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Состав команды INEOS на Джиро д’Италия-2019

Павел Сиваков и Тео Геоган Харт возглавят команду Ineos на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Британская команда Ineos объявила состав на Джиро д’Италия-2019. Победитель Джиро прошлого года Крис Фрум не будет защищать титул, а травма не позволила Эгану Берналю дебютировать на итальянском Гран-туре. Поэтому капитанские полномочия на Джиро д’Италия-2019 разделят 24-летний британский гонщик Тео Геоган Харт и 21-летний российский гонщик Павел Сиваков.

 

  Их поддержат шесть товарищей по команде – 22-летний ирландский гонщик Эдди Данбар, 25-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао, 38-летний немецкий гонщик Кристиан Кнес, 22-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс, 29-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио и 21-летний колумбийский гонщик Иван Соса.

 

  Возраст шести из восьми гонщиков состава не превышает 25 лет. Таким образом, состав команды Ineos на Джиро д’Италия-2019 будет самым молодым составом британской команды за все годы выступлений на Гран-турах и одним из самых молодых в пелотоне, моложе лишь состав гонщиков команды Bardian-CSF.

 

  И Павел Сиваков, и Тео Геоган Харт впервые в карьере проехали Гран-тур в прошлом сезоне – дебютировали на Вуэльте Испании. В прошлом месяце на Туре Альп они заняли в генеральной классификации первое и второе места соответственно, Павел Сиваков выиграл один этап, а Тео Геоган Харт также стал победителем двух этапов.

 

Состав команды INEOS на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «За два  прошлых сезона мы собирали группу тщательно отобранных молодых гонщиков, которые, как мы верим, станут будущим нашей команды. Несмотря на то, что они пока учатся и развиваются, мы уже видим, что в этом году они уже сделали огромные шаги вперёд. Эган, Павел, Крис Лоулесс выиграли многодневные гонки, а Тео, Иван, Джонатан, Себастьян, Эдди выступают исключительно хорошо.

 

  Поэтому, принимая во внимание их развитие, для выступления на Гран-туре мы собрали самый молодой состав и первый в качестве команды INEOS.

 

  Очень досадно, что Эган получил травму, потому что он впервые должен был стать лидером команды на  Гран-туре. Однако, уверен, к июлю он будет в порядке.

 

  Эдди Данбар впервые поедет Гран-тур, он полностью это заслужил, учитывая его недавние выступления.

 

  Мы не собираемся кардинально менять подход к гонке, потому что каждому гонщику хотим дать отличнейшую возможность для развития, обучения, для того, чтобы они набрали как можно больше опыта.

 

Сальваторе и Кристиан добавлены в состав благодаря их опыту.

 

  Мы ставим перед командой чёткие цели и задачи, самое важное – оживлять гонку, пользоваться шансами и в то же время наслаждаться гонкой. Мы хотим, чтобы молодая команда почувствовала радость и предвкушение приключения, проверила себя.

 

  Мы очень гордимся, что впервые стартуем на Гран-туре как команда INEOS, уверен, этот старт будет началом великолепного путешествия вместе».

 

 

 

Состав команды Ineos на Джиро д’Италия-2019:

 

Eddie Dunbar, (Ирландия)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Sebastian Henao, (Колумбия)

Christian Knees, (Германия)

Ivan Sosa, (Колумбия)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Россия)

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Теги к статье: INEOS Павел Сиваков Тео Геоган Харт Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 15:07 | Регистрация: 20.11.2012

     **самое важное – оживлять гонку**

     

    не самая традиционная роль для Sky (хотя иногда не хило оживляют), так что будем посмотреть. Будет прикольно, если впереди пелотона мы увидим все тот же поезд, хотя тянуть, в общем, некого, просто по-другому уже не умеют.

     

    Паша в хорошей форме, что бы это "капитанство" не означало. Из публикации на сайклингньюс сделовало, что Паша и Харт поедут именно на ГК. Хотя все может смениться по ходу.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:13 | Регистрация: 27.07.2011

    думается мне что Соса теневой лидер скай.

  3. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 16:01 | Регистрация: 4.05.2017

    Павлу удачи и хорошей ноги! Все решится на третьей неделе, до этого главное не потерять время.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 16:14 | Регистрация: 22.05.2013

    Соса слишком молод, но как горняку в этом составе ему, мне кажется, равных нет. Но зачем убивать себя борясь в ГК, когда с такими данными можно пробовать выиграть этап. Соса или Тео возможно возьмут этап. Павел надеюсь покажет на разделке любопытное время. Согласитесь за молодыми наблюдать интересно. 

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Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • AleDe
    Предварительные составы команд ... (46)
    AleDe-Фото

    Внимание!


    Фэнтези Джиро-2019 здесь:

    https://www.velogames.com/italy/2019/leaguescores.php?league=81296719


    Код для присоединения: 81296719

  • AleDe
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    AleDe-Фото

    Внимание!


    Фэнтези Джиро-2019 здесь:

    www.velogames.com/italy/2019/leaguescores.php


    Код для присоединения: 81296719

  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    velodoctor-Фото

    Приятно что Фабро и  Красс горняки без грандтуров 2ой год, а Страхову в первый же год дали проехать Джиро. Состав разноплановый максимально, у Ильнура 1 человек, видимо больших задач решать не планируют. 

  • Yuriy 17
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Цвета формы команды Katusha-Alpecin производят наилучшие впечатления!

     

    Состав команды весьма боевой, и внушает оптимизм.

    Ждём побед на этой Джиро.

    Жаль, здесь нет самой мощной ракеты Мирового тура - М. Киттеля.

     

    Обязуюсь - за каждую победу Katusha на Джиро -  покупаю шампунь Alpecin.

  • Бакеша
    Состав команды Astana на Джиро ... (9)
    Бакеша-Фото
    Удачи ребятам! Состав отличный, но и соперники в этом году огого!
  • Адриен
    Состав команды Astana на Джиро ... (9)
    Адриен-Фото

    Все правильно вы написали. Именно колумбийцы, испанцы, датчане "кормят" своими победами Астану. И получается вполне взаимовыгодный ОБМЕН.

  • Адриен
    Состав команды Astana на Джиро ... (9)
    Адриен-Фото
    В Sky, простите - в INEOS - только один британец. В QUICK-STEP один бельгиец, в DIMENSION DATA только один "южноафриканец",в ISRAEL CYCLING один израильтянин... Про BAHRAIN вообще умолчу... Спорт стал ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ. Это нормально. Когда болельщики радуются победе своей команды - не важно какой национальности и гражданства ее члены. КОМАНДА - вот главное.
  • velodoctor
    Состав команды INEOS на Джиро ... (4)
    velodoctor-Фото

    Соса слишком молод, но как горняку в этом составе ему, мне кажется, равных нет. Но зачем убивать себя борясь в ГК, когда с такими данными можно пробовать выиграть этап. Соса или Тео возможно возьмут этап. Павел надеюсь покажет на разделке любопытное время. Согласитесь за молодыми наблюдать интересно. 

  • дрокер
    Состав команды INEOS на Джиро ... (4)
    дрокер-Фото

    Павлу удачи и хорошей ноги! Все решится на третьей неделе, до этого главное не потерять время.

  • ktilp-12
    Состав команды Bahrain-Merida ... (5)
    ktilp-12-Фото

    Посмотрим, опыт( Нибали,Дюмолен,Ланда)  или молодость (Роглич, Ийетс, Лопес), а может появится тот, кого не ждали. Скоро увидим.  

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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