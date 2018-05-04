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Хет-трик Элиа Вивиани на Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани берёт третью победу на этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

 

  Элиа Вивиани выиграл третий в этом выпуске Джиро д’Италия-2018 этап. На 13-м этапе команда Quick Step Floors контролировала гонку, в голове группы работали Реми Каванья и Эрос Капекки. На финальных километрах Зденек Штыбар сел на колесо Вивиани, чтобы никто из соперников не смог воспользоваться слипстримом итальянского спринтера. Затем Элиа Вивиани сел на колесо Саши Модоло (EF Education First) и вышел с него за 200 м до финиша, уверенно опередив вчерашнего победителя этапа Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и Данни Ван Поппеля (LottoNL-Jumbo).

 

В последний раз итальянский гонщик выигрывал на Джиро д’Италия три этапа в 2008 году, это был Даниэле Беннати.

 

Саймон Йейтс (Mitchelton - Scott) остался лидером общего зачёта.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Элиа Вивиани: «Это самая лучшая и самая эмоциональная победа из трёх, потому что я нервничал, не знал, как ответят ноги. Кроме того, на меня нахлынули воспоминания, потому что на этом этапе мы ехали по тем же дорогам, которые я узнал, когда начинал карьеру. Поэтому победа сегодня особенная.

 

  У меня были два плохих дня, вчера я был пуст, сильно замёрз, не мог ничего делать. Я не выступал на Гран-турах два с половиной года, возможно, это повлияло.

 

  Но я хочу сохранить цикламеновую майку.  Этим утром мы на сто процентов сконцентрировались и настроились бороться за победу. Вели этап как обычный спринтерский.  Поэтому  мы выставили в голову группы двух наших ребят, чтобы они задавали темп и следили за отрывом. Они также провели великолепную работу в финале, где сделали всё, чтобы вывезти меня на идеальную позицию. У Фабио Сабатини возникли механические проблемы, его роль выполнил Михаэль Мёркёв.

 

  Перед стартом гонки меня спрашивали о  целях. Я сказал, что мечтаю взять три победы и выиграть цикламеновую майку. Сейчас три победы на этапе у меня уже есть, я лидирую в очковой классификации, всё идёт по плану.

 

  Моральный настрой на высоте, нога идёт, надеюсь, на следующих этапах это не изменится. Со мной сильная команда, которая поможет мне преодолеть горы. Шесть помощников помогут мне вписаться в лимит времени. Я уверен в своих шансах».

 

  Сэм Беннетт: «Не смог найти правильное колесо, пришлось выходить издалека. Думал, что буду самым быстрым в финале, но просто не получилось».

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Саймон Йейтс: «Мы уже были в горах на этой Джиро д’Италия, но завтра будет тяжело. Я не знаю подъёма на Дзонколан, ни разу не проводил разведку, видел его только по телевизору. Надеюсь, что нога пойдёт, и тогда постараюсь что-то сделать.

 

 Гонка каждый день была трудной за исключением сегодняшнего этапа, потому что все устали и говорили о Дзонконале. Если завтра кто-то слишком сильно выложится, он может заплатить за усилия в воскресенье, когда будет ещё один тяжёлый этап. Розовая майка накладывает ответственность, но я приехал сюда за победой на Джиро д’Италия, и чувствую себя комфортно, лидируя в гонке».

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2018

 

 

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Теги к статье: Элиа Вивиани Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    UCI наказал спортивного директ ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ездец...



    Хорошо, что обошлось...

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Чавес хорошо словил. Похоже, завтра за этапом поедет. 
    И мечтает о маечке.  

    Если не так, то надо сходить и не корчить из себя героя.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (14)
    Адриен-Фото
    Знаете, если это ТАКИЕ проблемы со здоровьем - ЧЕГО МУЧИТЬ СПОРТСМЕНА ?! ЗАЧЕМ ?! СМЫСЛ ?! Надо снимать с гонки, это же ДОБИВАНИЕ, без последствий для здоровья подобные ПЫТКИ под антигистаминными препаратами не проходят. Но Чавес продолжает. Значит - дело не совсем в аллергии,не так все ФАТАЛЬНО - для организма, да и в руководстве и медперсонале команды вряд ли есть ЖИВОДЕРЫ. Вывод - а вот посмотрим, что будет происходить с Чавесом на завтрашнем этапе. Если опять наберет двадцать-тридцать минут - ну тогда это действительно какое-то садо-мазо... А если нет - "аллергическую" версию можно снимать с повестки...
  • Адриен
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (17)
    Адриен-Фото

    Интересно будет посмотреть за Бильбао - как то он поедет в крутых горах ? Пока "на вольных хлебах" показывает себя неплохо, понадежнее Лопеса, может удивить... От Фрума можно всего ожидать, так же как и от Ару - и взлета и крушения, а вот Пино хорош -  могЁт.  Да и Чавес откровенно "отдыхал" на последних этапах, возможно, отпустят... Йейтс если и проиграет, то вряд ли много... А вот для Дюмулена - это ГЛАВНЫЙ, определяющий этап.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ожидаю большущий отрыв, с горняками разной масти впереди, но скорей всего никто не удержится до конца. Дюрон должен просеить многих (не забудем и спусках перед монте Зонколаном) и будет репетицией для фаворитов. Генеральщики же должны атаковать и разыгрывать свою карту на финальной горе. Если не на сверх_тяжелом Зонколане тогда где?

    Цитата: Cyclisme
    Интересный этап предстоит!)))

    La porta dell'inferno - это Зонколан. diablo

    https://www.youtube.com/watch?v=8VtMltwJ8pU

  • sab
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (17)
    sab-Фото
    Ару вообще профи? По ощущениям, он в последнее время выходит покатать Гран фондо
  • Boris
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (17)
    Boris-Фото

    Видео интересные, спасибо.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (14)
    Александра-Фото

    Что бы там ни было, грустно.

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (14)
    Андрон-Фото
    Так не экономятся. В середине группы даже на несколько большей скорости сидеть легче, чем выгребать одному, хоть и медленнее.
    Единственно, когда опасно сидеть в группе - если у тебя проблемы с распределением внимания и ухудшение реакции. Кстати, некоторые препараты от аллергии дают такой эффект.
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (14)
    Arciv-Фото
    Почему хоть один из команды не остался с Чавесом?

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