила Эгану Берналю дебютировать на итальянском Гран-туре. Поэтому капитанские полномочия на Джиро д’Италия-2019 разделят 24-летний британский гонщик Тео Геоган Харт и 21-летний российский гонщик Павел Сиваков.

Их поддержат шесть товарищей по команде – 22-летний ирландский гонщик Эдди Данбар, 25-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао, 38-летний немецкий гонщик Кристиан Кнес, 22-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс, 29-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио и 21-летний колумбийский гонщик Иван Соса.

Возраст шести из восьми гонщиков состава не превышает 25 лет. Таким образом, состав команды Ineos на Джиро д’Италия-2019 будет самым молодым составом британской команды за все годы выступлений на Гран-турах и одним из самых молодых в пелотоне, моложе лишь состав гонщиков команды Bardian-CSF.

И Павел Сиваков, и Тео Геоган Харт впервые в карьере проехали Гран-тур в прошлом сезоне – дебютировали на Вуэльте Испании. В прошлом месяце на Туре Альп они заняли в генеральной классификации первое и второе места соответственно, Павел Сиваков выиграл один этап, а Тео Геоган Харт также стал победителем двух этапов.

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «За два прошлых сезона мы собирали группу тщательно отобранных молодых гонщиков, которые, как мы верим, станут будущим нашей команды. Несмотря на то, что они пока учатся и развиваются, мы уже видим, что в этом году они уже сделали огромные шаги вперёд. Эган, Павел, Крис Лоулесс выиграли многодневные гонки, а Тео, Иван, Джонатан, Себастьян, Эдди выступают исключительно хорошо.

Поэтому, принимая во внимание их развитие, для выступления на Гран-туре мы собрали самый молодой состав и первый в качестве команды INEOS.

Очень досадно, что Эган получил травму, потому что он впервые должен был стать лидером команды на Гран-туре. Однако, уверен, к июлю он будет в порядке.

Эдди Данбар впервые поедет Гран-тур, он полностью это заслужил, учитывая его недавние выступления.

Мы не собираемся кардинально менять подход к гонке, потому что каждому гонщику хотим дать отличнейшую возможность для развития, обучения, для того, чтобы они набрали как можно больше опыта.

Сальваторе и Кристиан добавлены в состав благодаря их опыту.

Мы ставим перед командой чёткие цели и задачи, самое важное – оживлять гонку, пользоваться шансами и в то же время наслаждаться гонкой. Мы хотим, чтобы молодая команда почувствовала радость и предвкушение приключения, проверила себя.

Мы очень гордимся, что впервые стартуем на Гран-туре как команда INEOS, уверен, этот старт будет началом великолепного путешествия вместе».

Состав команды Ineos на Джиро д’Италия-2019:

Eddie Dunbar, (Ирландия)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Sebastian Henao, (Колумбия)

Christian Knees, (Германия)

Ivan Sosa, (Колумбия)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Россия)