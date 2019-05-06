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Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2019

Винченцо Нибали – капитан команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Двукратный победитель Джиро д’Италия, 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали будет бороться за третью победу на итальянском Гран-туре.

 

  В этом ему будут помогать 34-летний итальянский гонщик Валерио Аньоли, 33-летний словенский гонщик Грега Боле, 31-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо, 25-летний итальянский гонщик Андреа Гаросио, 32-летний словенский гонщик Кристиян Корен, 36-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво и 26-летний итальянский гонщик, брат Винченцо Нибали – Антонио.

 

Команда Bahrain-Merida является одной из самых возрастных команд на старте Джиро д’Италия-2019, средний возраст гонщиков составляет 32 года.

 

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Винченцо Нибали: «Джиро – моя главная цель на первую часть сезона. Вся подготовка была построена так, чтобы подойти в полной готовности к старту итальянского Гран-тура. Чувствую, что готов к этому путешествию. Маршрут очень выматывающий, с множеством гор, даже километраж разделок значительный. И соперников будет много. Но я спокоен и уверен в себе. Дорога решит, кто станет лучшим».

 

  Доменико Поццовиво: «К счастью, последствия падения на Флеш Валлонь оказались менее серьёзными, чем мы сначала подумали. Таким образом, я без проблем продолжил готовиться. Моя задача – помогать Винченцо. В этом году я не нацелен на общий зачёт. Такая роль даёт мне возможность побороться за победу на этапе».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Джиро д’Италия-2019 – важная гонка нашего сезона. Мы упорно работали, чтобы подойти к старту Джиро с самым сильным составом. Винченцо чрезвычайно много работал ради этой гонки. Его физическая форма – одна из лучших, которую я наблюдал у него перед Гран-турами за несколько лет. Все остальные гонщики команды тоже в хорошей форме. Мы уверены, что сможем сделать гонку очень интересной для болельщиков и велоспорта в целом».

 

  Альберто Вольпи, спортивный директор: «У нас прекрасная команда, с такими гонщиками как Доменико Поццовиво и Дамиано Карузо, у которых есть опыт выступления на всех типах рельефа. Наш лидер Винченцо Нибали на последних гонках показал, что находится в очень хорошей форме. Я уверен, что он будет среди протагонистов в борьбе за розовую майку».

 

 

Состав команды Bahrain-Merida на Джиро д’Италия-2019:

 

 

Vincenzo Nibali, (Италия)

Damiano Caruso, (Италия)

Kristjan Koren, (Словения)

Antonio Nibali, (Италия)

Valerio Agnoli, (Италия)

Andrea Garosio, (Италия)

Grega Bole, (Словения)

Domenico Pozzovivo, (Италия)

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • uran
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (19)
    uran-Фото
    Цитата: Адриен
    А разделки в велоспорте - это как , знаете, шоу в НХЛ - кто сильнее бросит, быстрее пробежит, точнее попадет. Но на результат в чемпионате это НЕ ВЛИЯЕТ, только ЕДИНОБОРСТВО с соперником определяет сильнейшего.Так ДОЛЖНО БЫТЬ и в велоспорте.
    Оказывается Канчеллара, Мартин, Дюмулен, Кири и др. Сильнейшие раздельщитки это шоу-мены, и вообще не настоящие велоспортсмены. Часок на лежаке 400+ ватт выдать, равно что на диване поваляться.
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (43)
    Arciv-Фото
    А Сепп Кусс вообще норм горняк? Это получается он становится главным грегори Роглича,после травмы Гессинка. Состав не очень вообще
  • Гонщик
    Тур Романдии-2019. Этап 5 (36)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Camel
    Почему? Он в 2012-м был явно сильнее Вигинса. Поменять их ролями и задачами и у Фрума могла быть победа, но меняться строго тогда запретили. Причина понятна, конечно.
    Явно сильнее ? Фрум на каждой разделке проигрывал Виго прилично , а на одном горном этапе мог навести , но не факт что этого хватило бы .

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Гонщик
    Пролог шикарный , антираздельщики спокойно по минуте хапнут , а из горных разве что тринадцатый можно назвать полноценным просевочным .
    Какие антираздельщики? Разделка в гору в крутую стену, для горняков и универсалов. А на пяти километрах по равнине и холмам невозможно поймать большие отставания.даже для антираздельщиков таких как Лопес и Ланда.
    Горы всего пару км , которые не дадут горнякам ничего , поэтому разрывы будут приличные , тот же любимый вами Лопес , вполне минуту может отхватить от универсалов типа Димули или Роглича .

  • Серафим
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    Серафим-Фото
    Ну что, несколько этапов ему подходят. Конечно, он не генеральщик на гранд-туры, но может три недели пройти на хорошем уровне и побороться за какую - нибудь майку ( даже пунктовую ) и этапы.

    Кстати, сдается мне, что в штабе INEOS идет полемика, не меньше, чем здесь. Не ожидали такого казуса от Берналя явно перед самым стартом. Теперь репу чешут - как и кем будем заделывать пробоину.
    Это ведь не просто надо гонщика заменить - надо весь план поменять. Не зря до закрытия стартового протокола остается всего ничего, а строчка пустая.
  • VeloVelo
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Анна, Спасибо! goodclapping

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Спасибо огромное))) о,день интересно))))

    Спасибо большое, очень интересно))))
  • ktilp-12
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    ktilp-12-Фото

     Почему бы Квятковского не отправить капитаном, тем более сильнейшие навострили лыжи на Тур.

  • motte
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    motte-Фото

    Анна , а я ждал-:)

    Искренее и низкий поклон 

    hi

     

  • bambuk1970
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (19)
    bambuk1970-Фото

    Ребята-организаторы решили сделать победителем Джиро-2019 Элиа Вивиани. Многодневка для спринтеров!!! Горнякам здесь ловить нечего. Ни одного мало-мальски тяжёлого финиша (с average выше 10% и max 18-20%) нет!!! ((( Все 1 кат. грамотно вшили в середины этапов... А вот посмотрим, как воспримет это Вино? Топим за победу "Астаны"!

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