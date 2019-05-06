Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2019:

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:22
Винченцо Нибали – капитан команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2019
Двукратный победитель Джиро д’Италия, 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали будет бороться за третью победу на итальянском Гран-туре.
В этом ему будут помогать 34-летний итальянский гонщик Валерио Аньоли, 33-летний словенский гонщик Грега Боле, 31-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо, 25-летний итальянский гонщик Андреа Гаросио, 32-летний словенский гонщик Кристиян Корен, 36-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво и 26-летний итальянский гонщик, брат Винченцо Нибали – Антонио.
Команда Bahrain-Merida является одной из самых возрастных команд на старте Джиро д’Италия-2019, средний возраст гонщиков составляет 32 года.
Винченцо Нибали: «Джиро – моя главная цель на первую часть сезона. Вся подготовка была построена так, чтобы подойти в полной готовности к старту итальянского Гран-тура. Чувствую, что готов к этому путешествию. Маршрут очень выматывающий, с множеством гор, даже километраж разделок значительный. И соперников будет много. Но я спокоен и уверен в себе. Дорога решит, кто станет лучшим».
Доменико Поццовиво: «К счастью, последствия падения на Флеш Валлонь оказались менее серьёзными, чем мы сначала подумали. Таким образом, я без проблем продолжил готовиться. Моя задача – помогать Винченцо. В этом году я не нацелен на общий зачёт. Такая роль даёт мне возможность побороться за победу на этапе».
Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Джиро д’Италия-2019 – важная гонка нашего сезона. Мы упорно работали, чтобы подойти к старту Джиро с самым сильным составом. Винченцо чрезвычайно много работал ради этой гонки. Его физическая форма – одна из лучших, которую я наблюдал у него перед Гран-турами за несколько лет. Все остальные гонщики команды тоже в хорошей форме. Мы уверены, что сможем сделать гонку очень интересной для болельщиков и велоспорта в целом».
Альберто Вольпи, спортивный директор: «У нас прекрасная команда, с такими гонщиками как Доменико Поццовиво и Дамиано Карузо, у которых есть опыт выступления на всех типах рельефа. Наш лидер Винченцо Нибали на последних гонках показал, что находится в очень хорошей форме. Я уверен, что он будет среди протагонистов в борьбе за розовую майку».
Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2019:
Vincenzo Nibali, (Италия)
Damiano Caruso, (Италия)
Kristjan Koren, (Словения)
Antonio Nibali, (Италия)
Valerio Agnoli, (Италия)
Andrea Garosio, (Италия)
Grega Bole, (Словения)
Domenico Pozzovivo, (Италия)
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