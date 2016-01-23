Эстебан Чавес и Саймон Йейтс о 6-м этапе Джиро д’Италия-2018

Эстебан Чавес побеждает на 6-м этапе Джиро д’Италия-2018, Саймон Йейтс берёт розовую майку лидера

На 6-м этапе, первом горном финише Джиро д’Италия-2018 австралийская команда Mitchelton-SCOTT одержала историческую победу – Эстебан Чавес и Саймон Йейтс покорили Этну, финишировав 1-м и 2-м соответственно.

28-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес вместе со своим товарищем по команде Джеком Хейгом (Jack Haig) отобрался в многочисленный отрыв дня. На подъёме к вершине Этны Хейг большую часть времени работал в голове отрыва. За 5,5 км до вершины, на самом крутом отрезке подъёма, Чавес атаковал из проредившегося отрыва, добрал уехавшего ранее Джулио Чикконе (Bardiani-CSF), а затем продолжил удаляться от соперников в одиночку. За 1,5 км до финиша у Чавеса было около 25 секунд преимущества.

Тем временем в группе розовой майки также начался просев. Многие претенденты на общий зачёт атаковали, но успешным стал рывок Саймона Йейтса, который атаковал за 1,5 км до финиша. Тибо Пино (Groupama-FDJ) попытался поехать за британским гонщиком, но отстал. Саймон Йейтс на финальном километре подъёма догнал своего товарища по команде Эстебана Чавеса и они вместе доехали до финиша.

Эстебан Чавес первым пересёк финишную черту, взяв вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. А Саймон Йейтс возглавил генеральную классификацию, став четвёртым за историю Джиро британским гонщиком, надевшим розовую майку лидера (после Марка Кэвендиша, Брэдли Уиггинса, Дэвида Миллара). Кроме того, 25-летний Саймон Йейтс стал первым британским гонщиком, ставшим лидером общего зачёта после горного финиша.

В генеральной классификации после 6-го этапа Джиро д’Италия-2018 Саймон Йейтс опережает ближайшего соперника Тома Дюмулина (Sunweb) на 16 секунд. Тройку лучших в общем зачёте замыкает Эстебан Чавес, уступающий своему товарищу по команде 26 секунд. Благодаря победе на этапе с горным финишем на Этне Эстебан Чавес стал обладателем майки лидера горной классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Эстебан Чавес: «Это невероятно, лучший для меня старт Джиро д’Италия. Я понимал, что на очень трудном этапе до Этны мы должны находиться впереди. Мне повезло, что смог отобраться в отрыв одним усилием. Мы уехали вместе с Джеком. Хочу поблагодарить его, он очень долго работал в голове отрыва.

Я очень много работал в Колумбии, готовясь к этой гонке. Без упорного труда и без любви к делу невозможно побеждать на крупных гонках.

В финале я ехал с Саймоном. Когда он догнал меня, то сказал: «Давай, ты выиграл этап!» По крайней мере, я так его понял. А он взял розовую майку. Это же невероятно! И то, что я в майке горного короля, тоже как исполнившаяся мечта. Я вернулся на Джиро д’Италия после года отсутствия, мне была нужна эта победа.

Для нашей команды день получился фантастическим, сейчас у нас есть чему радоваться, но мы не должны терять головы. Впереди на Джиро д’Италия очень много гор».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «Эта тактика, которую сегодня использовали на этапе, не была выстроена утром перед стартом спортивными директорами. День начался с безумного количества атак. Эстебан оказался в большой группе, что помогло мне остаться в пелотоне и сберечь силы. Мне не пришлось ничего делать, я мог спокойно сидеть на колесе. Всё сработало в идеально. Я чувствовал себя отлично, но совсем не знал, получится ли у меня что-то предпринять. Когда оглянулся на группу, увидел, что каждый следит друг за другом. Мне удалось сделать просвет, воспользовался шансом и переложился к Эстебану. Он весь день находился впереди и заслужил победу. Я знал, что возьму розовую майку.

Я очень счастлив. На Джиро д’Италия я приехал, чтобы попробовать выиграть, а также со старта в Израиле бороться за розовую майку. Сегодня, наконец, цель достигнута. Конечно, я хочу выиграть эту Джиро. С самого начала я говорил, что считаю нашу команду сильнейшей, сейчас продолжаю думать так же. У нас не только горняки, но и мощные ребята на равнину. Думаю, мы сможем защищать майку. Конечно, учитывая количество трудных этапов впереди, будет сложно, но я уверен в ребятах, которые будут со мной. Также чувствую уверенность в том, что смогу быть капитаном до Рима. У меня уже есть небольшой опыт защиты майки лидера, надеюсь, он поможет мне на следующих этапах. Постараюсь не потерять майку лидера как на Париж-Ницце. Буду пытаться выиграть гонку».