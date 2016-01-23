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Эстебан Чавес и Саймон Йейтс о 6-м этапе Джиро д’Италия-2018

Эстебан Чавес побеждает на 6-м этапе Джиро д’Италия-2018, Саймон Йейтс берёт розовую майку лидера

 

 

  На 6-м этапе, первом горном финише Джиро д’Италия-2018 австралийская команда Mitchelton-SCOTT одержала историческую победу – Эстебан Чавес и Саймон Йейтс покорили Этну, финишировав 1-м и 2-м соответственно.

 

  28-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес вместе со своим товарищем по команде Джеком Хейгом (Jack Haig) отобрался в многочисленный отрыв дня. На подъёме к вершине Этны Хейг большую часть времени работал в голове отрыва. За 5,5 км до вершины, на самом крутом отрезке подъёма, Чавес атаковал из проредившегося отрыва, добрал уехавшего ранее Джулио Чикконе (Bardiani-CSF), а затем продолжил удаляться от соперников в одиночку. За 1,5 км до финиша у Чавеса было около 25 секунд преимущества.

 

  Тем временем в группе розовой майки также начался просев. Многие претенденты на общий зачёт атаковали, но успешным стал рывок Саймона Йейтса, который атаковал за 1,5 км до финиша. Тибо Пино (Groupama-FDJ) попытался поехать за британским гонщиком, но отстал. Саймон Йейтс на финальном километре подъёма догнал своего товарища по команде Эстебана Чавеса и они вместе доехали до финиша.

 

 

  Эстебан Чавес первым пересёк финишную черту, взяв вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. А Саймон Йейтс возглавил генеральную классификацию, став четвёртым за историю Джиро британским гонщиком, надевшим розовую майку лидера (после Марка Кэвендиша, Брэдли Уиггинса, Дэвида Миллара). Кроме того, 25-летний  Саймон Йейтс стал первым британским гонщиком, ставшим лидером общего зачёта после горного финиша.

 

  В генеральной классификации после 6-го этапа Джиро д’Италия-2018 Саймон Йейтс опережает ближайшего соперника Тома Дюмулина (Sunweb) на 16 секунд. Тройку лучших в общем зачёте замыкает Эстебан Чавес, уступающий своему товарищу по команде 26 секунд. Благодаря победе на этапе с горным финишем на Этне Эстебан Чавес стал обладателем майки лидера горной классификации.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Эстебан Чавес: «Это невероятно, лучший для меня старт Джиро д’Италия. Я понимал, что на очень трудном этапе до Этны мы должны находиться впереди. Мне повезло, что смог отобраться в отрыв одним усилием. Мы уехали вместе с Джеком. Хочу поблагодарить его, он очень долго работал в голове отрыва.

 

  Я очень много работал в Колумбии, готовясь к этой гонке. Без упорного труда и без любви к делу невозможно побеждать на крупных гонках.

 

  В финале я ехал с Саймоном. Когда он догнал меня, то сказал: «Давай, ты выиграл этап!» По крайней мере, я так его понял.  А он взял розовую майку. Это же невероятно! И то, что я в майке горного короля, тоже как исполнившаяся мечта. Я вернулся на Джиро д’Италия после года отсутствия, мне была нужна эта победа.

 

  Для нашей команды день получился фантастическим, сейчас у нас есть чему радоваться, но мы не должны терять головы. Впереди на Джиро д’Италия очень много гор».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Саймон Йейтс: «Эта тактика, которую сегодня использовали на этапе, не была выстроена утром перед стартом спортивными директорами. День начался с безумного количества атак. Эстебан оказался в большой группе, что помогло мне остаться в пелотоне и сберечь силы. Мне не пришлось ничего делать, я мог спокойно сидеть на колесе. Всё сработало в идеально. Я чувствовал себя отлично, но совсем не знал, получится ли у меня что-то предпринять. Когда оглянулся на группу, увидел, что каждый следит друг за другом. Мне удалось сделать просвет, воспользовался шансом и переложился к Эстебану. Он весь день находился впереди и заслужил победу. Я знал, что возьму розовую майку.

 

  Я очень счастлив. На Джиро д’Италия я приехал, чтобы попробовать выиграть, а также со старта в Израиле бороться за розовую майку. Сегодня, наконец, цель достигнута. Конечно, я хочу выиграть эту Джиро. С самого начала я говорил, что считаю нашу команду сильнейшей, сейчас продолжаю думать так же. У нас не только горняки, но и мощные ребята на равнину. Думаю, мы сможем защищать майку. Конечно, учитывая количество трудных этапов впереди, будет сложно, но я уверен в ребятах, которые будут со мной. Также чувствую уверенность в том, что смогу быть капитаном до Рима. У меня уже есть небольшой опыт защиты майки лидера, надеюсь, он поможет мне на следующих этапах. Постараюсь не потерять майку лидера как на Париж-Ницце. Буду пытаться выиграть гонку».

 

Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves Mitchelton-Scott Саймон Йейтс Simon Yates Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Walther

    Вчера, 23:21 | Регистрация: 23.01.2016

    Солнечный мальчик вернулся. Ура!
    Впрочем повзрослел...

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • SSS
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    SSS-Фото
    Лопес-это вообще ноунейм пока. Чего его ждать?
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Адриен-Фото

    А на прошлом этапе Лопеса - после падения - кто-нибудь ждал ? Тот же Скай например ?.. Когда болеешь ЗА  - это нормально, но когда ПРОТИВ кого-то, причем принципиально, с неприязнью  - это и есть ГНИЛЬЦО.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успел с работы только на последние 10км( А так беглецом через через раз кидал взгляды на телетекст.

    Этап вышел весьма итересным, ну а Ориковцы (согласитесь так привычней называть их все-таки) показали себя во всей красе. А финиш такой запомнится надолго и точно войдёт в нарезки ПРОМО-ТИЗЕРов будущих Джиро; это было даже эпично.
    И как бы сказал С.Курдюков (может так и сказал) "проверка паспортов" удалась. Но дождёмся субботы и воскресенья и перепроверим эти самые "паспорта" на очередную проф.пригодность, так сказать))

    Завтра каг бэ неофициальный день отдыха в пути для генеральщиков, хотя морские ветра могут внести свои коррективы в пелотон (и отрыв)

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Александра-Фото

    Только закончила смотреть этап. Какой красивый финиш получился!! Вот за это и люблю велоспорт.

  • jerzyk
    4 дня Дюнкерка-2018. Этап 3 (4)
    jerzyk-Фото
    43 Andr? Greipel (Ger) Lotto Soudal
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вы правы, Орика не интересует никого, а вот Мичелтон-Скотт другое дело.
    Эти парни ещё и командный зачёт могут спокойно забрать на этой Джиро
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо же весь этап вдоль моря. Так может свеженький ветер что то подкинет интересного на этапе (чтобы он не был таким уже транзитным)...ну вы сами понимаете о чем я))

  • Walther
    Эстебан Чавес и Саймон Йейтс о ... (1)
    Walther-Фото

    Солнечный мальчик вернулся. Ура!
    Впрочем повзрослел...

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Zhanzhak-Фото
    Надо же, одновременно написали. И мнения сошлись. +
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (84)
    Zhanzhak-Фото
    В падении Крейсвика виноват Крейсвик. Не ищите вины Астаны там где её нет. Проблемы у Фрума? Это его проблемы. Упал Лопес, сам виноват. Фрум пока ещё не лидер, что бы с ним считаться. Когда вчера Лопез упал, его тоже ни кто не ждал. А оставалось 5 км до финиша , все ехали свою гонку. А сегодня все ехали свою. Ни у кого не должно быть претензий. Ну кроме «здешних» экспертов.

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