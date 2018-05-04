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Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Давиде Формоло об 11-м этапе Джиро д’Италия-2018

Вторая победа Саймона Йейтса на этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  Саймон Йейтс сделал дубль на Джиро д’Италия-2018, выиграв 11-й этап и одержав вторую победу, лидируя в общем зачёте. 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott атаковал на финальном подъёме протяжённостью1.8 км, перепадом высот 116 м, средним градиентом 6,4%, максимальным градиентом 16%, за 1400 м до финиша в Озимо.

  Саймон Йейтс удержал просвет, финишировав с преимуществом в 2 секунды над Томом Дюмулином (Sunweb), а тройку лучших замкнул 25-летний итальянский гонщик команды BORA – hansgrohe Давиде Формоло.

 

  Победа Саймона Йейтса стала 25-й в списке побед британских гонщиков на этапах Джиро д’Италия.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Саймон Йейтс: «Я атаковал, чтобы выиграть секунды. Но перед стартом этапа мы не ставили задачу бороться за победу на этапе. Обычно такой финиш берёт один из быстрых ребят типа Тима Велленса и Энрико Батальина, и их команды вели преследование. Но в финале Джек Хейг проделал великолепную работу, вывез меня на позицию, на которой, как меня инструктировали, мне надо было атаковать в подобной ситуации.

 

  О том, кто меня преследует, я точно не знал, но когда услышал по радио, что это Том Дюмулин, то понадеялся, что ему не хватит сил, потому что и я сам шёл на пределе. Возможно, мне надо было ещё немного подождать, а потом атаковать, и тогда получилось бы выиграть больше времени. Но я рад тому, как получилось,  - нога шла, я одержал победу.

 

  Больше опасаюсь разделки, чем Дзонколана. Также надеюсь, что удастся избежать неудач, потому что мы видели, что случилось с Эстебаном Чавесом вчера. Всего один плохой момент – и борьба за гонку окончена».

 

  Том Дюмулин: «Хотя я не был достаточно хорош, чтобы выиграть, всё равно очень доволен. Я постарался сесть за Йейтсом, но не смог закрыть просвет, остался на расстоянии, но винить себя не за что. Думаю, сегодня Йейтс победил морально.

 

   Чувствовал себя отлично, сегодня на этапе показал лучший результат с момента старта в Иерусалиме, и ощущения также лучшие. Предстоящий уик-энд будет очень трудным, сделаю всё возможное, чтобы защитить свою позицию. До Рима ещё далеко.

 

  Разрыв ещё не такой большой  - 47 секунд, это немного. Но если потеряю время на Дзонколане или на следующий день, то потом будет очень тяжело.

Те ребята, которые сейчас идут в топ-10, определённо, ещё не вышли из игры. Многое может случиться и в ближайшие выходные и на следующей неделе

 

  Я с первого дня гонки говорил, что собираюсь бороться за победу. Сейчас чувствую себя лучше, чем во время этапов на Сицилии. Гран-тур – это всегда взлёты и падения, иногда можно хорошо чувствовать себя два дня, а потом следующие два дня быть в ужасном состоянии. Надо просто справляться с этим».

 

 

 Давиде Формоло: «Хотя этап был коротким, лёгким не был. Шли на высокой скорости. Наша команда отлично отработала. В финале многие гонщики пытались атаковать, я смог остаться впереди, когда мы поехали по узким улицам. Мне хотелось закрыть просвет за двумя лидерами, но я финишировал третьим. Это особенный этап, потому что мы проезжали родной город Микеле Скарпони, победа на таком этапе имела бы особое значение».

 

Результаты 11 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    zhekinson-Фото
    честно говоря,думал что Том достанет Йейтса,но...
    вспоминаю все Гран-туры,и на каждом что у Адама,что у Саймона был кризисный день когда они всё теряли в генерале.
    Кстати,вчера на вопрос корра RAI Sport о том что может это лучше для вас что Чавес "капнул",Саймон политкорректно ответил что нет,мол,теперь с тактикой не помудришь и всё такое,но у самого лыба была на лице - вот так вот.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Димулен точно так же )
    И Фрум в своей лучшей форме )

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вообще смотрю что после пролога в классифике рост показали трое Ару, Фрумм, Карапаз. У последнего это вылилось в небольшой спад после победы.Ару тоже пережил трехдневный негатив, но похоже начинает выбираться из него , у Фрума сейчас наступает. В общем все они подойдут к третьей неделе с приростом функциональных возможностей. Моя идея такая если все будет ок то:Ару , Лопес, Поцовиво ,потому что колесник. Плюс двое раздельщиков Демулен и Фрум. Ейтс для меня тёмная лошадка, Помню их по молодым на лавенире , они с братом феерили.

    Но не видел их никогда генеральщиками на три недели
  • Den0595
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (5)
    Den0595-Фото

    Я думаю может вполне попробовать Тони Мартин, помнится его первая гонка за апельсин на вуэльте Валенсии в том году, очень похожая концовка, но тогда он еще не провёл в Катюше много времени и не успел деградировать как это почему то принято в этой команде ( не все к счастью)

  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    Лопез пасет Фрума... а там на 3 неделе видно будет... может переключится на ТомДюма или ИЕйтса
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    скорее всего потеряет на 3 неделе минут 3-5 в горах. а в разделке привезет 2-3. итого дебит с кредитом не сходится.
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    ТомДюм имеет в перспективе один кризис... наступит на торчке... и тут ему даже разделка непоможет... разве что за подиум... а Ейтс как перенесет торчки после 2хнедель... интересно. кажется он слишком выкладывается в первую
  • segun70
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    segun70-Фото
    https://vk.com/videos-122940029

    Будет вскоре, ждите.
  • veloQazaQ
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (43)
    veloQazaQ-Фото
    афтор... фотографии кажется слишком много... рябит. половина будет достаточно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Норвегии-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Аберастури ,если такими темпами пойдёт, может и этапчик выиграет.

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