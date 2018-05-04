Хет-трик Элиа Вивиани на Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани берёт третью победу на этапе Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани выиграл третий в этом выпуске Джиро д’Италия-2018 этап. На 13-м этапе команда Quick Step Floors контролировала гонку, в голове группы работали Реми Каванья и Эрос Капекки. На финальных километрах Зденек Штыбар сел на колесо Вивиани, чтобы никто из соперников не смог воспользоваться слипстримом итальянского спринтера. Затем Элиа Вивиани сел на колесо Саши Модоло (EF Education First) и вышел с него за 200 м до финиша, уверенно опередив вчерашнего победителя этапа Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и Данни Ван Поппеля (LottoNL-Jumbo).

В последний раз итальянский гонщик выигрывал на Джиро д’Италия три этапа в 2008 году, это был Даниэле Беннати.

Саймон Йейтс (Mitchelton - Scott) остался лидером общего зачёта.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Элиа Вивиани: «Это самая лучшая и самая эмоциональная победа из трёх, потому что я нервничал, не знал, как ответят ноги. Кроме того, на меня нахлынули воспоминания, потому что на этом этапе мы ехали по тем же дорогам, которые я узнал, когда начинал карьеру. Поэтому победа сегодня особенная.

У меня были два плохих дня, вчера я был пуст, сильно замёрз, не мог ничего делать. Я не выступал на Гран-турах два с половиной года, возможно, это повлияло.

Но я хочу сохранить цикламеновую майку. Этим утром мы на сто процентов сконцентрировались и настроились бороться за победу. Вели этап как обычный спринтерский. Поэтому мы выставили в голову группы двух наших ребят, чтобы они задавали темп и следили за отрывом. Они также провели великолепную работу в финале, где сделали всё, чтобы вывезти меня на идеальную позицию. У Фабио Сабатини возникли механические проблемы, его роль выполнил Михаэль Мёркёв.

Перед стартом гонки меня спрашивали о целях. Я сказал, что мечтаю взять три победы и выиграть цикламеновую майку. Сейчас три победы на этапе у меня уже есть, я лидирую в очковой классификации, всё идёт по плану.

Моральный настрой на высоте, нога идёт, надеюсь, на следующих этапах это не изменится. Со мной сильная команда, которая поможет мне преодолеть горы. Шесть помощников помогут мне вписаться в лимит времени. Я уверен в своих шансах».

Сэм Беннетт: «Не смог найти правильное колесо, пришлось выходить издалека. Думал, что буду самым быстрым в финале, но просто не получилось».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «Мы уже были в горах на этой Джиро д’Италия, но завтра будет тяжело. Я не знаю подъёма на Дзонколан, ни разу не проводил разведку, видел его только по телевизору. Надеюсь, что нога пойдёт, и тогда постараюсь что-то сделать.

Гонка каждый день была трудной за исключением сегодняшнего этапа, потому что все устали и говорили о Дзонконале. Если завтра кто-то слишком сильно выложится, он может заплатить за усилия в воскресенье, когда будет ещё один тяжёлый этап. Розовая майка накладывает ответственность, но я приехал сюда за победой на Джиро д’Италия, и чувствую себя комфортно, лидируя в гонке».