- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 14:50
Павел Сиваков и Тео Геоган Харт возглавят команду Ineos на Джиро д’Италия-2019
Британская команда Ineos объявила состав на Джиро д’Италия-2019. Победитель Джиро прошлого года Крис Фрум не будет защищать титул, а травма не позволила Эгану Берналю дебютировать на итальянском Гран-туре. Поэтому капитанские полномочия на Джиро д’Италия-2019 разделят 24-летний британский гонщик Тео Геоган Харт и 21-летний российский гонщик Павел Сиваков.
Их поддержат шесть товарищей по команде – 22-летний ирландский гонщик Эдди Данбар, 25-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао, 38-летний немецкий гонщик Кристиан Кнес, 22-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс, 29-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио и 21-летний колумбийский гонщик Иван Соса.
Возраст шести из восьми гонщиков состава не превышает 25 лет. Таким образом, состав команды Ineos на Джиро д’Италия-2019 будет самым молодым составом британской команды за все годы выступлений на Гран-турах и одним из самых молодых в пелотоне, моложе лишь состав гонщиков команды Bardian-CSF.
И Павел Сиваков, и Тео Геоган Харт впервые в карьере проехали Гран-тур в прошлом сезоне – дебютировали на Вуэльте Испании. В прошлом месяце на Туре Альп они заняли в генеральной классификации первое и второе места соответственно, Павел Сиваков выиграл один этап, а Тео Геоган Харт также стал победителем двух этапов.
Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «За два прошлых сезона мы собирали группу тщательно отобранных молодых гонщиков, которые, как мы верим, станут будущим нашей команды. Несмотря на то, что они пока учатся и развиваются, мы уже видим, что в этом году они уже сделали огромные шаги вперёд. Эган, Павел, Крис Лоулесс выиграли многодневные гонки, а Тео, Иван, Джонатан, Себастьян, Эдди выступают исключительно хорошо.
Поэтому, принимая во внимание их развитие, для выступления на Гран-туре мы собрали самый молодой состав и первый в качестве команды INEOS.
Очень досадно, что Эган получил травму, потому что он впервые должен был стать лидером команды на Гран-туре. Однако, уверен, к июлю он будет в порядке.
Эдди Данбар впервые поедет Гран-тур, он полностью это заслужил, учитывая его недавние выступления.
Мы не собираемся кардинально менять подход к гонке, потому что каждому гонщику хотим дать отличнейшую возможность для развития, обучения, для того, чтобы они набрали как можно больше опыта.
Сальваторе и Кристиан добавлены в состав благодаря их опыту.
Мы ставим перед командой чёткие цели и задачи, самое важное – оживлять гонку, пользоваться шансами и в то же время наслаждаться гонкой. Мы хотим, чтобы молодая команда почувствовала радость и предвкушение приключения, проверила себя.
Мы очень гордимся, что впервые стартуем на Гран-туре как команда INEOS, уверен, этот старт будет началом великолепного путешествия вместе».
Состав команды Ineos на Джиро д’Италия-2019:
Eddie Dunbar, (Ирландия)
Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)
Sebastian Henao, (Колумбия)
Christian Knees, (Германия)
Ivan Sosa, (Колумбия)
Jhonatan Narvaez, (Эквадор)
Salvatore Puccio, (Италия)
Pavel Sivakov, (Россия)
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