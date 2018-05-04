Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Давиде Формоло об 11-м этапе Джиро д’Италия-2018

Вторая победа Саймона Йейтса на этапе Джиро д’Италия-2018

Саймон Йейтс сделал дубль на Джиро д’Италия-2018, выиграв 11-й этап и одержав вторую победу, лидируя в общем зачёте. 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott атаковал на финальном подъёме протяжённостью1.8 км, перепадом высот 116 м, средним градиентом 6,4%, максимальным градиентом 16%, за 1400 м до финиша в Озимо.

Саймон Йейтс удержал просвет, финишировав с преимуществом в 2 секунды над Томом Дюмулином (Sunweb), а тройку лучших замкнул 25-летний итальянский гонщик команды BORA – hansgrohe Давиде Формоло.

Победа Саймона Йейтса стала 25-й в списке побед британских гонщиков на этапах Джиро д’Италия.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «Я атаковал, чтобы выиграть секунды. Но перед стартом этапа мы не ставили задачу бороться за победу на этапе. Обычно такой финиш берёт один из быстрых ребят типа Тима Велленса и Энрико Батальина, и их команды вели преследование. Но в финале Джек Хейг проделал великолепную работу, вывез меня на позицию, на которой, как меня инструктировали, мне надо было атаковать в подобной ситуации.

О том, кто меня преследует, я точно не знал, но когда услышал по радио, что это Том Дюмулин, то понадеялся, что ему не хватит сил, потому что и я сам шёл на пределе. Возможно, мне надо было ещё немного подождать, а потом атаковать, и тогда получилось бы выиграть больше времени. Но я рад тому, как получилось, - нога шла, я одержал победу.

Больше опасаюсь разделки, чем Дзонколана. Также надеюсь, что удастся избежать неудач, потому что мы видели, что случилось с Эстебаном Чавесом вчера. Всего один плохой момент – и борьба за гонку окончена».

Том Дюмулин: «Хотя я не был достаточно хорош, чтобы выиграть, всё равно очень доволен. Я постарался сесть за Йейтсом, но не смог закрыть просвет, остался на расстоянии, но винить себя не за что. Думаю, сегодня Йейтс победил морально.

Чувствовал себя отлично, сегодня на этапе показал лучший результат с момента старта в Иерусалиме, и ощущения также лучшие. Предстоящий уик-энд будет очень трудным, сделаю всё возможное, чтобы защитить свою позицию. До Рима ещё далеко.

Разрыв ещё не такой большой - 47 секунд, это немного. Но если потеряю время на Дзонколане или на следующий день, то потом будет очень тяжело.

Те ребята, которые сейчас идут в топ-10, определённо, ещё не вышли из игры. Многое может случиться и в ближайшие выходные и на следующей неделе

Я с первого дня гонки говорил, что собираюсь бороться за победу. Сейчас чувствую себя лучше, чем во время этапов на Сицилии. Гран-тур – это всегда взлёты и падения, иногда можно хорошо чувствовать себя два дня, а потом следующие два дня быть в ужасном состоянии. Надо просто справляться с этим».

Давиде Формоло: «Хотя этап был коротким, лёгким не был. Шли на высокой скорости. Наша команда отлично отработала. В финале многие гонщики пытались атаковать, я смог остаться впереди, когда мы поехали по узким улицам. Мне хотелось закрыть просвет за двумя лидерами, но я финишировал третьим. Это особенный этап, потому что мы проезжали родной город Микеле Скарпони, победа на таком этапе имела бы особое значение».